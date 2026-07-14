Интимная гигиена в жару: что нельзя делать после купания и занятий спортом
Лето – это время, когда мы наслаждаемся солнцем, купанием в открытых водоемах, путешествиями, спортом и более свободной одеждой. Однако с наступлением более теплой погоды зачастую возникают важные вопросы об интимном здоровье.
Может ли мокрый купальник действительно вызвать воспаление? Безопасно ли купаться в реках, озерах и море? Является ли здоровым выбо-ром ходить без нижнего белья? Как заботиться об интимной гигиене в теплое время года, объясняют гинеколог доктор Вия Плуме и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
Женский организм не так хрупок, как часто утверждают в социальных сетях, но повседневные привычки могут влиять на комфорт кожи наружных половых органов и микросреду влагалища, а также повышать риск инфекций. "В летний сезон женщины чаще испытывают различные виды дискомфорта в интимной зоне – раздражение, зуд, жжение или изменения в выделениях. Эти жалобы нередко заставляют думать об инфекции, хотя во многих случаях они вызваны внешними факторами, такими как повышенное потоотделение, трение, длительное пребывание во влажной одежде или использование неподходящих средств гигиены. Следует также помнить, что интимное здоровье не означает стерильность или чрезмерную чистоту. Скорее речь идет о балансе, щадящей гигиене, подходящей одежде, комфорте кожи и способности своевременно замечать симптомы, которые не проходят", – подчеркивает доктор Вия Плуме.
Мокрый купальник – не опасно, но не всегда безвредно
Одно из наиболее часто встречающихся предупреждений: «Не сидите в мокром купальнике – это вызывает воспаление". Как говорит врач, в реальности ситуация является не такой простой. Мокрый, обтягивающий купальник создает теплую и влажную среду, в которой кожа вентилируется хуже. Это может способствовать раздражению наружных половых органов и у некоторых женщин также усугубить симптомы, характерные для грибковой инфекции. Однако мокрый купальник автоматически не вызывает инфекцию у здоровой женщины.
Особую осторожность следует проявлять, если женщина склонна к повторным грибковым инфекциям, имеет нарушения обмена сахара, очень чувствительную кожу, кожные заболевания или если мокрый купальник носится несколько часов.
"После купания не нужно бежать переодеваться через несколько минут, если в тот момент женщина чувствует себя хорошо. Однако, если вы планируете сидеть или ходить в мокром купальнике в течение длительного времени, сухая одежда будет лучшим выбором как для комфорта, так и для здоровья кожи", – объясняет гинеколог.
С нижним бельем или без него?
Летом многие женщины предпочитают более свободную одежду или даже выбирают вообще не носить нижнее белье. Такой выбор сам по себе не является вредным, но и в этом случае все зависит от ситуации. Дома или ночью отсутствие нижнего белья может быть комфортным и безвредным, так как уменьшает трение и улучшает циркуляцию воздуха. Однако, если вы носите очень обтягивающие синтетические брюки, спортивную одежду или ткань, которая натирает кожу, отсутствие нижнего белья иногда может усиливать дискомфорт – трение и не дышащий материал ткани могут вызывать микротравмы, сильное раздражение и способствовать проникновению бактерий.
"Нет универсальных правил, подходящих всем женщинам. Самое важное – это то, дышит ли одежда, не образуется ли избыточная влага, нет ли натирания и не раздражается ли кожа", – отмечает доктор Вия Плуме.
Интимная гигиена летом – не чаще, а бережнее
В жаркую погоду потоотделение усиливается, мы чаще занимаемся спортом и плаваем, поэтому возникает вопрос, следует ли чаще мыть интимную зону в связи с этим. Как отмечает гинеколог, чрезмерное мытье, особенно агрессивными или сильно ароматизированными средствами, может нарушить защитный барьер кожи, вызывая сухость, жжение и раздражение. Она подчеркивает, что влагалище очищается само, поэтому следует мыть только наружную интимную зону, а не внутреннюю. Вагинальное спринцевание не рекомендуется, так как оно может нарушить естественный микробиом и увеличить риск инфекций.
Обычно для ежедневного использования достаточно воды или мягкого средства для ухода за наружной интимной зоной. В свою очередь, после занятий спортом, потоотделения или плавания рекомендуется ополоснуться чистой водой, чтобы удалить с кожи пот, песок и другие возможные раздражители.
Купание в озере или море – риск зависит от качества воды
Еще один распространенный миф – убеждение, что купание в открытых водоемах почти неизбежно приводит к инфекции. На самом деле риск в основном зависит от качества воды и здоровья самой женщины.
В официально контролируемых местах для купания, где качество воды соответствует требованиям, купание обычно безопасно для здорового человека. Особую осторожность следует проявлять в загрязненных водоемах, в местах цветения сине-зеленых водорослей, при наличии на коже повреждений, ран, а также при сильно ослабленном иммунитете.
"Вагинальный микробиом — это динамичная защитная система, а не пассивная жертва окружающей среды. Однако, если после купания появляются зуд, жжение, необычные выделения или сильный дискомфорт, эти симптомы не следует игнорировать — нужно обратиться за помощью к специалисту", — подчеркивает врач.
Нижнее белье не имеет мистического "срока годности”
В социальных сетях часто утверждается, что нижнее белье становится опасным из-за бактерий после определенного количества стирок. С медицинской точки зрения это не доказано. "Правильно выстиранное нижнее белье не становится источником инфекции только потому, что оно не новое. Однако стоит заменить белье, если ткань износилась, потеряла форму, больше не пригодна для стирки, сохранила неприятный запах или вызывает механическое раздражение. В этом случае самое важное — не "накопление" бактерий, а комфорт, гигиеничность и состояние материала", – рекомендует доктор Вия Плуме.
Чувство свежести не всегда является здоровым выбором
Летом, когда мы больше потеем, находясь на улице, удобно использовать влажные салфетки для интимной гигиены, ежедневные прокладки, ароматизированные моющие средства и другие продукты, обещающие длительное ощущение свежести. Однако именно такие продукты часто вызывают раздражение. Кожа наружных интимных зон очень чувствительна, поэтому ароматизаторы и консерванты могут способствовать контактному дерматиту, сухости, жжению или зуду.
"Свежесть не всегда означает, что выбранные продукты являются полезными для здоровья. Если после использования нового продукта возникает дискомфорт, следует прекратить его использование и понаблюдать, исчезнут ли симптомы», – говорит доктор Вия Плюме.
Когда следует обратиться к гинекологу?
К гинекологу следует обратиться, если наблюдаются или повторяются сильный зуд, жжение, необычные вагинальные выделения, боль при мочеиспускании, дискомфорт или боль во время интимной близости, тянущее чувство внизу живота и другие необычные симптомы, которые не проходят в течение нескольких дней.
Причины неприятных симптомов могут быть различными – раздражение кожи вульвы, контактный дерматит, изменения микросреды влагалища, грибковая инфекция, бактериальный вагиноз, инфекция мочевыводящих путей, воспалительные заболевания органов таза или гормональные изменения, особенно в период перименопаузы и менопаузы.
"Мокрый купальник не всегда является причиной. Иногда дискомфорт возникает из-за сочетания нескольких факторов – это может быть вызвано индивидуальной предрасположенностью, изменениями микросреды, ранее существовавшими инфекциями, гормональным фоном или раздражением кожи. Поэтому в случае повторяющихся симптомов важна точная оценка, а не самолечение", – объясняет гинеколог.
Следует выбирать мягкие и дерматологически проверенные средства
сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka Аманда Озолиня также подчеркивает, что при уходе за интимной зоной особенно важно выбирать соответствующие средства. Аптеки предлагают средства, специально разработанные для ухода за интимной зоной – без агрессивных отдушек, с подходящим уровнем pH и более мягким составом. Если имеются сомнения, какое средство выбрать, особенно в случаях, когда кожа - чувствительна, склонна к раздражению или дискомфорт повторяется, рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом. "Фармацевт может помочь выбрать наиболее подходящее средство интимной гигиены в соответствии с потребностями женщины – например, для ежедневного ухода, чувствительной кожи, сухости или снятия раздражения. Важно помнить, что ароматизированное или сильно пенящееся средство не всегда будет лучшим выбором. Средство, подходящее для интимной зоны, должно быть мягким, дерматологически проверенным и предназначенным специально для конкретной зоны тела", – объясняет фармацевт.