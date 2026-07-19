Инфаркт в 18 лет: почему детям и молодым спортсменам в Латвии нужно обследовать сердце

Особое внимание профессор уделил детям и подросткам, которые активно занимаются спортом. Он отметил, что само по себе стремление тренироваться заслуживает поддержки, однако перед серьезными физическими нагрузками необходимо пройти медицинское обследование. "Если молодой человек решил пробежать Рижский полумарафон - это 21 километр, - нужно понимать, что это серьезное испытание для организма. На мой взгляд, сначала следует обратиться к врачу. Специалист определит, какие обследования необходимы, и только после этого можно спокойно тренироваться и выходить на старт. Не стоит рисковать здоровьем без предварительной проверки", - сказал Бахс.