Ребенок может не знать, что плохо видит: 7 признаков, на которые стоит обратить внимание родителям

Проверить зрение рекомендуется и в том случае, если после работы на близком расстоянии у ребенка регулярно возникает боль в области лба или глаз. Нескорректированная дальнозоркость, астигматизм или нарушения совместной работы глаз могут увеличивать нагрузку, необходимую для сохранения четкого изображения. При этом следует помнить, что у головной боли может быть множество других причин.