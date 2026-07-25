Профессор Скриде назвал главные ошибки в жару, которые могут стоить жизни

Особое внимание кардиолог обратил на распространенную ошибку - попытку быстро выпить большое количество воды. "Воду нельзя пить залпом. Если человек за один час выпивает два-три литра воды, это может вызвать резкое снижение уровня натрия в крови. При тяжелой гипонатриемии показатель может опуститься до 110-120, а это уже очень опасно. Может развиться кома, и человек способен погибнуть именно из-за слишком низкого уровня натрия", - предупредил Скриде.