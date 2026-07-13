Хотите дожить до 100 лет? Не становитесь вегетарианцем: у мясоедов больше шансов достичь этого рубежа
Веганская и вегетарианская диеты могут казаться здоровым выбором, но теперь ученые заявляют, что отказ от мяса может разрушить ваши шансы дожить до 100 лет. Согласно масштабному китайскому исследованию, мясоеды на самом деле имеют больше шансов достичь этого знакового возраста, чем их питающиеся растительной пищей ровесники.
Даже после учета таких факторов, как физические нагрузки и курение, люди, исключившие мясо из своего рациона, имели на 19 процентов меньше шансов дожить до 100 лет по сравнению со всеядными. Эта тенденция оказалась наиболее выраженной среди веганов, у которых шансы стать долгожителями ниже на ошеломляющие 29 процентов, говорит обширное исследование китайских специалистов.
Вегетарианцы, которые по-прежнему едят яйца и молочные продукты, имели лишь немного больше шансов дожить до века — их показатели оказались на 14 процентов хуже, чем у мясоедов. Даже модные пескетарианские диеты, включающие рыбу, были связаны с меньшей вероятностью дожить до 100 лет.
Исследователи предполагают, что такие разительные отличия могут быть связаны с тем, что пожилым людям требуется больше питательных веществ, чем может обеспечить вегетарианская диета.
Ведущий автор исследования доктор Сян Гао из Фуданьского университета отмечает: "Наше исследование показывает, что у взрослых в возрасте 80 лет и старше рацион, включающий продукты как растительного, так и животного происхождения, может лучше способствовать выживанию до 100 лет, чем строго вегетарианская модель, особенно для людей с дефицитом веса".
В исследовании приняли участие 5203 человека, всем из которых на момент начала опроса в 1998 году было 80 или более лет. Из этой когорты 1495 человек дожили до 100 лет, в то время как 3744 человека скончались, так и не став столетними долгожителями. Используя статистические инструменты, исследователи проанализировали информацию о здоровье участников, чтобы увидеть, насколько сильно питание влияет на шансы дожить до 100 лет.
В целом, участники, которые на протяжении всего исследования сохраняли мясо в своем рационе, имели больше шансов стать столетними долгожителями. Но это не значит, что вам нужно переходить на сугубо плотоядную диету ради увеличения продолжительности жизни.
Среди отдельных групп продуктов наибольшее влияние на шансы дожить до 100 лет оказало ежедневное употребление овощей. Те, кто ел овощи каждый день, имели более чем на 84 процента выше шансы дожить до века по сравнению с теми, кто этого не делал.
Однако исследователи обнаружили, что диета влияла на продолжительность жизни пожилых людей неодинаково. Вегетарианцы с нормальным для их возраста ИМТ имели не меньше шансов дожить до 100 лет, чем мясоеды. Даже для участников с избыточным весом диета не оказала статистически значимого влияния на шансы выжить.
Однако ежедневное употребление мяса было связано с увеличением вероятности дожить до 100 лет на 44 процента у группы с дефицитом веса.
В своей научной работе, опубликованной в The American Journal of Clinical Nutrition, доктор Гао и соавторы пишут: "Сбалансированная по питательным веществам всеядная диета, включающая продукты животного и растительного происхождения, может лучше поддерживать долголетие у самых старых пожилых людей с дефицитом веса".
Несмотря на то что сокращение потребления мяса имеет свои преимущества для здоровья, у некоторых пациентов эти плюсы могут перевешиваться рисками снижения потребления питательных веществ.
Предыдущие исследования связывали вегетарианские диеты с более высокой вероятностью инсульта, желчнокаменной болезни и депрессии. По мнению исследователей, хотя вегетарианские диеты ассоциируются с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, распространенность низкого ИМТ среди людей старше 80 лет может сделать слишком сильное сокращение мяса опасным.
Они пришли к выводу: "Наши результаты подчеркнули важность сбалансированного питания, состоящего из продуктов как животного, так и растительного происхождения, для здорового долголетия. Будущие исследования, ориентированные на пожилых людей преклонного возраста, необходимы для разработки рекомендаций по питанию для этой растущей группы самых старых пожилых людей в стареющем обществе".