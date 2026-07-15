"Мне приснилось, что это рак": вещий сон помог девушке победить меланому, которую не замечали врачи

Челси призналась, что диагноз заставил ее иначе взглянуть на жизнь. На тот момент они с мужем Кайлом были женаты чуть больше года. Женщина также обратилась за психологической поддержкой, поскольку ее не покидали мысли о том, как могла бы развиваться ситуация, если бы она не настояла на обследовании.