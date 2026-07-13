Ученые обнаружили три "волны" старения мозга, и это начинается еще до 60 лет

У людей в возрасте от 40 до 50 лет значительные изменения наблюдались в количестве молекул, связанных с метаболизмом алкоголя, кофеина и липидов, а также происходили сдвиги в маркерах, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, старением кожи и мышц. Подобная, но менее выраженная "волна" старения была отмечена в возрасте 60 лет. По словам доктора Снайдера, вполне возможно, что некоторые из этих изменений могут быть связаны с образом жизни или поведенческими факторами, которые концентрируются в данных возрастных группах.