Хотите дожить до 100 лет? Не становитесь вегетарианцем: у мясоедов больше шансов достичь этого рубежа

В исследовании приняли участие 5203 человека, всем из которых на момент начала опроса в 1998 году было 80 или более лет. Из этой когорты 1495 человек дожили до 100 лет, в то время как 3744 человека скончались, так и не став столетними долгожителями. Используя статистические инструменты, исследователи проанализировали информацию о здоровье участников, чтобы увидеть, насколько сильно питание влияет на шансы дожить до 100 лет.