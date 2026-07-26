Почему от кондиционера болит горло и можно ли действительно простудиться
Фото: Otkrito.lv
Если ангину вызывают бактерии, например стрептококк, или вирусы уже находятся в организме, переохлаждение может стать одним из факторов, который поможет болезни проявиться быстрее.
Мнения специалистов

Почему от кондиционера болит горло и можно ли действительно простудиться

Отдел здоровья

Otkrito.lv

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Летом многие замечают одну и ту же закономерность: стоит провести несколько часов под кондиционером, как начинает першить в горле, появляется насморк или даже кашель. Из-за этого и возникло распространенное мнение, что кондиционер способен "простудить". Но врачи говорят, что все немного сложнее.

Сам кондиционер не вызывает простуду

Простудные заболевания вызывают вирусы, а не холодный воздух. Если человек не контактировал с вирусом, просто сидя под кондиционером заболеть ОРВИ невозможно. Однако кондиционер действительно может создать условия, при которых организм становится более уязвимым для инфекции.

Почему начинает болеть горло

Одна из главных причин - сухой воздух. Во время работы кондиционер снижает влажность в помещении. Из-за этого слизистые оболочки носа и горла пересыхают, становятся менее защищенными и начинают раздражаться. Именно поэтому человек может ощущать першение, сухость, желание постоянно откашливаться или пить воду. Если при этом в организм уже попал вирус, ему становится проще закрепиться на слизистой.

Опасны и резкие перепады температуры

Когда на улице +30 градусов, а в офисе или машине температура опускается до +18, организм испытывает стресс. Особенно вредно, если холодный поток воздуха направлен прямо на шею, лицо или грудную клетку. В этом случае сосуды слизистых оболочек сужаются, местная защита временно ослабевает, и риск развития уже существующей инфекции повышается.

Грязный кондиционер тоже может стать проблемой

Если кондиционер давно не чистили, в фильтрах постепенно накапливаются пыль, плесень, бактерии и аллергены. Во время работы они распространяются по помещению.

Это может вызвать:

  • раздражение горла;
  • кашель;
  • аллергическую реакцию;
  • заложенность носа;
  • ухудшение самочувствия у людей с астмой.

Поэтому регулярная чистка фильтров не менее важна, чем правильная настройка температуры.

Можно ли заболеть ангиной

Да, но не из-за самого кондиционера. Если ангину вызывают бактерии, например стрептококк, или вирусы уже находятся в организме, переохлаждение может стать одним из факторов, который поможет болезни проявиться быстрее. Но сам холод не является причиной инфекции.

Как пользоваться кондиционером без вреда

Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

  • не направлять поток холодного воздуха прямо на себя;
  • поддерживать температуру на 5-8 градусов ниже уличной, а не на 15;
  • регулярно очищать и менять фильтры;
  • при длительной работе кондиционера следить за влажностью воздуха и при необходимости использовать увлажнитель;
  • периодически проветривать помещение.

Когда стоит обратиться к врачу

Если боль в горле не проходит несколько дней, сопровождается высокой температурой, сильной слабостью, увеличением лимфоузлов или гнойным налетом на миндалинах, причина, скорее всего, не в кондиционере. В этом случае необходимо обратиться к врачу, чтобы определить, вызваны ли симптомы вирусной или бактериальной инфекцией.

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