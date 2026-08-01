Почему выгорают латвийские врачи? Пациенты не виноваты, но они должны знать настоящую причину
Семейный врач, президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс подчеркивает, что главная причина профессионального выгорания врачей - не работа с пациентами, а бюрократические препятствия. Он также раскрывает, что очереди на обследования формируют люди, которым по медицинским причинам эти обследования вообще не нужны, и у этого тоже есть бюрократические причины.
Описывая ситуацию в первичной медицинской помощи, которая находится в ведении семейных врачей, Айнис Дзалбс подчеркивает, что ее напрямую перегружают и парализуют слабость других звеньев системы и нехватка финансирования.
"Если бы мне пришлось расставить по приоритетам самые актуальные вопросы последнего времени, то на первый план вышли бы такие темы, как организация системы здравоохранения, условия труда и доступность услуг. Это очень сильно влияет на работу семейных врачей. Как только где-то возникает затор - будь то больница, обследования, заканчиваются какие-то квоты или происходит что-то подобное, - это сразу ощущается в первичной медицинской помощи".
Говоря об организационной стороне, врач отмечает, что именно различные бюрократические препятствия и требования мешают пациенту получить услуги.
"Мы даже не можем себе представить и обсудить все эти обстоятельства, но для того, чтобы пациент получил какую-либо услугу, с учетом нехватки финансирования повсюду создаются различные бюрократические препятствия. Это делается для того, чтобы до услуги дошли те пациенты, которым она нужна больше всего, или те, кто может подождать либо способен соответствовать установленным требованиям".
В регионах не хватает медиков
Нехватка кадров в первичной медицинской помощи обычно связывается именно с недостаточным количеством семейных врачей, и, как признает Дзалбс, это по-прежнему остается актуальной проблемой, особенно в регионах. Однако в последние годы на первый план выходит нехватка медицинских сестер и помощников врачей, поэтому семейным врачам становится все труднее комплектовать свои команды.
"Если на этой территории живет медицинская сестра или помощник врача, готовые работать, то с большой вероятностью к нам придет надежный человек на долгие годы. Но если существуют какие-то другие обстоятельства - дорога, расстояние или другие нюансы, - то привлечь сотрудников в семейную медицину становится фактически невозможно. Конечно, это также вопрос оплаты труда, потому что всегда может быть больше и лучше, но интенсивность работы несопоставима с работой медсестры во вторичной медицинской помощи. Например, работая вместе с кардиологом или эндокринологом, человек выполняет плановую, организованную и спокойную работу в одной области.
А в семейной медицине работа не бывает спокойной, рабочий день непредсказуем. Да, мы тоже оказываем плановые услуги, но одновременно кто-то умер, кто-то родился, кто-то звонит по телефону, кому-то нужно что-то более срочное, кому-то еще более неотложное...
Один звонит по телефону, другой входит в дверь, третьему нужна справка для школы. Объемы просто невероятные. Такая многоплановость - повседневная работа семейного врача: во все стороны, для всех, все и одновременно. Это, конечно, создает трудности для того, чтобы удерживать персонал в долгосрочной перспективе, потому что люди хотят немного более спокойную и предсказуемую работу".
Бюрократии больше, чем лечения
По мировым и европейским данным, примерно 60% рабочего времени семейные врачи проводят за действиями на экране компьютера. Айнис Дзалбс допускает, что в Латвии ситуация может быть еще хуже, и напоминает - речь идет о действиях, без которых можно было бы обойтись и которые никак не улучшают здоровье пациента.
"Подсчитано, что один очный прием, когда врач встречается с пациентом, разговаривает о его проблемах со здоровьем, измеряет давление и решает другие вопросы, затем оборачивается одним-двумя часами работы за экраном.
Это необходимо для того, чтобы отразить выполненную работу, заполнить все необходимые формы, отчеты, талоны и бланки, направления, различные нюансы с рецептами и, возможно, подготовить следующую документацию, связанную с инвалидностью, школами, дошкольными учреждениями и так далее. Именно этот объем работы - административная нагрузка и работа с документами - создает чрезмерную нагрузку, ощущение невыполненной работы и заканчивается профессиональным выгоранием. Исследования доказали, что выгорание в семейной медицине определяется не решением медицинских проблем или тяжелыми пациентами, а именно объемом работы, связанной с документацией".
Врач как социальный работник
Практика семейного врача ежедневно взаимодействует как минимум с 20 различными учреждениями, не связанными со здравоохранением. Это школы, медико-педагогические комиссии, сиротские суды, социальные службы, полиция, страховые компании и другие. Это означает подготовку различных бланков и предоставление сведений. Президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей считает главной проблемой зависимость социальной сферы от услуг семейных врачей.
"Мы очень хотели бы, чтобы социальная сфера стала более независимой от нас. Социальную помощь мы сейчас рассматриваем как очень большую нагрузку, которая напрямую не связана с медициной. Социальная помощь построена по принципу, что ее работники являются лицами, принимающими решения, а не поставщиками услуг. Социальная служба принимает решение о необходимости ассистента на дому или услуги по уходу, но саму услугу они зачастую вообще не оказывают. При этом, чтобы принять такие решения, им требуются огромные объемы выписок, которые должен подготовить семейный врач".
Врач описывает эту ситуацию: "Например, чтобы социальная служба могла принять решение о предоставлении домашнего ассистента, семейный врач должен указать, получает ли пациент услугу раз в неделю или чаще, проводятся ли процедуры на дому. Если пациент куда-то ездит, он должен предоставить выписку от семейного врача о том, что действительно ездил получать услугу, чтобы ему компенсировали транспортные расходы. Нужно предоставить выписки о том, проводится ли пациенту химиотерапия раз в неделю или реже, чтобы они могли рассчитать стоимость услуг ассистента. Это драматический пример того, чем мы нагружаем здравоохранение!
Вместо того чтобы решать проблемы со здоровьем, мы подробно описываем все это в документах. Более того, эти документы часто возвращаются обратно, потому что какая-то формулировка написана не совсем так, как этого требуют правила Кабинета министров.
У нас также есть пациенты с профессиональными заболеваниями. Чтобы им компенсировали расходы, семейный врач должен перечислить каждую таблетку, каждую дозу, которую мы назначили при конкретном диагнозе, действительно ли это связано с профессиональным заболеванием. Если пациенту у невролога была проведена блокада, мы должны указать конкретный уровень позвоночника - был ли этот укол сделан именно в том месте, которое относится к профессиональному заболеванию, или, может быть, на один уровень выше, что уже не считается профессиональным заболеванием. И тогда они решают, компенсировать эти 30 евро или нет. Это доводит до отчаяния! И чтобы получить такую услугу, человека сначала нужно сделать инвалидом, потому что только инвалидам это положено. Поэтому всем пожилым людям, которым нужен помощник, приходится становиться инвалидами. Мы на нескольких страницах описываем их медицинское состояние, их неспособность... И только после этого они могут начать претендовать на социальные услуги".
Цифровые ужасы
Цифровизация процессов является одним из "пластырей" против чрезмерной бюрократизации, однако в сфере медицины ее эффект оказался полностью противоположным. Дзалбс говорит прямо:
"Цифровые системы доводят нас до отчаяния. Электронное здравоохранение сейчас в основном служит нам базой данных, но к нему подключено несколько локальных программ, через которые происходит обмен информацией. В этих связках регулярно возникают различные сбои: что-то не синхронизируется, что-то не проходит. Например, электронная лаборатория. Нет такого, что ты открываешь профиль пациента и сразу все видишь. Ты открываешь следующую страницу, она загружается, вводишь данные, пытаешься что-то найти задним числом... А результаты обследований смотришь уже в самом электронном здравоохранении, которое представляет собой еще один совершенно отдельный раздел. Теперь появилась новая функция - электронное направление, и это снова еще один новый сайт. По сути, электронное здравоохранение устроено так, что каждая функция работает как отдельный сайт, между которыми приходится постоянно переключаться. И очень часто все заканчивается тем, что мы не можем что-то найти, не можем что-то увидеть, что-то не синхронизируется, что-то не работает. Это создает огромный стресс".
Очереди к специалистам без медицинской необходимости
Чтобы человек получил заключение об инвалидности или продлил этот статус, ему необходимо пройти огромное количество бюрократических и медицинских процедур. Подготовка этой документации также в значительной степени ложится на семейного врача. Аинис Дзалбс напоминает:
"Законодательство определяет, что эта работа является бесплатной, что пациент не должен платить за документы, связанные с инвалидностью, поэтому дорогие и престижные медицинские учреждения такими вопросами не занимаются. Они заинтересованы в оказании медицинских услуг, а все заключения о проведенных операциях, процедурах поступают к семейному врачу, после чего мы все это собираем, готовим эти горы документов, и затем все это передается в комиссию по инвалидности. Это своего рода сочинение о состоянии здоровья пациента и его функциональных возможностях. Насколько высоко, на сколько градусов поднимается рука, насколько крепко он может или не может схватить предмет, испытывает ли головокружение или нет, может ли пройти 10 или 50 метров. Эти описания необходимы для принятия решения.
Это нужная работа, но ее можно организовать иначе. Если, допустим, у пациента был инсульт, прошло три года, и ситуация изменилась - возможно, стало лучше или хуже. Это объективно нужно доказать. Значит, пациент идет к неврологу, идет к реабилитологу, проходит курс реабилитации, делает допплерографию сосудов головы. Все это с медицинской точки зрения является бессмысленными обследованиями, но они требуются социальной сфере, чтобы у нее была уверенность, что пациент по-прежнему функционально ограничен. От всех этих действий не меняется ни лечение пациента, ни план терапии, ни принимаемые таблетки - абсолютно ничего, потому что последствия инсульта являются пожизненной проблемой, которая априори предусматривает длительный прием определенных лекарств для предотвращения следующего инсульта. Никакие обследования здесь уже не нужны. Они нужны для обеспечения этого бюрократического аспекта. И вокруг этого всегда идут споры, а именно о том, что мы какую-то часть - возможно, большую часть - средств тратим на выполнение требований Министерства благосостояния. Не всегда это так, но довольно часто".
Меньше детей - меньше денег
Основной доход семейного врача, обеспечивающий работу практики, - это капитационный платеж, составляющий менее трех евро в месяц за каждого зарегистрированного пациента. За эти деньги обеспечивается зарплата семейного врача, зарплата регистратора и расходы на содержание практики. За маленького ребенка этот платеж значительно выше, чем за пожилого человека. Поэтому, если практике повезло с количеством детей и новорожденных, возможности содержать практику и зарабатывать выше, чем у той, которая в основном обслуживает пожилых людей.
Драматизм ситуации можно описать цифрами.
"Мы провели опрос семейных врачей, и в этом году из-за демографических изменений годовое финансирование семейных врачей в среднем сократилось примерно на 2700 евро в год на одну практику. Снизилась и зарплата медицинских сестер, поскольку одной из ее составляющих является количество зарегистрированных детей. Если число детей в практике уменьшается, уменьшается и их зарплата, несмотря на то что общее количество пациентов в практике не меняется. В этом году в Латвии зарплата медсестер сократилась примерно на 70 евро в месяц. Мы, семейные врачи, пытаемся компенсировать это за счет общих доходов практики, но я предполагаю, что в следующем году этот минус станет еще больше, и мы не сможем бесконечно компенсировать и поддерживать зарплаты медсестер из собственного кармана.
Нам практически придется снижать зарплаты персоналу, и тогда мы вообще придем к тому, что медицинские сестры уйдут работать только в частные структуры, которые сейчас очень быстро развиваются", - описывает проблему Айнис Дзалбс.
На платные услуги не остается сил
Семейные врачи в значительной степени представляют государственный сектор и государственные услуги - их деятельность основана на государственных услугах здравоохранения. В то же время большинство семейных врачей работают как предприятия - ООО - или как самозанятые и могут оказывать платные услуги: водительские комиссии, оформление санитарных книжек, принимать пациентов после рабочего времени или по субботам за плату. Однако Дзалбс признает, что реальность гораздо суровее.
"Мы настолько измотаны оказанием государственных услуг, что я просто не вижу ресурсов ни у себя, ни у коллег, чтобы взять на себя еще больше и дополнительно заработать. Мы выступаем за то, чтобы были обеспечены равные, доступные для всех и универсальные медицинские услуги, одинаково доступные как обеспеченным, так и малообеспеченным жителям. Та же самая компенсируемая рецептура и лекарство предоставляются в одинаковом объеме и тем, и другим, и это обеспечивает государство, поэтому развивать это как сектор платных услуг нам не следует. Скорее нужно стремиться к тому, чтобы государство платило практике семейного врача столько, чтобы мы могли развивать эту практику, чтобы она была конкурентоспособной и чтобы у нас были налаженная инфраструктура и персонал, готовый работать".