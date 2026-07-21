Повреждения кожи начинаются раньше, чем появляются морщины: ученые обнаружили скрытый признак старения
Кожа может выглядеть гладкой и сохранять привычную плотность, хотя внутри нее уже начинаются изменения, которые невозможно заметить в зеркале. Международная группа ученых выяснила, что молекулярная структура коллагена нарушается раньше, чем его волокна становятся тонкими, редкими и разорванными.
Исследование специалистов Хиросимского университета было опубликовано 16 июля 2026 года в научном журнале ACS Nano. Авторы предложили новый способ обнаруживать самые ранние признаки разрушения коллагена - еще до появления заметных изменений кожи.
Коллаген может оставаться на месте, но уже терять свою структуру
Коллаген - один из основных белков кожи. Он формирует сложную сеть, которая помогает тканям сохранять прочность, упругость и устойчивость к механической нагрузке.
Обычно состояние кожи оценивают по внешним изменениям коллагеновых волокон. При старении или повреждении они становятся тоньше, распадаются и утрачивают связи друг с другом. Однако ученые считают, что это уже сравнительно поздняя стадия процесса.
Новое исследование показало, что гораздо раньше нарушается внутренняя организация коллагена. При этом общее количество белка в образце может почти не меняться, а волокна внешне еще выглядят целыми.
Иными словами, коллаген в коже остается, но его молекулы уже перестают быть правильно организованными. Поэтому обычные методы исследования могут не замечать начало разрушения ткани.
Что именно обнаружили ученые
Коллаген имеет многоуровневую структуру. Отдельные молекулы соединяются в более крупные образования, из которых затем формируются волокна и целая поддерживающая сеть кожи. Эта структура обладает так называемой хиральностью - определенной молекулярной "закрученностью" и направленностью. Именно упорядоченное расположение молекул помогает коллагену выполнять свои функции.
Исследователи обнаружили, что на ранней стадии эта упорядоченность начинает разрушаться. Сигнал, связанный с хиральностью коллагена, заметно ослабевал еще до того, как ученые фиксировали истончение и распад самих волокон.
Первый автор исследования Али Хайдер сравнил это с книгой. Обычные методы позволяют увидеть поврежденные или отсутствующие страницы, но могут не заметить, что слова и предложения на этих страницах уже расположены неправильно.
Какие повреждения начинаются до видимых признаков
Речь идет не о морщинах как таковых, а о более глубоких процессах, которые предшествуют их появлению. Сначала коллаген может потерять правильную молекулярную организацию. После этого его структура становится менее устойчивой, хотя количество белка и внешний вид волокон еще сохраняются.
Позже могут начаться:
- истончение коллагеновых волокон;
- разрыв отдельных волокон;
- потеря связей внутри коллагеновой сети;
- уменьшение плотности поддерживающей структуры кожи;
- снижение механической прочности ткани.
Только после накопления таких изменений кожа постепенно теряет упругость, становится более тонкой, а на поверхности появляются складки и морщины. Новая работа показывает, что видимые признаки могут быть финальным результатом процесса, начавшегося значительно раньше.
Это пока не тест для косметологического кабинета
Для исследования ученые использовали сложные оптические методы и спектроскопию с поляризованным светом. Они позволили одновременно определить количество коллагена и оценить порядок расположения его молекул в одном и том же участке ткани.
Такая технология пока предназначена прежде всего для научных лабораторий. Исследование не предлагает домашнего анализа, медицинского обследования или способа определить по внешности, начались ли у конкретного человека подобные изменения.
Авторы также не заявляют, что обнаруженный процесс обязательно можно остановить кремом, пищевой добавкой или косметической процедурой. Работа посвящена прежде всего способу более раннего выявления нарушения структуры ткани.
Почему открытие важно не только для борьбы с морщинами
По словам ученых, новый подход может пригодиться не только при изучении старения кожи. Он способен помочь исследователям оценивать состояние тканей до того, как повреждение станет необратимым и заметным при обычной микроскопии.
В перспективе метод может использоваться в исследованиях заживления ран, медицинских вмешательств и биоматериалов, которые должны взаимодействовать с человеческими тканями.
Главный вывод работы заключается в том, что состояние коллагена нельзя оценивать только по его количеству. В коже может сохраняться много коллагена, однако его внутренняя архитектура уже будет нарушена. Именно поэтому первые повреждения начинаются задолго до того, как человек замечает сухость, потерю упругости или первые морщины.