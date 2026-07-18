Не все орехи одинаковы: какие лучше насыщают, а какие содержат больше белка
Независимо от того, ищете ли вы сытный перекус между приемами пищи, хотите восполнить запас энергии в середине дня или съесть что-то полезное перед физической нагрузкой, для этого отлично подойдут орехи как один из ценных источников, богатых питательными веществами. Они содержат полезные жиры, растительный белок, клетчатку, витамины и минералы, однако у каждого сорта есть свои преимущества.
Lidl подготовил краткий путеводитель, который поможет разобраться, чем отличаются самые популярные виды орехов и как включить их в свой ежедневный рацион.
"Специалисты по питанию единодушны в том, что употребление орехов положительно влияет на здоровье, поэтому все их виды входят в число продуктов, рекомендуемых для здорового питания. Они содержат много клетчатки, полезных жиров и таких минералов, как магний, кальций, калий и цинк. Орехи также являются отличным источником растительного белка, поэтому их рекомендуется добавлять в каши, салаты, использовать для приготовления намазок и соусов. Однако важно употреблять орехи умеренно, так как они богаты калориями, и слишком большое их количество может затруднить пищеварение", - рассказывает руководитель отдела корпоративной социальной ответственности Lidl в странах Балтии Моника Анилене.
Арахис - один из самых богатых источников растительного белка
Арахис содержит около 25 граммов белка на 100 граммов, поэтому является одним из лучших вариантов для тех, кто хочет включить в свой рацион больше растительного белка. Он отлично подходит в качестве перекуса, используется для приготовления арахисовой пасты, а также широко применяется в блюдах азиатской кухни - с лапшой, курицей и в насыщенных соусах.
Грецкие орехи - для более длительного чувства сытости
Грецкие орехи по форме напоминают головной мозг, поэтому считается, что они помогают поддерживать его функции. Они также могут способствовать поддержанию хорошего настроения и расслаблению. Примерно 65% состава грецких орехов приходится на жиры, благодаря чему они надолго обеспечивают чувство сытости и помогают уменьшить желание перекусывать между основными приемами пищи.
Вкус грецких орехов хорошо раскрывается в салатах со свеклой, козьим сыром и листовой зеленью. Они также дополняют блюда из макарон и курицы, а еще отлично подходят для десертов с медом, фруктами и темным шоколадом.
Фундук - источник витамина E
Фундук содержит как полезные для здоровья жирные кислоты, так и значительное количество белка, а также является хорошим источником витамина E и витаминов группы B, которые помогают поддерживать нормальную работу нервной системы и стимулируют функции мозга. Кроме того, это универсальные орехи - они подходят как для салатов и завтраков, так и для десертов, особенно в сочетании со шоколадом.
Миндаль - отличный выбор для завтраков и салатов
Миндаль является одним из природных источников мелатонина. Эти орехи также содержат много магния, который помогает снизить уровень кортизола - гормона стресса. Хотя чаще всего миндаль добавляют в каши и йогурт, он отлично подходит и для салатов. Для более насыщенного вкуса миндаль рекомендуется слегка обжарить. Эти орехи хорошо сочетаются с блюдами из рыбы и птицы, а также с десертами.
Кешью - для кремовой текстуры
Кешью содержит много клетчатки, антиоксидантов и других ценных питательных веществ. Нежный вкус и кремовая консистенция делают эти орехи отличным ингредиентом для супов, рагу, салатов и десертов. Кешью также часто используют для приготовления сыров и соусов растительного происхождения.
Фисташки - для ежедневного перекуса
Фисташки - это целый комплекс ценных питательных веществ: они содержат белок, антиоксиданты и клетчатку. Чтобы ежедневно пополнять рацион этими полезными веществами, достаточно одной горсти фисташек в день.
Эти орехи - не только прекрасный самостоятельный перекус, но и очень удачный ингредиент для различных блюд. Фисташки отлично подходят для десертов и кондитерских изделий, для салатов и блюд из лосося. Их подают к сырам и даже добавляют в коктейли с натуральным йогуртом, чтобы придать приятный вкус и легкую хрустящую текстуру.
Стоит ли замачивать орехи в воде перед употреблением?
Чтобы орехи дольше сохраняли свежесть и питательную ценность, рекомендуется хранить их в плотно закрытой упаковке, защищающей от влаги, воздуха и прямых солнечных лучей. Замачивание орехов в воде помогает восстановить их влажность, улучшить текстуру, а также может облегчить переваривание. Кроме того, чтобы раскрыть ценные свойства и улучшить усвоение, рекомендуется замачивать орехи в воде со щепоткой морской соли. "Миндаль, фисташки и фундук рекомендуется замачивать примерно на восемь часов, особенно если вы хотите получить более кремовую консистенцию. Для грецких и бразильских орехов достаточно пяти-шести часов, а кешью рекомендуется замачивать на более короткое время - примерно на два-четыре часа", - рассказывает Моника Анилене.