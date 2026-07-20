Ветеран отметил 100-летие часовой тренировкой в спортзале и раскрыл секрет своего долголетия

Сегодня Дейв Кигги - глава большой семьи. У него пятеро детей, семеро внуков, восемь правнуков и один праправнук. На праздновании юбилея сотрудники спортзала и другие посетители исполнили для него "Happy Birthday", после чего ветеран загадал желание - прожить еще много здоровых лет. Но праздничный торт он попробовал только после завершения своей традиционной тренировки.