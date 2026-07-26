Даже полоскание рта оказалось в списке: кардиолог назвал опасные вечерние привычки

Дыхательные упражнения могут быть очень полезными, однако многократная или слишком длительная задержка дыхания снижает уровень кислорода в организме и создает дополнительную нагрузку на сердце. Поскольку во время фазы быстрого сна (REM) кровь имеет повышенную склонность к свертыванию, такая дополнительная нагрузка может быть опасной для людей со скрытыми проблемами со здоровьем.