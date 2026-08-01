Почему выгорают латвийские врачи? Пациенты не виноваты, но они должны знать настоящую причину

"Мы настолько измотаны оказанием государственных услуг, что я просто не вижу ресурсов ни у себя, ни у коллег, чтобы взять на себя еще больше и дополнительно заработать. Мы выступаем за то, чтобы были обеспечены равные, доступные для всех и универсальные медицинские услуги, одинаково доступные как обеспеченным, так и малообеспеченным жителям. Та же самая компенсируемая рецептура и лекарство предоставляются в одинаковом объеме и тем, и другим, и это обеспечивает государство, поэтому развивать это как сектор платных услуг нам не следует. Скорее нужно стремиться к тому, чтобы государство платило практике семейного врача столько, чтобы мы могли развивать эту практику, чтобы она была конкурентоспособной и чтобы у нас были налаженная инфраструктура и персонал, готовый работать".