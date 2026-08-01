"Здоровье мужчин заканчивается уже в 52 года": эксперт назвал одну из главных проблем Латвии

Ревалдс подчеркнул, что подобная статистика отражает не только состояние системы здравоохранения, но и напрямую влияет на экономическое развитие страны. По его словам, в Латвии сегодня насчитывается более 200 тысяч человек с инвалидностью, многие из которых уже не могут полноценно работать. "Это один из показателей, который тянет за собой очень многое. В Латвии более 200 тысяч людей с инвалидностью. Часть из них вообще не работает, живет за счет пособий, часть может работать лишь частично. Все это оказывает влияние на экономику," - подчеркнул он.