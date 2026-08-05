SPKC предупредил о редкой инфекции: врач пояснила, есть ли угроза для жителей Латвии
После предупреждения Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии о редкой бактериальной инфекции врач-инфекционист Сниедзе Лайвацума объяснила, насколько она опасна, как передается и стоит ли жителям страны беспокоиться.
После того как Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) предупредил жителей о редкой бактериальной кожной инфекции - дерматофилезе, врач-инфекционист, гепатолог и доцент кафедры инфектологии Рижского университета имени Страдиня Сниедзе Лайвацума в эфире TV24 призвала не поддаваться панике. По словам специалиста, на сегодняшний день в Латвии не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая этого заболевания.
"Это заболевание с интересным названием - дерматофилез. Насколько нам известно, сейчас в Латвии нет подтвержденных случаев. Это правда, что в мире уже появились сообщения о нем, но я не стала бы говорить, что это опасность для всех", - подчеркнула Лайвацума.
Эксперт объяснила, что инфекция относится к контактным и для заражения необходим тесный и продолжительный контакт с кожей инфицированного человека. "Это контактная инфекция. То есть должен быть довольно тесный и длительный контакт с кожей больного, чтобы другой человек мог заразиться", - отметила врач. Среди основных симптомов заболевания она назвала различные поражения кожи. "Проявлениями заболевания могут быть высыпания, небольшие язвочки или кожные пузырьки", - рассказала Лайвацума.
По ее словам, имеющиеся сегодня данные из Европы показывают, что большинство зарегистрированных случаев связано с людьми, имевшими очень тесный физический контакт. При этом врач считает, что оснований ожидать масштабной вспышки заболевания в Европе или Латвии нет. "Я не думаю, что сейчас это станет большой эпидемиологической проблемой ни для Европы, ни для Латвии, хотя с инфекциями никогда нельзя исключать различные сценарии", - сказала она. Лайвацума также подчеркнула, что при своевременном обращении за медицинской помощью заболевание хорошо поддается лечению. "Лечится оно довольно просто - антибиотиками, если это необходимо", - отметила инфекционист.
"Главное - если человек заметил какие-либо симптомы, вовремя обратиться к своему врачу, к семейному врачу, если возникают какие-либо подозрения", - подчеркнула она.
Эксперт пояснила, что первым специалистом, к которому следует обратиться при появлении подозрительных высыпаний, является семейный врач. При необходимости пациента направят к дерматологу, а затем, если потребуется, - к инфекционисту.