Не все орехи одинаковы: какие лучше насыщают, а какие содержат больше белка

Чтобы орехи дольше сохраняли свежесть и питательную ценность, рекомендуется хранить их в плотно закрытой упаковке, защищающей от влаги, воздуха и прямых солнечных лучей. Замачивание орехов в воде помогает восстановить их влажность, улучшить текстуру, а также может облегчить переваривание. Кроме того, чтобы раскрыть ценные свойства и улучшить усвоение, рекомендуется замачивать орехи в воде со щепоткой морской соли. "Миндаль, фисташки и фундук рекомендуется замачивать примерно на восемь часов, особенно если вы хотите получить более кремовую консистенцию. Для грецких и бразильских орехов достаточно пяти-шести часов, а кешью рекомендуется замачивать на более короткое время - примерно на два-четыре часа", - рассказывает Моника Анилене.