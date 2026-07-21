Почему мы привязываемся к кошкам и собакам почти так же, как к близким людям - объяснение психологов

Теория привязанности, разработанная британским психологом Джоном Боулби, объясняет, почему человек ищет рядом тех, кто дарит чувство безопасности и эмоциональной поддержки. По словам специалистов, домашние животные нередко начинают выполнять именно эту роль. Они встречают хозяина у двери, всегда рады его видеть, не осуждают и не предъявляют требований. Благодаря этому рядом с ними человек чувствует спокойствие и эмоциональный комфорт. Именно поэтому многие люди первым делом идут гладить кошку или собаку после тяжелого рабочего дня.