"Мне приснилось, что это рак": вещий сон помог девушке победить меланому, которую не замечали врачи
29-летняя жительница Кардиффа Челси Рис узнала о злокачественной меланоме после необычного сна, который заставил ее уже на следующий день обратиться к врачу и настоять на дополнительной проверке родинки.
В августе 2025 года женщина потеряла дядю, умершего от рака. По ее словам, эта утрата тяжело отразилась на всей семье. Вскоре после похорон Челси Рис приснилось, что появившаяся на груди родинка оказалась раковой и болезнь начала распространяться, пишет People.
Ранее женщина уже обращала внимание на это образование. Она отправляла фотографии родинки через медицинское приложение, доступное по программе работодателя, однако получила ответ, что причин для беспокойства нет. Других симптомов рака кожи у нее не было, но Челси насторожило то, что раньше родинки на этом месте не было.
"Я переживала тяжелый период и хотела позаботиться о себе. Я хорошо знаю свое тело и чувствовала, что это изменение для меня нехарактерно", - рассказала она.
На следующий день после сна Челси записалась к врачу. Медсестра осмотрела родинку и также не увидела явных поводов для тревоги, однако сделала фотографии и передала их в дерматологическое отделение. Специалисты решили удалить образование, чтобы провести более точное исследование.
Через два месяца, в январе 2026 года, женщина получила результаты анализа. Выяснилось, что у нее была злокачественная меланома стадии 1b.
Меланома развивается из клеток, которые вырабатывают меланин и отвечают за цвет кожи. При раннем обнаружении заболевание во многих случаях хорошо поддается лечению. По данным Melanoma Research Alliance, пятилетняя выживаемость при меланоме стадий 1a и 1b составляет около 97%.
В феврале Челси прошла дополнительное обследование. Врачи проверили кожу по всему телу и лимфатические узлы, а затем провели еще одну операцию, чтобы удалить возможные раковые клетки в области, где находилась родинка. Через шесть недель женщине сообщили, что признаков заболевания больше нет. В августе ей предстоит очередная проверка кожи и лимфатических узлов.
Челси призналась, что диагноз заставил ее иначе взглянуть на жизнь. На тот момент они с мужем Кайлом были женаты чуть больше года. Женщина также обратилась за психологической поддержкой, поскольку ее не покидали мысли о том, как могла бы развиваться ситуация, если бы она не настояла на обследовании.
Теперь Челси призывает людей внимательно следить за любыми изменениями кожи и не игнорировать собственные опасения, даже если первоначальная проверка не выявила ничего подозрительного. "Обращайте внимание на изменения формы, размера и внешнего вида родинок и обязательно проверяйте все, что вызывает тревогу", - подчеркнула она.