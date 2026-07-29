Диетолог развеял популярный миф о лисичках: что на самом деле дают эти грибы
Лисички считаются одними из самых полезных лесных грибов, однако далеко не все популярные представления о них соответствуют действительности. Диетолог объяснил, чем они действительно полезны и почему не стоит верить распространенному мифу о лечении от паразитов.
Лисички - одни из самых популярных лесных грибов в Латвии. Самый богатый урожай обычно приходится на июль, август и сентябрь. Однако, как отмечает диетолог из Эстонии Артур Миненко, их польза для здоровья заключается не только в самих грибах. На своей странице в Facebook специалист напомнил, что научно доказана польза самого процесса сбора грибов. Прогулки по лесу и физическая активность на свежем воздухе помогают снизить уровень гормонов стресса, улучшают настроение и способствуют восстановлению нервной системы.
При этом сами лисички также являются ценным продуктом. Несмотря на то что почти на 90% они состоят из воды и содержат всего 20-30 килокалорий на 100 граммов, эти грибы богаты полезными питательными веществами.
Народное поверье и научные факты
Одно из самых распространенных убеждений народной медицины гласит, что лисички помогают избавиться от паразитов. Это мнение связано с тем, что грибы содержат вещество хитинманнозу, которое, как считается, объясняет, почему лисички, в отличие от многих других лесных грибов, редко бывают червивыми.
Однако Артур Миненко подчеркивает, что народные представления нельзя приравнивать к доказательной медицине. "Современная наука обнаружила в лисичках несколько биологически активных соединений, и результаты лабораторных исследований выглядят многообещающими. Однако качественные клинические исследования с участием людей до сих пор не подтвердили, что употребление лисичек способно вылечить или вывести кишечных паразитов", - отмечает специалист.
Он добавил, что при подозрении на паразитарную инфекцию необходимо обращаться к врачу и использовать методы лечения, эффективность которых подтверждена научными исследованиями.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что после дождей многие жители Латвии отправились в лес в надежде собрать полные корзины грибов. Однако микологи предупреждают: сезон только начинается, и массового появления лисичек и боровиков пока ждать рано.