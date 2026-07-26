Почему от кондиционера болит горло и можно ли действительно простудиться
Летом многие замечают одну и ту же закономерность: стоит провести несколько часов под кондиционером, как начинает першить в горле, появляется насморк или даже кашель. Из-за этого и возникло распространенное мнение, что кондиционер способен "простудить". Но врачи говорят, что все немного сложнее.
Сам кондиционер не вызывает простуду
Простудные заболевания вызывают вирусы, а не холодный воздух. Если человек не контактировал с вирусом, просто сидя под кондиционером заболеть ОРВИ невозможно. Однако кондиционер действительно может создать условия, при которых организм становится более уязвимым для инфекции.
Почему начинает болеть горло
Одна из главных причин - сухой воздух. Во время работы кондиционер снижает влажность в помещении. Из-за этого слизистые оболочки носа и горла пересыхают, становятся менее защищенными и начинают раздражаться. Именно поэтому человек может ощущать першение, сухость, желание постоянно откашливаться или пить воду. Если при этом в организм уже попал вирус, ему становится проще закрепиться на слизистой.
Опасны и резкие перепады температуры
Когда на улице +30 градусов, а в офисе или машине температура опускается до +18, организм испытывает стресс. Особенно вредно, если холодный поток воздуха направлен прямо на шею, лицо или грудную клетку. В этом случае сосуды слизистых оболочек сужаются, местная защита временно ослабевает, и риск развития уже существующей инфекции повышается.
Грязный кондиционер тоже может стать проблемой
Если кондиционер давно не чистили, в фильтрах постепенно накапливаются пыль, плесень, бактерии и аллергены. Во время работы они распространяются по помещению.
Это может вызвать:
- раздражение горла;
- кашель;
- аллергическую реакцию;
- заложенность носа;
- ухудшение самочувствия у людей с астмой.
Поэтому регулярная чистка фильтров не менее важна, чем правильная настройка температуры.
Можно ли заболеть ангиной
Да, но не из-за самого кондиционера. Если ангину вызывают бактерии, например стрептококк, или вирусы уже находятся в организме, переохлаждение может стать одним из факторов, который поможет болезни проявиться быстрее. Но сам холод не является причиной инфекции.
Как пользоваться кондиционером без вреда
Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:
- не направлять поток холодного воздуха прямо на себя;
- поддерживать температуру на 5-8 градусов ниже уличной, а не на 15;
- регулярно очищать и менять фильтры;
- при длительной работе кондиционера следить за влажностью воздуха и при необходимости использовать увлажнитель;
- периодически проветривать помещение.
Когда стоит обратиться к врачу
Если боль в горле не проходит несколько дней, сопровождается высокой температурой, сильной слабостью, увеличением лимфоузлов или гнойным налетом на миндалинах, причина, скорее всего, не в кондиционере. В этом случае необходимо обратиться к врачу, чтобы определить, вызваны ли симптомы вирусной или бактериальной инфекцией.