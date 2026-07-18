Можно ли заразиться грибком на тропах для хождения босиком? Ответ дерматолога
Тропы для хождения босиком приглашают взрослых и детей пройтись по дорожкам из шишек, камней и других природных покрытий. Однако многих волнует вопрос: можно ли в таких местах заразиться грибком стопы или ногтей? На этот вопрос отвечает дерматолог-венеролог Инга Метра.
Провести несколько часов на тропе для хождения босиком действительно интересно и полезно как взрослым, так и детям. Такие прогулки укрепляют иммунитет, различные покрытия массируют стопы, а забавные ощущения и реакции других посетителей вызывают немало смеха. Однако с точки зрения инфекционной безопасности все не так безоблачно.
По словам Инги Метры, полностью безопасными такие прогулки назвать нельзя. Различные грибки окружают нас повсюду и даже живут на коже человека. Возбудители грибка стопы и ногтей особенно хорошо размножаются в теплой, влажной и затененной среде.
Заразиться грибком можно даже на пляже, если, например, копаться ногтями в песке. Ультрафиолетовые лучи обеззараживают только верхний слой песка, а глубже грибки могут сохраняться.Большинство троп для хождения босиком расположены в тени деревьев, а если лето выдалось теплым и влажным, создаются практически идеальные условия для развития грибков.
"Так делать не следует, но, скорее всего, такие тропы посещают и люди, уже зараженные грибковой инфекцией. Неважно, начали они лечение или нет - они могут заразить других. При грибковой инфекции кожа шелушится, ее микрочастицы попадают в окружающую среду. Другой человек может подхватить их, проходя по той же тропе, особенно если на коже стоп есть микротрещины", - объясняет дерматолог.
Именно поэтому людям с сахарным диабетом не рекомендуют ходить босиком в общественных местах. Любые микротравмы кожи становятся "входными воротами" для грибковой инфекции.
Как защитить себя?
По словам врача, возможный риск заражения вовсе не означает, что от прогулок босиком нужно отказаться. Перед посещением троп для хождения босиком или пляжа Инга Метра рекомендует использовать профилактические противогрибковые средства, которые продаются в аптеках и супермаркетах. Это могут быть как спреи, так и кремы.
Такие препараты не лечат уже возникшую инфекцию, а предназначены именно для профилактики. Они подавляют способность грибков закрепляться на коже и размножаться.
После прогулки желательно сразу вымыть ноги с мылом, поскольку грибки плохо переносят щелочную среду. Затем стопы необходимо тщательно вытереть насухо, особенно между пальцами. Если после этого сразу надеть носки и обувь, оставшаяся влага создаст благоприятные условия для размножения грибка.
Летом лучше отказаться от закрытой обуви
Инга Метра также советует в теплое время года как можно реже носить закрытую обувь, чтобы стопы хорошо проветривались. "Грибкам это не понравится. Эпидемиологические исследования убедительно показывают, что грибок стопы практически не встречается в регионах мира, где из-за климатических условий люди не носят закрытую обувь". Напротив, закрытая синтетическая обувь и носки из синтетических материалов усиливают потоотделение и плохо впитывают влагу, создавая для грибков практически идеальные условия.
Врач отмечает, что грибковые инфекции широко распространены, однако заражение не всегда приводит к развитию заболевания. Поэтому важно правильно ухаживать за стопами, своевременно удалять огрубевшую кожу на пятках, носить обувь по сезону и при посещении общественных мест использовать профилактические противогрибковые средства. При этом злоупотреблять ими не стоит, поскольку большинство таких препаратов изготовлены на спиртовой основе и могут пересушивать кожу. "Если иммунитет хороший, то, скорее всего, все будет в порядке."
Это важно знать
Грибковые инфекции встречаются не только у взрослых, но и у детей. Это подтверждают как международные, так и латвийские данные. Профилактика, пути заражения, симптомы и принципы лечения у детей такие же, как и у взрослых.
Если между пальцами ног появились зуд, покраснение или другие первые признаки грибковой инфекции, следует обратиться в аптеку и попросить у фармацевта безрецептурное противогрибковое средство. На ранней стадии такие препараты обычно помогают справиться с заболеванием.
Следует учитывать, что гель быстрее впитывается в кожу, но действует менее продолжительное время, тогда как крем впитывается медленнее, зато сохраняет эффект дольше.