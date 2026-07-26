Почему от кондиционера болит горло и можно ли действительно простудиться

Одна из главных причин - сухой воздух. Во время работы кондиционер снижает влажность в помещении. Из-за этого слизистые оболочки носа и горла пересыхают, становятся менее защищенными и начинают раздражаться. Именно поэтому человек может ощущать першение, сухость, желание постоянно откашливаться или пить воду. Если при этом в организм уже попал вирус, ему становится проще закрепиться на слизистой.