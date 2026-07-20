В Европе распространяется редкая кожная инфекция - SPKC призывает обратить внимание на симптомы

До сих пор дерматофилез чаще всего поражал крупный рогатый скот, овец, лошадей и других животных, а люди заражались после контакта с больными животными или их биологическими материалами. Однако в последние годы в Европе описаны случаи, когда инфекция передавалась во время тесного кожного контакта, в том числе во время сексуальных контактов. SPKC указывает, что бактерия может передаваться и через предметы общего пользования или поверхности, особенно в теплой и влажной среде, например, в саунах.