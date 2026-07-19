"В ней навсегда останется часть меня": история Лайлы Залите, спасшей чужого ребенка
Лайла Залите пожертвовала 40% своей печени незнакомой маленькой девочке, став живым донором печени. Она рассказывает о трансплантации печени в Гамбурге, опыте донора и жизни после сложной операции.
Лайла Залите руководит аптекой в Саулкрасты, сопровождает людей в конце жизни как доула и воспитывает пятилетнего сына. Недавно Лайла пожертвовала 40% своей печени младенцу. "Немецкие врачи сказали, что у нас получилось идеальное сочетание!"
Когда мы встречаемся с Лайлой для беседы, после операции прошло уже четыре месяца. День солнечный, и моя собеседница такая же - жизнерадостная и яркая. Она быстрым шагом идет в небольшой сквер возле Оперы, где будут сделаны фотографии. Когда я говорю, что поражена ее энергией и мне почти не верится, что совсем недавно ей буквально пришлось заново учиться ходить, Лайла смеется:
"Да, это так. Несколько дней назад я была на обследовании, и моя печень прекрасно отросла. Еще не полностью, но уже в большей своей части".
Она снова стала той самой Лайлой, хотя многое изменилось - и эмоционально, и в личной жизни. Будучи фармацевтом, она любит точность во всем, поэтому сразу предупреждает, что будет рассказывать все по порядку. Когда я в какой-то момент задаю вопрос о событиях, которые произошли позже, она терпеливо отвечает: "До этого мы еще дойдем".
Во время разговора меня не раз посещает мысль: таких сильных, уверенных в себе и организованных людей, кажется, можно пересчитать по пальцам. А превыше всего - ее невероятная доброта. Лайле небезразличны другие люди, и, как она позже скажет сама, если есть возможность помочь, это обязательно нужно сделать.
Не обычная желтуха
"Так было предначертано", - начинает свой рассказ Лайла. Отца девочки она знала с детства. Позже они вместе ходили на вечеринки, затем каждый пошел своей дорогой, и много лет они не виделись. Только из социальных сетей она знала, как складывается его жизнь: он женился, а спустя некоторое время у него родился ребенок. Больше Лайла ничего не знала.
"И вдруг в Facebook появился пост о том, что они ищут донора для своей дочери. Долгие годы я была донором крови, но затем у меня развилась анемия, и мне больше нельзя было сдавать кровь. Я подумала, что помочь уже не смогу, но все же спросила, что случилось. Он дал мне контакты своей жены, сказав, что она сможет лучше все объяснить".
Связавшись с мамой малышки, Лайла узнала, что девочка родилась 2 мая. Сначала все было хорошо, они вернулись домой, но на пятый день ребенок сильно пожелтел. Стало ясно, что это не обычная желтуха новорожденных, а нечто гораздо более серьезное. Девочку доставили в больницу, где она провела два с половиной месяца. Обследования показали, что у нее не сформировались желчные протоки. Из-за этого состояние печени становилось все более критическим: результаты анализов ухудшались, а сама печень уже не могла выполнять свои функции. Единственным шансом спасти ребенка был живой донор печени.
"Есть диагнозы, при которых можно использовать печень умершего донора, но не в этом случае. Лекарства тоже не помогали, а показатели анализов были критическими..."
Рассказывая об этом, мама девочки расплакалась, потому что ситуация казалась безнадежной. Времени ждать не было. "Я сказала: если только подойду как донор, то обязательно помогу".
Родители сами проходили обследования, но в качестве доноров не подошли. Сначала должна совпасть группа крови, затем проводятся более детальные исследования на клеточном уровне. Врачи оценивают параметры органа, состояние и расположение кровеносных сосудов, потому что, как объясняет Лайла, "они моделируют, подойдет ли часть печени донора ребенку - хорошо ли она разместится, совпадет ли расположение сосудов и многое другое".
У отца девочки совпала только группа крови, остальные параметры - нет. Поскольку он был крупного телосложения, часть его печени оказалась бы слишком большой. Кроме того, уровень холестерина не соответствовал необходимой норме - он должен быть ниже установленного верхнего предела. Ни у кого из остальных родственников не оказалось нужной группы крови - AB положительной.
Лайла добавляет, что на самом деле была спасена не только девочка, но и один из ее родственников. Желая помочь, он тоже прошел углубленное обследование, во время которого у него обнаружили образование в печени.
"У него не было никаких жалоб или дискомфорта, поэтому неизвестно, когда это вообще могли бы обнаружить и не оказалось ли бы уже слишком поздно", - говорит Лайла, еще раз подчеркивая, что случайностей в жизни не бывает.
А вот ее собственные анализы оказались хорошими, и все остальные необходимые параметры тоже совпали.
В какой-то момент появилась еще одна потенциальная донор печени - девушка на десять лет моложе.
"Мы одновременно проходили обследования здесь, в Латвии. Как доноры подходили обе, поэтому выбрали другую девушку - чем моложе орган, тем лучше. Я приняла эту ситуацию с мыслью, что сделала все, что могла, а дальше пусть все идет своим чередом. Это был четверг, когда мне сообщили об этом решении, но уже в понедельник родители девочки позвонили мне и, плача, сказали, что донор отказалась. Когда ей нужно было подтвердить свое решение подписью, она поняла, с чем действительно придется столкнуться. Родители спросили, не передумала ли я. Я ответила, что ни на секунду не сомневалась в своем решении. Даже тогда, когда мне сказали о другой девушке. Я восприняла это как еще одно подтверждение того, что дальнейший путь нам предстоит пройти вместе."
Строгие собеседования и множество подписей
Операцию по пересадке печени проводили в Университетской клинике Эппендорф в Гамбурге (Германия).
"Это настоящая больница-город. Там работают более 16 тысяч сотрудников, а ежедневно вместе с пациентами и посетителями через нее проходят около 35 тысяч человек. Скорее всего, в Латвии такие операции никогда не будут проводить, потому что необходимость в них возникает крайне редко, а сама операция вместе со всей подготовкой и последующим лечением стоит очень и очень дорого. В Германии этим занимаются уже много лет - у них есть необходимое оборудование, дорогостоящая техника и накопленный опыт", - объясняет Лайла и добавляет, что поэтому весь дальнейший процесс проходил под контролем немецких врачей.
Девочка и Лайла по-прежнему находились в Латвии, но врачи обеих стран поддерживали связь, и подготовка продолжалась. Лайла признается, что ответы из Германии приходили очень медленно, поэтому несколько месяцев было неясно, сможет ли она действительно стать донором.
"Они проводят очень глубокие обследования, в том числе психологические. В Германии проблема торговли органами стоит довольно остро, поэтому, если донор не является близким родственником, особенно тщательно проверяют, действительно ли человек добровольно согласился сделать такой шаг".
В конце концов был дан зеленый свет, и в середине октября Лайла вместе с девочкой и ее родителями отправилась в Гамбург. В медицинском центре они должны были быть 13 октября, и там Лайла узнала, что операция назначена через неделю.
До этого снова последовали детальные медицинские обследования, психологическая и юридическая оценка. Она беседовала с юристом, психологом и психиатром, но ни на мгновение не усомнилась в правильности своего решения.
"Это чувство невозможно оспорить, потому что говорит сердце. Я просто знала, что должна это сделать. Иначе я бы просто не смогла жить. В Германии я так и сказала: мой главный мотив заключается в том, что все дети - это наши общие дети. Я сама мама, у меня пятилетний сын Регнарс, и я знаю, что была бы готова сделать все, если бы возникла такая необходимость. Мы не имеем права быть эгоистами, мы должны чувствовать ответственность и за других."
Ей также пришлось посетить Медицинскую палату Гамбурга, которая находится за пределами клиники, и несколько раз подписать документы, подтверждающие, что она добровольно соглашается стать донором органа и не получит за это никакого вознаграждения.
"Там заседала целая комиссия, которая задавала мне очень серьезные вопросы: кто будет воспитывать вашего ребенка, если вы умрете; как вы будете зарабатывать на жизнь, если останетесь инвалидом; как вы справляетесь с кризисными ситуациями? Таких вопросов было очень много. Они действительно необходимы, и бывали случаи, когда человек все-таки отказывался и уезжал домой".
Чтобы не возникло недоразумений, Лайле предоставили переводчика, который сопровождал ее до самого вечера, когда она возвращалась в арендованную квартиру. Там она вместе с родителями девочки жила до того дня, когда нужно было отправляться в клинику.
"Перед операцией по трансплантации, между всеми обследованиями, я успела немного посмотреть Гамбург - мы гуляли по городу. Это помогало проветрить голову и получить хорошие эмоции. Город очень красивый. Я сохранила в памяти яркие осенние пейзажи, и один из них представляла перед глазами как картину даже в тот момент, когда погружалась в наркоз".
Лайла признается, что очень ждала этого дня. "У меня было такое чувство: наконец-то выпустите меня на поле. Все уже подготовлено, и я хочу приступить к самому главному - к тому, что должна сделать".
Самые трудные три шага
22 октября настал день операции. Уже в пять утра обеих пациенток начали готовить к этому важнейшему событию. Помимо сохраненного в памяти осеннего пейзажа Лайлу посетила мысль и о том самом одном проценте вероятности, что донор может никогда больше не проснуться...
"Я это осознавала, но сказала себе, что все будет хорошо. Даже если бы так случилось, у меня все было устроено. У моего пятилетнего Регнарса есть отец, который позаботится о нем.
Сын знал обо всем. Он ездил со мной на первые обследования, потому что детский сад был закрыт, и тогда спросил, не переживаю ли я за себя. Я ответила, что все будет хорошо. Регнарс захотел увидеть фотографию девочки. Я показала ему, и тогда он спросил: "А какой она станет, когда вырастет?" Я ответила, что мы должны сделать все, чтобы она выросла большой. Для меня это стало еще одним подтверждением того, что я приняла правильное решение."
Операция длилась семь часов, а у малышки - еще дольше. Когда Лайла очнулась после наркоза, у нее болело все тело. Первую ночь она провела в отделении интенсивной терапии, где за ней постоянно наблюдали. Несмотря на строгий запрет вставать, плохое самочувствие, многочисленные катетеры и трубки, подключенные к телу, Лайла решила подняться и почистить зубы.
К счастью, ее замысел сразу стал известен - несколько аппаратов, к которым она была подключена, начали громко сигналить. Получив выговор от медперсонала, она отказалась от этой идеи.
Но уже на следующий день самостоятельно перешла из кровати в палате интенсивной терапии на обычную больничную кровать. Эти три шага стали самыми тяжелыми в ее жизни.
"За два месяца до операции я прошла сто километров и поднялась в горы Кыргызстана, а теперь едва не потеряла сознание из-за нескольких маленьких шагов... Это было невероятное ощущение. Но я благодарю Бога за то, что меня поставило на колени не что-то другое, а ситуация, в которую я вошла по собственной воле. Потому что мне было необходимо остановиться в этой бесконечной жизненной гонке".
Живот зашили сразу
По медицинским рекомендациям после такой операции донор обычно остается в больнице две-три недели. Однако билет Лайлы домой был куплен на 31 октября, и она сразу сообщила об этом своему хирургу-трансплантологу. Уже на третий день после операции она ради тренировки поднималась пешком на восьмой этаж, а затем спускалась обратно.
"Я поняла, что если буду слишком себя жалеть, ничего не получится и домой так быстро не попаду. Конечно, нельзя переусердствовать, но во многом это эмоциональное решение - как ты выбираешь себя чувствовать. Было тяжело, но ходьба и подъем по лестнице помогли мне быстрее восстановиться физически и очень поддержали эмоционально.
Вроде бы разумом ты уже заключил сам с собой договор, что все хорошо и все будет хорошо, но все равно остаются какие-то необъяснимые ощущения. Организм ведь пережил огромный стресс.
Психологически было тяжело еще и из-за ограничений, которые необходимо было соблюдать. Например, три месяца мне нельзя было поднимать ничего тяжелее пяти килограммов и поднимать руки выше уровня плеч.
Мне разрезали все мышцы - как при кесаревом сечении, только вертикально. Я уже двадцать четыре года пою в хоре, но сначала не могла даже смеяться или чихать, не говоря уже о пении и дыхании диафрагмой. Теперь могу сказать, что все зажило. Что-то еще ощущается, но это уже не боль".
Лайла вернулась домой, как и планировала. Более того, из больницы ее выписали уже на пятый день после операции. Только в Латвии, придя на контрольный прием к гепатологу и вместе с врачом изучив выписку, она узнала, что пожертвовала 40% своей печени - всю левую долю.
Обследование, проведенное через четыре месяца, показало, что орган практически полностью восстановился. Не хватает лишь совсем немного, чтобы он снова достиг прежнего размера.
"Интересно, что печень действительно восстанавливается, причем деление клеток происходит довольно быстро. Еще мне кажется важным, что часть печени была взята для научного исследования. Моего имени там нет, но специалисты будут наблюдать, как организм девочки принимает донорский орган".
Малышка вместе с родителями тоже вернулась домой уже 30 ноября, хотя в подобных случаях пациенты обычно проводят в больнице около трех месяцев.
Результат был заметен сразу: кожа девочки из ярко-желтой стала красивого розового цвета - такой, какой она бывает у здоровых младенцев. Она начала набирать вес, позже прорезались первые зубы, стали расти волосы, а теперь она уже почти готова сделать свои первые шаги.
"После операции я увидела ее на четвертый день, потому что малышку дольше держали в медикаментозном сне. Разрез на ее маленьком теле получился большим, боли тоже были сильнее, поэтому восстановление занимало больше времени. Очень хорошим признаком было то, что ей сразу закрыли брюшную полость. Иногда ее оставляют открытой на случай, если печень не ляжет так, как нужно.
В нашем случае все подошло идеально - печень пересадили, зашили, и все! Даже немецкие врачи радовались, что у нас получилось настолько удачное сочетание.
Когда на четвертый день я шла к малышке, волновалась так, словно отправлялась на первое свидание. Я называю ее своей "печеночной дочкой". В ней навсегда останется часть меня, и нас всегда будет связывать особая, неуловимая энергия.
С эзотерической точки зрения, а также, как показывают некоторые исследования, вместе с донорским органом человек может перенять что-то от энергетики донора. Это означает, что, когда она подрастет, может говорить или воспринимать какие-то вещи так, как будто смотрит на мир через мою призму, чувствовать что-то похожее.
Я действительно верю в эту энергию. Поэтому чувствую еще большую ответственность за то, что делаю и как себя чувствую. Мне необходимо быть внутренне устойчивой, полностью восстановиться, чтобы передавать своей "печеночной дочке" хорошую энергию."
Лайла поддерживает связь с этой семьей и регулярно встречается с ними. Она уже получила приглашение на празднование первого дня рождения девочки и с радостью рассказывает, что уже на третий день после операции результаты анализов малышки были такими же, как у абсолютно здорового ребенка. Идеальными.
Смерть была рядом
Сейчас Лайла продолжает восстанавливаться, поэтому все еще находится на больничном.
"С моим характером мне, конечно, хотелось как можно скорее вернуться к работе, но я прислушалась и к себе, и к рекомендациям специалистов. В самом начале очень легко все испортить. Если нагрузка окажется слишком большой, печень может гипертрофироваться - увеличиться в размерах и вызвать проблемы.
Первые серьезные обследования у гепатолога в Латвии прошли в конце февраля, и они показали, что все в порядке. Правда, иногда я до сих пор чувствую какую-то странную усталость, но уже не такую, как вначале, когда правая доля печени компенсировала отсутствие левой."
Во время разговора Лайла не раз повторяет: "Человеческое тело - настоящее чудо." Так же, как и люди, встретившиеся ей на этом пути, и та поддержка, которую она от них получила.
"Я руковожу аптекой в Саулкрасты, пою в хоре, участвую еще во многих проектах. Меня невероятно поддержало то, как много людей объединились и протянули мне руку помощи.
Впервые я вслух рассказала о своем решении, когда была в горах вместе с незнакомыми людьми. Я сказала, что мы вместе покорили эти горы Кыргызстана, но знаю, что впереди меня ждут еще другие горы - не физические, не те, которые можно увидеть или потрогать.
Мне писали очень многие, поддерживали меня. Это действительно помогало. Было ощущение, что ничего не может пойти не так, что все обязательно будет хорошо".
Свой вклад в принятие этого решения внесло и обучение на доулу смерти. Лайла объясняет, что речь идет о психологической поддержке людей, находящихся на пороге смерти, и такие знания она получила в прошлом году.
"Это обучение в какой-то степени подготовило меня к тому, что мне предстояло, потому что как донор я сама находилась рядом со смертью. Да, вероятность смертельного исхода очень мала - примерно один случай на тысячу. Но даже абсолютно здоровый человек никогда не может знать, как его организм поведет себя в определенный момент.
Риск существовал и для маленькой девочки. Поэтому угроза смерти присутствовала между нами обеими, и это обучение действительно мне помогло".
Лайле не нужно принимать ни специальные лекарства, ни витамины. А вот ее "печеночной дочке" до 18 лет обязательно придется принимать иммунодепрессанты, а также другие препараты в период восстановления.
Что будет дальше, покажет время, ведь, как говорит Лайла, "никто не обещает, что пересаженный орган прослужит всю жизнь - у него есть свой срок службы".
Правда, чем качественнее пересаженный орган, тем дольше он функционирует и тем выше качество жизни человека, которому он пересажен. Лайлу радует и то, что, по словам врачей, у совсем маленьких детей организм гораздо лучше принимает трансплантат и постепенно формирует собственные клетки.
Накануне юбилея
В этом году Лайла отмечает свое сорокалетие. Возможность стать донором печени она воспринимает как особый подарок на рубеже нового десятилетия своей жизни.
Так же, как и знакомство со своим нынешним спутником жизни - всего за месяц до вылета в Германию.
"Он просто сказал, что поедет со мной. Это показалось мне странным, потому что мы только познакомились. Но я согласилась, подумав, что он поможет мне вернуться домой, ведь после операции я не смогу поднимать тяжести. Сейчас я бесконечно благодарна ему за то, что он поехал.
Во-первых, родители девочки могли полностью сосредоточиться на своем ребенке - им не нужно было заботиться еще и обо мне. Во-вторых, дома мне было легче пережить самые тяжелые моменты, потому что он своими глазами видел, насколько плохо я чувствовала себя после операции. Он понимал, что я не жалуюсь без причины и ничего не выдумываю - мне действительно бывало очень тяжело.
Именно с его поддержкой я сделала свои первые шаги и прошла свои первые метры после операции. Это было совершенно особенное совместное испытание в самом начале наших отношений".
Ее спутник раньше много раз бывал в Гамбурге, поэтому знал самые красивые места города и показывал их ей. Пока Лайла находилась в Германии, она каждый день созванивалась с сыном по видеосвязи. Регнарс спрашивал и о ее самочувствии, и о состоянии девочки.
Ему хотелось знать абсолютно все: какой пластырь наклеили, какие трубочки еще не сняли... Лайла признается, что именно из-за сына ей пришлось столкнуться и с осуждением.
"Мне говорили, что я эгоистка, раз так рискую, ведь у меня есть сын. Я отвечала, что с ним все будет хорошо. У Регнарса есть папа, бабушки, дедушка, тетя, двоюродный брат. А вот девочка умерла бы, если бы для нее не нашелся донор".
Эта история незаметно стала проверкой ее круга общения - часть друзей исчезла. "У каждого из нас свои ценности. Но если человек называет то, что произошло, ерундой, то таким людям просто не место среди моих друзей".
Лайла затрагивает и еще одну проблему, с которой ей пришлось столкнуться. Все необходимые процедуры во время реабилитации приходится оплачивать самостоятельно.
Занятия в бассейне, массаж, специальные физиотерапевтические процедуры - все это действительно необходимо, но не входит ни в какую программу поддержки доноров, потому что в Латвии такой программы попросту нет.
"Обычно донором становится кто-то из близких родственников, чаще всего мама или папа. Разумеется, для них главное - ребенок. Они смиряются с тем, что сами плохо себя чувствуют и не могут позволить себе процедуры, которые помогли бы быстрее восстановиться. Именно поэтому эту проблему раньше никто не поднимал. Но это неправильно".
Лайла уже обращала внимание на этот вопрос и получила обнадеживающий ответ: над этой проблемой работают, и, возможно, в будущем ситуация изменится именно в отношении живых доноров.