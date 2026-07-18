Родинка или опасное образование? Простой метод АБВГД поможет заметить тревожные признаки

Образованию родимых пятен также может способствовать многократное и интенсивное воздействие солнца, особенно солнечные ожоги в детстве и в подростковом возрасте. Гормональные колебания также имеют значение – во время пубертатного периода, беременности или других гормональных изменений родинки могут стать более заметными или проявляться снова. "Многие ошибочно считают, что вызванные солнцем повреждения актуальны только в случае покраснения или ожога кожи. На самом деле вызванные УФ-излучением изменения кожи накапливаются на протяжении всей жизни. Поэтому ежедневная защита от солнца является одной из важнейших инвестиций в здоровье кожи, независимо от возраста", – дополняет фармацевт Лайла Залите.