Повреждения кожи начинаются раньше, чем появляются морщины: ученые обнаружили скрытый признак старения

Речь идет не о морщинах как таковых, а о более глубоких процессах, которые предшествуют их появлению. Сначала коллаген может потерять правильную молекулярную организацию. После этого его структура становится менее устойчивой, хотя количество белка и внешний вид волокон еще сохраняются.