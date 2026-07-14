Интимная гигиена в жару: что нельзя делать после купания и занятий спортом

Летом многие женщины предпочитают более свободную одежду или даже выбирают вообще не носить нижнее белье. Такой выбор сам по себе не является вредным, но и в этом случае все зависит от ситуации. Дома или ночью отсутствие нижнего белья может быть комфортным и безвредным, так как уменьшает трение и улучшает циркуляцию воздуха. Однако, если вы носите очень обтягивающие синтетические брюки, спортивную одежду или ткань, которая натирает кожу, отсутствие нижнего белья иногда может усиливать дискомфорт – трение и не дышащий материал ткани могут вызывать микротравмы, сильное раздражение и способствовать проникновению бактерий.