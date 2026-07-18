Можно ли заразиться грибком на тропах для хождения босиком? Ответ дерматолога

"Так делать не следует, но, скорее всего, такие тропы посещают и люди, уже зараженные грибковой инфекцией. Неважно, начали они лечение или нет - они могут заразить других. При грибковой инфекции кожа шелушится, ее микрочастицы попадают в окружающую среду. Другой человек может подхватить их, проходя по той же тропе, особенно если на коже стоп есть микротрещины", - объясняет дерматолог.