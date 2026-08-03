Три сигнала организма, которые многие принимают за обычную усталость

Обычная усталость проходит после хорошего отдыха, полноценного сна и смены обстановки. Если же вы провели выходные в покое, но чувство истощения осталось с вами и в понедельник - это поворотный момент. Не пытайтесь глушить симптомы стимуляторами. Самым разумным шагом станет визит к врачу и базовый анализ крови, чтобы вовремя вернуть организму ресурсное состояние.