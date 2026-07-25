Лес лечит: природная терапия помогает латвийцам справиться со стрессом и тревогой

Многие могут спросить: зачем вообще нужен проводник, если по лесу можно гулять и в одиночку? Конечно, обычная прогулка по лесу тоже приносит пользу. Однако люди часто находятся на природе неосознанно и не используют весь ее потенциал. По словам Лауры Сарканаболы, сертифицированный проводник по лесной терапии помогает человеку быстрее достичь спокойного и осознанного состояния, восстановить силы, улучшить самочувствие и снизить уровень стресса.