"Здоровье мужчин заканчивается уже в 52 года": эксперт назвал одну из главных проблем Латвии
В Латвии мужчины в среднем начинают терять здоровье уже к 52 годам, а число лет, прожитых без серьезных заболеваний, остается одним из самых низких в Европе.
Одним из самых тревожных показателей латвийской системы здравоохранения остается не столько общая продолжительность жизни, сколько количество лет, которые человек проводит без серьезных проблем со здоровьем. Именно этот показатель, по словам председателя правления Veselības centrs 4 Мариса Ревалдса, в Латвии находится в особенно тяжелом положении.
В эфире программы "Nacionālo interešu klubs" на TV24 эксперт подчеркнул, что именно продолжительность здоровой жизни является одним из важнейших критериев оценки эффективности системы здравоохранения.
"В здравоохранении главными показателями являются продолжительность жизни и количество лет, прожитых в хорошем здоровье. И именно с продолжительностью здоровой жизни в Латвии ситуация довольно катастрофическая. Можно не вдаваться в цифры, но картина выглядит именно так. Мы находимся в красной зоне", - заявил Ревалдс.
По его словам, особенно тревожной остается ситуация среди мужчин.
"Если посмотреть на этот показатель, то здоровье латвийских мужчин заканчивается примерно в 52 года. В других странах люди сохраняют хорошее здоровье до 70 лет и старше. У женщин ситуация лучше по определению, и они живут дольше," - отметил эксперт.
Ревалдс подчеркнул, что подобная статистика отражает не только состояние системы здравоохранения, но и напрямую влияет на экономическое развитие страны. По его словам, в Латвии сегодня насчитывается более 200 тысяч человек с инвалидностью, многие из которых уже не могут полноценно работать. "Это один из показателей, который тянет за собой очень многое. В Латвии более 200 тысяч людей с инвалидностью. Часть из них вообще не работает, живет за счет пособий, часть может работать лишь частично. Все это оказывает влияние на экономику," - подчеркнул он.
Эксперт считает, что улучшение состояния здоровья населения должно стать одним из ключевых государственных приоритетов, поскольку речь идет не только о качестве жизни людей, но и о будущем экономики, рынка труда и социальной системы.
При этом Ревалдс скептически относится к громким политическим обещаниям, которые традиционно звучат перед выборами. "Мне не очень нравится, когда после выборов правительства начинают ставить перед собой красивые количественные цели. Очень часто это превращается в лозунги - расплывчатые и трудно измеримые," - заявил он.