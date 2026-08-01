Между спасением и трагедией: самые опасные медикаменты в мире

Главная опасность фармакологических препаратов кроется не только в их абсолютной токсичности, но и в высокой доступности, рисках быстрого привыкания и коварных свойствах накапливаться в организме. Вещества, которые в хирургии и реаниматологии спасают людей от невыносимой боли, вне стен больницы и без строгого контроля становятся причиной тяжелейших осложнений и даже смерти.