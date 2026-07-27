Это делают многие - одна привычка перед сном может прибавлять вам лишние килограммы

Экранная зависимость перед сном опасна и с точки зрения поведенческих факторов. Пролистывание ленты социальных сетей или просмотр сериалов снижает самоконтроль. Мозг, не получивший своевременного отдыха, начинает требовать быстрых дофаминовых наград, что может приводить к неконтролируемым ночным походам к холодильнику.