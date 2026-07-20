В Европе распространяется редкая кожная инфекция - SPKC призывает обратить внимание на симптомы
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) информирует медицинских работников и население о дерматофилезе - редком бактериальном заболевании кожи, вызываемом бактерией Dermatophilus congolensis. Хотя до сих пор заболевание в основном было связано с контактом с инфицированными животными, с 2025 года в Европе зарегистрированы также случаи, когда инфекция распространялась от человека к человеку путем тесного кожного контакта.
До сих пор дерматофилез чаще всего поражал крупный рогатый скот, овец, лошадей и других животных, а люди заражались после контакта с больными животными или их биологическими материалами. Однако в последние годы в Европе описаны случаи, когда инфекция передавалась во время тесного кожного контакта, в том числе во время сексуальных контактов. SPKC указывает, что бактерия может передаваться и через предметы общего пользования или поверхности, особенно в теплой и влажной среде, например, в саунах.
Большинство зарегистрированных до сих пор в Европе случаев заболевания выявлено у мужчин, практикующих секс с мужчинами. Описаны также отдельные случаи, связанные с заражением во время занятий борцовскими видами спорта.
Каковы симптомы болезни?
Дерматофилез может проявляться в виде:
- покрасневших или чувствительных поражений кожи;
- прыщеподобных или гнойных высыпаний;
- пузырьков и корочек;
- шелушения кожи;
- зуда или ощущения жжения.
В описанных в Европе случаях поражения кожи чаще всего наблюдались в области половых органов и паха, а также на лице, теле и ногах. Специалисты подчеркивают, что течение болезни обычно легкое и дерматофилез поддается лечению местными или пероральными антибактериальными средствами.
Когда следует обращаться к врачу?
SPKC призывает проконсультироваться с врачом при появлении необъяснимой сыпи или других поражений кожи, особенно после:
- тесного кожного или сексуального контакта;
- занятий борцовскими видами спорта;
- посещения саун или мест проведения сексуальных контактов;
- контакта с животными.
Врач оценит симптомы, поставит диагноз и в случае необходимости назначит лечение. До полного заживления поражений кожи рекомендуется избегать тесного кожного контакта с другими людьми, а также половых контактов.
Как себя защитить?
SPKC рекомендует не использовать общие полотенца, одежду, постельное белье и другие предметы личной гигиены, соблюдать тщательную гигиену рук и тела, а также избегать тесного контакта с людьми, у которых имеются необъяснимые поражения кожи.
Центр напоминает, что презервативы являются эффективным средством профилактики ВИЧ и многих других инфекций, передающихся половым путем, однако они не защищают полностью от заражения Dermatophilus congolensis, так как инфекция может распространяться и при соприкосновении с кожей на других участках тела.
Одновременно SPKC призывает медицинских работников обратить внимание на возможность дерматофилеза у пациентов с необъяснимыми поражениями кожи и ознакомиться с подготовленной информационной информацией о диагностике и эпидемиологическом надзоре за этим заболеванием.