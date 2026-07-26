Даже полоскание рта оказалось в списке: кардиолог назвал опасные вечерние привычки
Многие считают эти вечерние привычки полезными или совершенно безобидными. Однако, по словам кардиолога, некоторые из них могут повышать артериальное давление, перегружать сердце и мешать организму полноценно восстанавливаться во время сна.
Известный кардиолог, доктор Франческо Ло Монако (Francesco Lo Monaco), основатель National Heart Clinic, назвал шесть повседневных привычек, которые многие практикуют именно вечером. По его словам, они создают дополнительную нагрузку на сердце и повышают артериальное давление в то время, когда организм должен отдыхать.
1. Использование сильных ополаскивателей для полости рта
Многие перед сном используют сильные антибактериальные ополаскиватели для полости рта. По словам доктора Франческо Ло Монако, они уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии в полости рта, которые помогают превращать содержащиеся в пище вещества в оксид азота.
Это вещество помогает сохранять эластичность кровеносных сосудов. Если эти бактерии уничтожаются вечером, это может способствовать повышению артериального давления в то время, когда организм должен восстанавливаться.
2. Воздействие синего света (смартфоны и другие устройства)
Использование смартфона перед сном замедляет выработку мелатонина. Этот гормон важен не только для качественного сна - он также является одним из самых мощных антиоксидантов, защищающих кровеносные сосуды. Длительный дефицит мелатонина может увеличить нагрузку на артерии.
3. Интенсивные статические упражнения
Планка, приседание у стены и вис на перекладине могут повышать артериальное давление на несколько часов. Если день уже был напряженным, интенсивная физическая нагрузка поздно вечером поддерживает нервную систему в состоянии повышенной активности. Более интенсивные тренировки рекомендуется планировать на первую половину дня, а вечер оставить для легкой физической активности.
4. Успокаивающие пищевые добавки и чаи
Хотя зеленый чай и содержащаяся в нем аминокислота L-теанин считаются успокаивающими, они влияют на нервную систему и реакцию организма на стресс, которая тесно связана с сердечным ритмом. Неправильная дозировка или употребление вечером могут ухудшить качество сна и повлиять на нормальный сердечный ритм.
5. Длительная задержка дыхания (неправильно выполняемые дыхательные упражнения)
Дыхательные упражнения могут быть очень полезными, однако многократная или слишком длительная задержка дыхания снижает уровень кислорода в организме и создает дополнительную нагрузку на сердце. Поскольку во время фазы быстрого сна (REM) кровь имеет повышенную склонность к свертыванию, такая дополнительная нагрузка может быть опасной для людей со скрытыми проблемами со здоровьем.
6. Прием пищи менее чем за три часа до сна
Кардиолог настоятельно рекомендует соблюдать интервал не менее трех часов между ужином и отходом ко сну. Поздний прием пищи активизирует симпатическую нервную систему - учащает пульс и поддерживает организм в состоянии повышенной готовности, хотя в это время он должен восстанавливаться. Трехчасовой перерыв между последним приемом пищи и сном снижает нагрузку на кровеносные сосуды и уменьшает потребность сердца в кислороде.