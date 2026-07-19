"В ней навсегда останется часть меня": история Лайлы Залите, спасшей чужого ребенка

"Мы одновременно проходили обследования здесь, в Латвии. Как доноры подходили обе, поэтому выбрали другую девушку - чем моложе орган, тем лучше. Я приняла эту ситуацию с мыслью, что сделала все, что могла, а дальше пусть все идет своим чередом. Это был четверг, когда мне сообщили об этом решении, но уже в понедельник родители девочки позвонили мне и, плача, сказали, что донор отказалась. Когда ей нужно было подтвердить свое решение подписью, она поняла, с чем действительно придется столкнуться. Родители спросили, не передумала ли я. Я ответила, что ни на секунду не сомневалась в своем решении. Даже тогда, когда мне сказали о другой девушке. Я восприняла это как еще одно подтверждение того, что дальнейший путь нам предстоит пройти вместе."