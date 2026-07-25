7 ошибок после пробуждения, из-за которых человек чувствует усталость весь день
Небольшая заторможенность сразу после подъема считается нормальной. Это состояние называют сонной инерцией - мозгу требуется время, чтобы перейти от сна к полноценному бодрствованию. Но если сонливость сохраняется до вечера, стоит обратить внимание на то, как именно начинается день.
1. Несколько раз переставлять будильник
Кажется, что дополнительные пять или десять минут помогут отдохнуть. На практике человек снова погружается в сон, который почти сразу прерывает очередной сигнал.
Исследования показывают, что многократное использование функции повтора будильника может усиливать сонную инерцию. Вместо непрерывного отдыха организм получает серию коротких пробуждений, после которых вставать становится еще тяжелее.
Лучше установить будильник на реальное время подъема и положить телефон так, чтобы для его выключения пришлось встать. Если без нескольких сигналов проснуться невозможно, это может говорить о хроническом недосыпе, а не о недостатке силы воли.
2. Просыпаться каждый день в разное время
Поздний подъем в выходные воспринимается как возможность восполнить недосып. Однако разница в несколько часов между буднями и выходными сбивает внутренние часы организма. В понедельник человеку приходится фактически переживать небольшой временной сдвиг.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют ложиться и вставать примерно в одно время каждый день. Регулярный режим помогает организму заранее готовиться к пробуждению и постепенно повышать уровень бодрости к нужному часу. Это не означает, что будильник должен звонить минута в минуту даже после бессонной ночи. Но постоянные переходы от подъема в 6:30 к пробуждению после полудня действительно могут усиливать утреннюю разбитость.
3. Оставаться в темной комнате
Свет является одним из главных сигналов, регулирующих внутренние часы человека. Если после пробуждения долго лежать в затемненной комнате, организму сложнее понять, что ночь закончилась.
Утром стоит раздвинуть шторы, включить яркий свет или ненадолго выйти на улицу. Даже пасмурный дневной свет обычно значительно ярче обычного комнатного освещения. Исследования связывают утреннее воздействие света с уменьшением сонливости и более стабильным режимом сна.
Особенно важен этот пункт зимой, когда человек просыпается до рассвета. В таком случае сначала можно использовать яркое домашнее освещение, а после восхода солнца постараться хотя бы ненадолго выйти на улицу.
4. Сразу садиться за компьютер и почти не двигаться
После пробуждения организму необходимо перейти от ночного покоя к дневной активности. Если человек встает с кровати, садится за компьютер и остается в одном положении несколько часов, ощущение заторможенности может сохраняться дольше. Для этого не нужна тяжелая тренировка. Достаточно пройтись по квартире, сделать несколько спокойных наклонов, размять плечи или выйти на короткую прогулку. Регулярная физическая активность связана с улучшением качества сна и уменьшением утомляемости. При этом интенсивная нагрузка сразу после подъема подходит не всем. Если появляется головокружение, слабость или потемнение в глазах, вставать и начинать двигаться нужно постепенно.
5. Игнорировать жажду и начинать день со сладких напитков
Обязательного правила выпивать стакан воды сразу после пробуждения не существует. Организм способен получать жидкость не только из чистой воды, но и из других напитков и продуктов.
Однако человек действительно может проснуться с жаждой, особенно после жаркой ночи, употребления алкоголя, болезни или интенсивной тренировки накануне. В такой ситуации недостаток жидкости способен усиливать головную боль, заторможенность и сложности с концентрацией. CDC отмечает, что обезвоживание может сопровождаться ухудшением ясности мышления и изменениями настроения.
Лучше ориентироваться на жажду и цвет мочи, а не заставлять себя выпивать установленное количество воды. Сладкая газировка или энергетик не являются лучшим способом утолить утреннюю жажду.
6. Есть только сладкое или полностью игнорировать голод
Завтрак не является обязательным для каждого человека. Если утром нет аппетита и человек нормально чувствует себя без еды, заставлять себя не нужно.
Проблема возникает, когда голод уже есть, но вместо полноценной еды человек выбирает сладкую выпечку, конфеты или хлопья с большим количеством сахара. Такой завтрак может ненадолго дать ощущение энергии, после чего голод и слабость быстро возвращаются.
Более сытный вариант можно составить из источника белка, клетчатки и сложных углеводов. Например, подойдут яйца с цельнозерновым хлебом, творог с ягодами, каша с йогуртом или обычный бутерброд с сыром и овощами. Главное - не искать один "идеальный" завтрак, а подобрать еду, после которой сохраняются сытость и работоспособность.
7. Пытаться скрыть недосып большим количеством кофе
Кофеин действительно способен временно уменьшить сонливость, но он не заменяет сон. Несколько чашек кофе или энергетиков могут замаскировать усталость, не устранив ее причину. Позднее человек сталкивается с тревожностью, сердцебиением или проблемами с засыпанием, а на следующее утро снова просыпается разбитым.
Популярное правило о том, что кофе нельзя пить в первые 60-90 минут после пробуждения, не имеет убедительного научного подтверждения. Основное значение имеют количество кофеина, индивидуальная чувствительность и время последней чашки.
По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, для большинства здоровых взрослых до 400 миллиграммов кофеина в сутки обычно не связано с негативными последствиями. Однако чувствительность сильно различается. У некоторых людей нарушения сна, тревожность и учащенное сердцебиение возникают после значительно меньшей дозы.
Усталость не всегда связана с утренними привычками
Даже идеальный утренний распорядок не поможет, если человек регулярно спит по пять часов или страдает от заболевания, нарушающего качество сна. Большинству взрослых требуется не менее семи часов сна, причем важна не только продолжительность, но и отсутствие частых пробуждений.
Постоянная усталость может быть связана с анемией, нарушениями функции щитовидной железы, диабетом, депрессией, побочным действием лекарств или апноэ сна. По рекомендациям NHS, обратиться к врачу стоит, если усталость продолжается несколько недель, мешает обычной жизни или сопровождается снижением веса, одышкой, сердцебиением, изменениями настроения, сильной жаждой либо громким храпом с остановками дыхания. В таком случае проблема заключается не в неправильно выбранном завтраке или пропущенном стакане воды. Организму может требоваться обследование, а не еще одна чашка кофе.