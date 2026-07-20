Ветеран отметил 100-летие часовой тренировкой в спортзале и раскрыл секрет своего долголетия
В день своего 100-летнего юбилея американец Дейв Кигги не стал устраивать себе отдых. Вместо этого ветеран Второй мировой войны отправился в спортзал, где провел часовую тренировку. Мужчина признается, что именно физическая активность помогает ему сохранять здоровье, а теперь у него появилась новая цель - прожить до 132 лет.
Житель штата Аризона отпраздновал вековой юбилей 10 июля. Сразу после этого он приехал в спортивный клуб в городе Меса, где занимается уже много десятилетий. По словам Кигги, тренировки остаются неотъемлемой частью его жизни с 17-летнего возраста, сообщает People.
"Я должен продолжать тренироваться, потому что именно это поддерживает во мне жизнь", - рассказал ветеран.
За более чем восемь десятилетий привычка заниматься спортом так и не исчезла. По словам долгожителя, главное правило очень простое. "Каждая часть тела, которая может двигаться, должна получать нагрузку каждый день", - уверен он.
Однако только физической активностью секрет долголетия не ограничивается. Дейв рассказал, что уже много лет не употребляет алкоголь и кофеин, а в его ежедневном рационе обязательно есть бананы и яйца.
Несмотря на почтенный возраст, ветеран сохраняет оптимизм и строит планы на будущее. Недавно он услышал историю о женщине, которая, по его словам, дожила до 132 лет. Именно этот возраст теперь стал его новой жизненной целью.
"Я услышал, что есть женщина, которой 132 года. Значит, это и будет моя цель", - с улыбкой сказал Кигги.
Сегодня Дейв Кигги - глава большой семьи. У него пятеро детей, семеро внуков, восемь правнуков и один праправнук. На праздновании юбилея сотрудники спортзала и другие посетители исполнили для него "Happy Birthday", после чего ветеран загадал желание - прожить еще много здоровых лет. Но праздничный торт он попробовал только после завершения своей традиционной тренировки.