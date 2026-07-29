Диетолог развеял популярный миф о лисичках: что на самом деле дают эти грибы

Лисички - одни из самых популярных лесных грибов в Латвии. Самый богатый урожай обычно приходится на июль, август и сентябрь. Однако, как отмечает диетолог из Эстонии Артур Миненко, их польза для здоровья заключается не только в самих грибах. На своей странице в Facebook специалист напомнил, что научно доказана польза самого процесса сбора грибов. Прогулки по лесу и физическая активность на свежем воздухе помогают снизить уровень гормонов стресса, улучшают настроение и способствуют восстановлению нервной системы.