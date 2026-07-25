Профессор Скриде назвал главные ошибки в жару, которые могут стоить жизни
Жара может быть опаснее, чем кажется. Кардиолог Андрис Скриде в эфире TV24 предупреждает, что высокая температура заставляет сердце работать с повышенной нагрузкой, а одна распространенная ошибка при употреблении воды способна привести к коме и даже смерти.
По словам специалиста, высокая температура заставляет организм активно охлаждаться, а это напрямую влияет на работу сердца. "Жара увеличивает нагрузку на сердце, потому что организму необходимо охлаждаться. Охлаждение происходит за счет расширения кровеносных сосудов. Когда сосуды расширяются, сердцу приходится перекачивать значительно больше крови и работать гораздо интенсивнее. В результате сердце начинает работать быстрее и быстрее устает", - объяснил Скриде.
Кардиолог отметил, что жара может не только ускорить сердечный ритм, но и привести к снижению артериального давления, головокружению, ухудшению состояния людей с сердечной недостаточностью и заболеваниями почек.
Особенно внимательно следить за своим самочувствием, по его словам, должны представители групп риска. "Прежде всего это пожилые люди старше 75 лет и маленькие дети до четырех лет. Кроме того, особую осторожность должны соблюдать люди с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями - сердечной недостаточностью, атеросклерозом сосудов сердца и различными нарушениями сердечного ритма", - подчеркнул врач.
На фоне аномальной жары, которая в последние годы все чаще приводит к гибели людей в европейских странах, Скриде советует по возможности не находиться под прямыми солнечными лучами, избегать физических нагрузок и проводить больше времени в тени или прохладных помещениях. Если дома нет кондиционера, врач рекомендует охлаждаться с помощью влажного полотенца или ткани, а воду пить небольшими порциями.
Особое внимание кардиолог обратил на распространенную ошибку - попытку быстро выпить большое количество воды. "Воду нельзя пить залпом. Если человек за один час выпивает два-три литра воды, это может вызвать резкое снижение уровня натрия в крови. При тяжелой гипонатриемии показатель может опуститься до 110-120, а это уже очень опасно. Может развиться кома, и человек способен погибнуть именно из-за слишком низкого уровня натрия", - предупредил Скриде.
По словам специалиста, именно поэтому во время жары важно не только употреблять достаточное количество жидкости, но и делать это правильно - пить прохладную воду небольшими глотками в течение дня, не допуская как обезвоживания, так и чрезмерного потребления воды за короткое время.