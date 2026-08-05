SPKC предупредил о редкой инфекции: врач пояснила, есть ли угроза для жителей Латвии

По ее словам, имеющиеся сегодня данные из Европы показывают, что большинство зарегистрированных случаев связано с людьми, имевшими очень тесный физический контакт. При этом врач считает, что оснований ожидать масштабной вспышки заболевания в Европе или Латвии нет. "Я не думаю, что сейчас это станет большой эпидемиологической проблемой ни для Европы, ни для Латвии, хотя с инфекциями никогда нельзя исключать различные сценарии", - сказала она. Лайвацума также подчеркнула, что при своевременном обращении за медицинской помощью заболевание хорошо поддается лечению. "Лечится оно довольно просто - антибиотиками, если это необходимо", - отметила инфекционист.