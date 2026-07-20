Эти изменения на коже могут предупреждать о проблемах с сердцем

Сами по себе отеки ног в конце тяжелого дня — частая проблема. Но если обувь стала стабильно тесной, на лодыжках остаются глубокие следы от резинок носков, а при нажатии пальцем на голень вмятина не исчезает несколько секунд — это повод проверить сердце. Сердечные отеки обычно симметричны, начинаются со стоп и поднимаются выше, усиливаясь к вечеру. Это происходит из-за того, что ослабленное сердце не справляется с перекачиванием крови снизу вверх.