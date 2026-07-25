Лес лечит: природная терапия помогает латвийцам справиться со стрессом и тревогой
Латвию не зря называют страной лесов. Они покрывают немногим более половины территории нашей страны и являются не только важным природным ресурсом и опорой экономики, но и значимым источником здоровья и благополучия людей.
В последние годы все большую популярность приобретает лесная терапия, или так называемые "лесные купания" - практика, помогающая снизить уровень стресса, восстановить эмоциональное равновесие и улучшить качество жизни.
Родина современной лесной терапии - Япония
Современная лесная терапия берет свое начало в Японии в 1980-х годах. В 1982 году Лесное агентство Японии ввело термин "shinrin-yoku", что переводится как "лесное купание". Эта практика появилась как ответ на растущую урбанизацию, стресс и эмоциональное выгорание общества.
Лесное купание не означает купание в воде. Это полное погружение в атмосферу леса с использованием всех органов чувств - зрения, слуха, обоняния, осязания, а иногда и вкуса. В идеале это медленная, неспешная прогулка на природе без телефона и других цифровых отвлекающих факторов.
Со временем этот подход распространился далеко за пределы Японии. Сегодня лесная терапия стала мировым движением. Она широко практикуется в Японии, Южной Корее, Финляндии, Канаде, США, Великобритании и других странах. В Южной Корее созданы десятки терапевтических лесов, а в Европе и Северной Америке действуют организации сертифицированных проводников по лесной терапии и создаются специальные тропы для таких практик.
Лес как терапевт
В основе лесной терапии лежит философия, согласно которой природа, а точнее лес, является терапевтом. Простыми словами, это спокойная, осознанная практика на природе, во время которой человек восстанавливает внутреннее спокойствие, успокаивает поток мыслей и получает положительный эмоциональный заряд.
В повседневной жизни многих людей постоянно занимают мысли о работе, обязанностях и нерешенных вопросах. Лесная терапия помогает замедлить этот поток мыслей, вернуть осознанность и восстановить силы.
Первый в Латвии сертифицированный проводник по природной и лесной терапии Лаура Сарканабола, получившая сертификат Ассоциации гидов и программ природной и лесной терапии США (Nature and Forest Therapy Guides and Programs), рассказала Kas Jauns Avīze:
"Моя задача как проводника - предлагать различные задания, которые помогают человеку установить осознанную связь с природой. Участник выполняет задание самостоятельно, взаимодействуя с окружающей средой. Затем мы снова собираемся вместе и делимся пережитым. Это можно назвать рефлексией. Однако рассказывать что-либо необязательно - человек может и молчать, если не готов делиться своими ощущениями".
Зачем нужен проводник?
Многие могут спросить: зачем вообще нужен проводник, если по лесу можно гулять и в одиночку? Конечно, обычная прогулка по лесу тоже приносит пользу. Однако люди часто находятся на природе неосознанно и не используют весь ее потенциал. По словам Лауры Сарканаболы, сертифицированный проводник по лесной терапии помогает человеку быстрее достичь спокойного и осознанного состояния, восстановить силы, улучшить самочувствие и снизить уровень стресса.
"Одно из самых простых заданий - задействовать все органы чувств. Например, человек берет в руки сосновую шишку и изучает ее с помощью зрения, осязания, слуха и обоняния. Такие, казалось бы, простые действия помогают развивать осознанность и способность полноценно находиться в настоящем моменте".
Лесная терапия - не только в лесу
Хотя само название ассоциируется с лесом, практиковать такую терапию можно практически в любом месте, где есть деревья и природа. Это может быть лес, парк, морское побережье, сад или даже собственный двор. Главное - возможность осознанно взаимодействовать с окружающей средой.
В Латвии также создана первая тропа лесной терапии. Она находится в волости Тинужи Огрского края, в центре экологического образования EkVidO, созданном предприятием Rīgas meži совместно с латвийскими специалистами по лесной терапии. На тропе размещены указатели и задания, позволяющие людям самостоятельно пройти опыт лесной терапии без сопровождения проводника.
Путь к лучшему самочувствию
Член правления Латвийского общества врачей, руководитель кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета имени Страдиня профессор Марис Таубе подчеркивает, что лесная терапия - это не просто прогулка на природе.
По его мнению, лес служит поддерживающей средой и благоприятным фоном для терапевтического процесса. Кроме того, многим людям после долгого рабочего дня трудно провести еще один час в кабинете психотерапевта. Поэтому само пребывание на природе уже является важным шагом на пути к улучшению самочувствия.
Профессор положительно оценивает терапию во время прогулки, когда беседа с терапевтом проходит в движении. Такой подход помогает людям чувствовать себя свободнее и открытее, одновременно используя преимущества природы.
По словам профессора, в последние годы появляется все больше научных доказательств того, что регулярное пребывание на природе может положительно влиять как на физическое, так и на психическое здоровье. Исследования показывают, что нахождение в лесу и другой природной среде помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение, уменьшить симптомы тревоги, снизить артериальное давление и повысить общее чувство благополучия.
Психотерапевт Илзе Акмене описывает лесную терапию как возвращение к ресурсу, который человечество знает уже тысячи лет, - к природе. "Когда-то для большинства людей было естественным находиться на природе. Для современных жителей городов может стать неожиданностью то, что при тревожности, депрессии и эмоциональном выгорании, помимо медикаментозного лечения и психотерапии, существует еще одно мощное средство - возможность расслабиться, успокоиться, улучшить настроение и, возможно, совершенно неожиданно узнать что-то новое о своем внутреннем мире, находясь на природе.
Лесная терапия не является психотерапией, однако она может уменьшить психологическое напряжение, облегчить регулирование эмоций, способствовать самонаблюдению, а также создать ощущение безопасности и связи. Природа помогает визуально, через звуки, телесные ощущения, свежий воздух и движение, позволяя на время отказаться от гаджетов и других источников повседневного стресса и сосредоточиться на настоящем моменте".