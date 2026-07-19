Инфаркт в 18 лет: почему детям и молодым спортсменам в Латвии нужно обследовать сердце
Болезни сердца стремительно молодеют, а желание заниматься спортом не должно идти впереди заботы о здоровье. Кардиолог Гунтис Бахс рассказал, кому необходимо обследовать сердце и почему это может спасти жизнь.
Все больше родителей стремятся с раннего возраста приобщить детей к спорту, однако перед интенсивными тренировками важно убедиться, что организм готов к таким нагрузкам. Об этом в эфире программы "Ārsts atbild" на TV24 заявил кардиолог Skrides Sirds klīnika, профессор Гунтис Бахс.
По словам специалиста, заболевания сердца сегодня встречаются у все более молодых людей. Он рассказал, что самым молодым пациентом, которого ему пришлось спасать после тяжелого острого инфаркта миокарда, был 18-летний юноша.
"Сегодня болезни сердца действительно становятся все моложе. Это тревожный сигнал, о котором кардиологи говорят постоянно. Молодым людям тоже нужно проверять сердце - просто прийти и обследоваться", - подчеркнул профессор. Врач объяснил, что развитию сердечно-сосудистых заболеваний способствуют хорошо известные факторы риска: избыточный вес, малоподвижный образ жизни, курение и наследственная предрасположенность. Современный образ жизни, по его словам, лишь ускоряет развитие подобных проблем.
Особое внимание профессор уделил детям и подросткам, которые активно занимаются спортом. Он отметил, что само по себе стремление тренироваться заслуживает поддержки, однако перед серьезными физическими нагрузками необходимо пройти медицинское обследование. "Если молодой человек решил пробежать Рижский полумарафон - это 21 километр, - нужно понимать, что это серьезное испытание для организма. На мой взгляд, сначала следует обратиться к врачу. Специалист определит, какие обследования необходимы, и только после этого можно спокойно тренироваться и выходить на старт. Не стоит рисковать здоровьем без предварительной проверки", - сказал Бахс.
Кардиолог также рекомендует уделить особое внимание профилактическому обследованию сердца после 30 лет. При этом, по его словам, проходить все существующие анализы и исследования совершенно не нужно.
"Многие спрашивают, действительно ли необходимо делать все обследования. Ответ - абсолютно нет. Достаточно нескольких рационально подобранных, информативных и взаимодополняющих исследований. Именно врач должен определить, какие обследования действительно нужны конкретному человеку", - пояснил профессор.
Он добавил, что задача врача - предложить оптимальный объем диагностики, однако окончательное решение всегда остается за самим человеком. Если у него нет заболевания и он чувствует себя здоровым, именно он выбирает, насколько внимательно относиться к профилактике и своему здоровью.