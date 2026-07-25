7 ошибок после пробуждения, из-за которых человек чувствует усталость весь день

После пробуждения организму необходимо перейти от ночного покоя к дневной активности. Если человек встает с кровати, садится за компьютер и остается в одном положении несколько часов, ощущение заторможенности может сохраняться дольше. Для этого не нужна тяжелая тренировка. Достаточно пройтись по квартире, сделать несколько спокойных наклонов, размять плечи или выйти на короткую прогулку. Регулярная физическая активность связана с улучшением качества сна и уменьшением утомляемости. При этом интенсивная нагрузка сразу после подъема подходит не всем. Если появляется головокружение, слабость или потемнение в глазах, вставать и начинать двигаться нужно постепенно.