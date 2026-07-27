Ребенок может не знать, что плохо видит: 7 признаков, на которые стоит обратить внимание родителям
Ребенок не всегда способен понять и объяснить, что стал видеть хуже. Если окружающий мир всегда выглядел для него немного размытым, ему не с чем сравнить свое зрение. К постепенным изменениям зрения ребенок также может неосознанно приспосабливаться, меняя привычное поведение.
Проблемы со зрением у детей встречаются нередко. В опубликованном в 2025 году систематическом обзоре, объединившем результаты 26 исследований с участием более 37 000 детей из 14 европейских стран, было установлено, что клинически значимые нарушения рефракции могут наблюдаться примерно у 18% детей. Хотя показатели различаются в зависимости от страны и возрастной группы, результаты подтверждают важность регулярной проверки зрения.
Ни один из перечисленных ниже признаков сам по себе не подтверждает наличие нарушения зрения. Однако если определенные изменения повторяются или одновременно наблюдается несколько из них, зрение ребенка необходимо проверить.
1. Ребенок часто щурится
Прищуриваясь, ребенок может на короткое время уменьшить количество рассеянного света и сделать изображение визуально более четким. Поэтому регулярное прищуривание при взгляде на школьную доску, телевизор, дорожные знаки или другие удаленные объекты может указывать на нескорректированную близорукость или астигматизм.
Также следует обратить внимание, если ребенок закрывает один глаз, наклоняет голову или смотрит под необычным углом. Таким образом он может пытаться компенсировать разную остроту зрения обоих глаз или трудности в их совместной работе.
2. Садится очень близко к экрану или подносит текст к лицу
Единичный случай еще не является поводом для беспокойства — ребенок может приблизиться к экрану из-за интереса или по привычке. Однако если он регулярно садится непривычно близко к телевизору либо держит планшет или книгу непосредственно перед лицом, это может означать, что на обычном расстоянии изображение недостаточно четкое.
При близорукости расположенные рядом предметы обычно видны лучше, чем удаленные. Поэтому сокращение расстояния может стать для ребенка естественным способом лучше рассмотреть изображение.
3. Избегает чтения
Нежелание читать не всегда означает отсутствие мотивации. Если чтение вызывает дискомфорт, ребенок может откладывать его, читать очень медленно, пропускать строки, терять место в тексте или следить за словами пальцем.
Иногда подобные трудности связаны с недостаточностью конвергенции — состоянием, при котором обоим глазам сложно согласованно фокусироваться на расположенном вблизи объекте. Это может вызывать затуманивание или двоение зрения, а ребенку может казаться, что буквы или слова на странице движутся.
Однако зрение — не единственная возможная причина трудностей с чтением. Они могут быть связаны также с педагогическими, неврологическими или эмоциональными факторами. Поэтому, если проблема сохраняется, может потребоваться обследование у нескольких специалистов.
4. Быстро устает и не может долго концентрироваться
Ребенок начинает выполнять домашнее задание, но вскоре отвлекается, меняет положение тела или ищет повод встать. Со стороны это может выглядеть как недостаток внимания, хотя на самом деле ребенок пытается избежать зрительного дискомфорта.
Если глазам сложно сохранять четкую фокусировку или согласованно работать, чтение, письмо и рисование требуют дополнительных усилий. На возможную связь со зрением особенно указывают ситуации, когда ребенок быстро теряет концентрацию именно при работе на близком расстоянии, но способен значительно дольше сохранять внимание во время других занятий.
5. Трет глаза или жалуется на головную боль после занятий
Желание потереть глаза может быть вызвано усталостью, аллергией, сухостью или раздражением. Если ребенок делает это преимущественно после чтения, выполнения домашних заданий или продолжительной работы за экраном, одной из возможных причин может быть зрительное перенапряжение.
Проверить зрение рекомендуется и в том случае, если после работы на близком расстоянии у ребенка регулярно возникает боль в области лба или глаз. Нескорректированная дальнозоркость, астигматизм или нарушения совместной работы глаз могут увеличивать нагрузку, необходимую для сохранения четкого изображения. При этом следует помнить, что у головной боли может быть множество других причин.
6. Старается сесть ближе к доске или смотрит в записи одноклассника
Ребенок может не говорить, что не видит написанное на доске. Вместо этого он выбирает место за первой партой, смотрит в записи одноклассника, просит повторить задание или не успевает все переписать.
Родители могут не замечать проблему, поскольку дома ребенок хорошо видит книги, игрушки и другие расположенные вблизи предметы. О нечетком зрении вдаль может свидетельствовать и то, что ребенок не узнает вовремя знакомых людей или не различает дорожные знаки.
7. Ухудшается успеваемость или ребенок отказывается от привычных занятий
Проблемы со зрением — не единственная причина снижения успеваемости. Однако нечеткий текст в книге или на доске может затруднить восприятие информации и выполнение заданий.
В опубликованном в 2021 году в журнале JAMA Ophthalmology рандомизированном исследовании приняли участие 2304 школьника с 3-го по 7-й класс. У детей, которые получили необходимые очки в рамках программы по охране зрения, в течение одного учебного года наблюдались лучшие результаты по чтению. Это не означает, что очки решают все трудности с обучением, однако исследование показывает значение своевременной коррекции зрения в образовательном процессе.
Зрение влияет также на способность оценивать расстояние и координировать движения. Если ребенок начинает избегать игр с мячом, чаще наталкивается на предметы или чувствует себя менее уверенно во время ранее любимых занятий, следует проверить и его зрение.
Не стоит откладывать проверку зрения до появления первых жалоб
Если один глаз видит хуже, ребенок может больше полагаться на другой и в повседневной жизни, на первый взгляд, не испытывать затруднений. Поэтому регулярные проверки важны даже тогда, когда ребенок сам не жалуется на зрение.
Если зрение ребенка ухудшилось внезапно, появились сильная боль в глазах, травма, косоглазие, продолжительное покраснение или двоение, за медицинской помощью необходимо обратиться незамедлительно. Срочно показать ребенка врачу следует и в том случае, если на фотографиях его зрачок выглядит белым.
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В оптиках Fielmann мы проверяем зрение детям с семи лет, которые уже носят очки. Необходима предварительная запись. Запишите ребенка на проверку зрения ЗДЕСЬ.
Зрение и здоровье глаз ребенка необходимо регулярно проверять и у офтальмолога. Если ребенок раньше не носил очки или есть подозрение на заболевание глаз, в первую очередь следует обратиться к офтальмологу.