Читать новости в постели каждый вечер - очень плохая привычка.
Мнения специалистов
Сегодня 19:46
Это делают многие - одна привычка перед сном может прибавлять вам лишние килограммы
Многие из тех, кто пытается сбросить вес или удержать форму, тщательно считают калории в течение дня и ходят в спортзал, но забывают про вечерние ритуалы. Специалисты утверждают: одна популярная привычка перед сном способна свести на нет все усилия и незаметно добавлять лишние килограммы.
Речь идет об использовании смартфона, планшета или ноутбука прямо в постели перед сном.
Как синий свет заставляет организм набирать вес
Главная проблема кроется в синем спектре излучения (Blue Light), который генерируют экраны современных гаджетов. Наш мозг воспринимает этот свет как дневной и реагирует на него цепочкой биохимических сдвигов:
- Подавление мелатонина: синий свет блокирует выработку гормона сна — мелатонина. Мозг считает, что на улице день, из-за чего фазы глубокого сна сокращаются или исчезают вовсе.
- Скачок кортизола: вместо того чтобы снижаться к вечеру, уровень гормона стресса — кортизола — остается высоким. Высокий кортизол напрямую стимулирует отложение жира, особенно в области живота (висцеральный жир).
- Сбой гормонов голода: недосып и нарушение биоритмов сбивают баланс лептина (гормона насыщения) и грелина (гормона голода). В результате на следующий день уровень грелина растет, и человека непреодолимо тянет на простые углеводы и жирную пищу.
Ночные перекусы на фоне усталости
Экранная зависимость перед сном опасна и с точки зрения поведенческих факторов. Пролистывание ленты социальных сетей или просмотр сериалов снижает самоконтроль. Мозг, не получивший своевременного отдыха, начинает требовать быстрых дофаминовых наград, что может приводить к неконтролируемым ночным походам к холодильнику.
Как изменить ситуацию без жестких ограничений
Чтобы вернуть нормальный сон и остановить незапланированный набор веса, достаточно скорректировать вечерний график:
- Правило 60 минут: за час до сна полностью отложите смартфон, планшет и выключите телевизор.
- Ночной режим на гаджетах: если отложить устройство невозможно, обязательно включайте фильтр синего света (Night Shift или аналоги) за 2–3 часа до сна.
- Альтернативные ритуалы: замените пролистывание новостей чтением бумажной книги, теплой ванной, легкой растяжкой или прослушиванием спокойной музыки.
- Полная темнота: используйте плотные шторы блэкаут или маску для сна, чтобы малейшие источники света не мешали выработке мелатонина.