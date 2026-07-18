Родинка или опасное образование? Простой метод АБВГД поможет заметить тревожные признаки
Летом мы больше времени проводим на открытом воздухе, загорая, купаясь и отдыхая на природе. Однако следует помнить, что лето - это время, когда особое внимание следует уделять здоровью кожи, в том числе родинкам. Хотя большинство родинок являются доброкачественными и не представляют угрозы здоровью, некоторые изменения кожи ни в коем случае нельзя игнорировать.
Почему образуются родинки, какие признаки считаются нормальными и когда необходима проверка дерматолога, рассказывают дерматолог, венеролог Veselības centrs 4, доктор Эгия Василишина и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
Почему появляются родимые пятна?
Родимые пятна могут быть врожденными или приобретенными в течение жизни. Врожденные родимые пятна видны уже при рождении или становятся заметными в первые годы жизни ребенка, в то время как приобретенные родимые пятна появляются позже – чаще всего в детстве, подростковом возрасте и юности.
Как объясняет дерматолог, родинки образуются из пигментных клеток, или меланоцитов. Под воздействием различных факторов некоторые из этих клеток начинают локально делиться и группироваться, образуя пигментированные кожные образования. На их количество и тип влияют как генетика и тип кожи, так и воздействие УФ-излучения.
"Если в семье наблюдается тенденция к большему количеству родинок, существует большая вероятность того, что у ребенка их тоже будет больше. Большее количество родимых пятен также наблюдается у людей со светлой кожей, поскольку у них меньше естественной защиты от УФ-излучения", – говорит доктор Василишина.
Образованию родимых пятен также может способствовать многократное и интенсивное воздействие солнца, особенно солнечные ожоги в детстве и в подростковом возрасте. Гормональные колебания также имеют значение – во время пубертатного периода, беременности или других гормональных изменений родинки могут стать более заметными или проявляться снова. "Многие ошибочно считают, что вызванные солнцем повреждения актуальны только в случае покраснения или ожога кожи. На самом деле вызванные УФ-излучением изменения кожи накапливаются на протяжении всей жизни. Поэтому ежедневная защита от солнца является одной из важнейших инвестиций в здоровье кожи, независимо от возраста", – дополняет фармацевт Лайла Залите.
Что является нормальным, и о чем не следует сразу беспокоиться?
Появление новых кожных образований в течение жизни не всегда означает болезнь. Обычно родинки наиболее активно образуются примерно до 30-40 лет, после чего появление новых родинок становится менее выраженным. Тогда как новые образования в более позднем возрасте рекомендуется оценивать более критично, поскольку не все, что выглядит как родинка, на самом деле является родинкой.
На коже могут образовываться и другие доброкачественные образования, например себорейный кератоз или папилломы, которые визуально могут напоминать родинки. При этом меланома также может изначально выглядеть как небольшое, казалось бы, безобидное образование.
"Нет таких признаков, по которым человек мог бы невооруженным глазом с полной уверенностью сказать, что конкретное образование является доброкачественным. Однако доброкачественные родинки обычно являются симметричными, имеют четкие границы, однородный цвет и существенно не меняются со временем", – разъясняет дерматолог.
Как правило, оснований для беспокойства нет, если родинка долгое время выглядит без изменений и похожа на другие родинки на теле. Каждый человек имеет свой "тип родинок" – образования похожи по цвету, форме и размеру. Если какая-либо родинка заметно отличается от остальных, на нее следует обратить особое внимание.
Также людей часто беспокоят волосы, растущие из родинки. В большинстве случаев это указывает на то, что на месте образования сохранились нормальные волосяные фолликулы, и такой признак чаще характерен для доброкачественных образований. Однако на это не следует полагаться как на абсолютно верный признак.
"Если родинка, из которой растет волос, начинает менять форму, цвет, размер или общий вид, ее обязательно следует проверить. Рост волос сам по себе не гарантирует, что образование не может быть злокачественным", – подчеркивает врач.
Какие признаки нельзя игнорировать?
К дерматологу обязательно следует обратиться, если родинка или другое кожное образование начинает стремительно меняться – увеличивается в размерах, меняет цвет или форму, начинает кровоточить, покрывается коркой, долго не заживает, зудит, жжет или болит.
Не каждое изменение означает рак кожи. Родинка может быть травмирована одеждой, бритьем или трением, и тогда может возникнуть кратковременное покраснение, болезненность или корочка. Однако, если изменения не проходят или повторяются, образование следует проверить.
Один из наиболее часто используемых принципов распознавания подозрительных образований — это критерии АБВГД:
А – асимметрия, когда одна сторона образования отличается от другой;
Б – неровные края;
В – разные цвета в одном образовании;
Г – увеличение диаметра или размера более чем на 6 миллиметров;
Д – эволюция, или изменения с течением времени.
"Следует помнить, что все признаки АБВГД одновременно чаще всего наблюдаются в более крупных или прогрессирующих опухолях. На ранних стадиях злокачественное образование может лишь незначительно отличаться от других или просто казаться подозрительным. Именно поэтому важно регулярно осматривать себя и проходить дерматоскопическое обследование у специалиста", – поясняет дерматолог.
Как правильно защитить кожу летом?
Летом защита от солнца необходима всем, а особенно – людям со светлой кожей и большим количеством родинок. УФ-излучение может способствовать образованию новых родинок, изменению существующих и повышать риск развития рака кожи.
Следует избегать пребывания на солнце в часы наибольшей интенсивности УФ-излучения, то есть примерно с 11:00 до 16:00. Рекомендуется следить за УФ-индексом: если он равен 3 или выше, необходима целенаправленная защита от солнца.
"Солнцезащитный крем следует наносить не только на родинки, а на все участки кожи, подверженные воздействию солнечных лучей. Рекомендуется выбирать средство широкого спектра действия с защитой от УФA и УФB лучей и SPF 30–50", – отмечает доктор Эгия Василишина.
"Солнцезащитный крем желательно наносить за 15-30 минут до выхода на улицу, в достаточном количестве, и обновлять его каждые два часа, а также после купания или сильного потоотделения. Дополнительную защиту обеспечивает пребывание в тени, ношение легкой, дышащей, но закрывающей кожу одежды, широкополой шляпы или кепки и солнцезащитных очков с УФ-защитой", – дополняет фармацевт.
Особенно важно избегать солярия – не только летом, но и в любое время года.
Когда рекомендуется удалить родинку?
Удаление образования является обязательным по медицинским показаниям, если возникают подозрения, что образование может быть злокачественным. В таких случаях образование хирургически вырезают и отправляют на гистологическое исследование для установления точного диагноза.
Если образование клинически и дерматоскопически является доброкачественным, его удаление не является обязательным с медицинской точки зрения. Однако доброкачественное образование можно удалить, если оно мешает в повседневной жизни, например, регулярно травмируется одеждой, воспаляется, кровоточит при бритье или вызывает значительный косметический дискомфорт.
"Перед удалением родинки, ее обязательно следует осмотреть дерматологу. Только после осмотра можно определить, будет ли более целесообразным хирургическое иссечение или другой метод, например, лазерное удаление, а также объяснить возможные риски и преимущества", - подчеркивает доктор Эгия Василишина.
"За родинками следует ухаживать ежедневно – регулярно осматривая кожу и ответственно относясь к солнцу. Чем раньше замечаются подозрительные изменения, тем выше возможность их успешного излечения. Поэтому летом важно не забывать о солнцезащитном креме и регулярно находить несколько минут, чтобы самостоятельно осмотреть кожу. Это - простая привычка, которая в долгосрочной перспективе может иметь большое значение для здоровья", - подчеркивает фармацевт.