Опасно даже рисование: люди назвали популярные хобби, которые могут навредить вашему здоровью

Любимое увлечение обычно ассоциируется с отдыхом, удовольствием и снятием стресса. Однако некоторые хобби могут не только приносить радость, но и постепенно вредить здоровью, особенно если заниматься ими без соблюдения элементарных мер безопасности. Пользователи форума Reddit поделились примерами занятий, которые на первый взгляд кажутся совершенно безобидными.