Ученые обнаружили три "волны" старения мозга, и это начинается еще до 60 лет
Все начинают чувствовать себя "старыми" в совершенно разное время. Однако согласно новому исследованию, наш мозг в течение жизни примерно одинаково проходит через три отчетливых "пика старения".
Эксперты установили, что уровни 13 белков, связанных со старением мозга, резко возрастают в 57, 70 и 78 лет, пишет Daily Mail. И это может означать, что данные конкретные возрасты имеют решающее значение для мер, помогающих сохранить мозг здоровым как можно дольше, заявили они.
Команда проанализировала концентрацию примерно 3000 белков в плазме крови почти 5000 британцев в возрасте от 45 до 82 лет. Анализ показал, что 13 белков, тесно связанных со старением мозга, образуют три возрастных пика — в 57, 70 и 78 лет. Авторы отметили, что пики этих 13 белков могут отражать изменения в здоровье человеческого мозга в указанном конкретном возрасте. По их мнению, это может быть важным временем для рассмотрения мер вмешательства в процесс старения мозга, что помогло бы отсрочить начало таких заболеваний, как деменция.
Исследование проводилось под руководством команды из Первой дочерней больницы Чжэнчжоуского университета в Китае. В статье для журнала Nature Ageing они предупредили, что к 2050 году число людей в возрасте 65 лет и старше превысит 1.5 миллиарда человек во всем мире, что подчеркивает необходимость более глубокого понимания процесса старения.
"Мы обнаружили, что конец пятого десятилетия жизни является потенциальной временной точкой начала старения мозга, — заявили исследователи. — Кроме того, наше исследование показало, что седьмое десятилетие и конец седьмого десятилетия также являются важнейшими временными точками в старении мозга. Эти результаты способствуют восполнению существенных пробелов в знаниях при выяснении молекулярных механизмов старения мозга, что имеет важные последствия для будущей разработки... биомаркеров старения мозга, а также персонализированных терапевтических целей для последующих возрастных расстройств мозга".
Данное открытие было сделано всего через несколько месяцев после того, как другое отдельное исследование также определило десятилетия жизни, в течение которых организм стареет больше всего, полностью разрушив представление о том, что старение происходит постепенно.
В сентябре команда ученых из Стэнфорда установила, что связанные с возрастом изменения, включая замедление метаболизма, появление морщин на коже и повышенную склонность к заболеваниям, демонстрируют значительные пики в возрасте 44 и 60 лет. Такие изменения могут приводить к набору веса или к более сильному эффекту от употребления алкоголя.
Доктор Майкл Снайдер, профессор генетики в Стэнфордском университете и старший автор исследования, отметил: "Люди предполагают, что каждый человек стареет как бы постепенно. Оказывается, большинство изменений не являются линейными". Чтобы компенсировать воздействие этих резких "волн" старения, команда предлагает людям, приближающимся к рубежам в 44 года и 60 лет, чаще заниматься спортом и перейти на более здоровое питание.
Команда проанализировала данные многократных заборов образцов крови и стула, а также мазков из ротовой полости, кожи и носа у 108 здоровых людей в возрасте от 25 до 75 лет в Калифорнии в течение медианного периода в 1.7 года. В ходе анализа ученые заметили, что 81 процент наблюдаемых молекул, включая белки и РНК, менялись как минимум в одну волну.
В конечном итоге команда пришла к выводу, что существенная дисрегуляция происходит в два основных периода: возраст 44 года вызывает наибольший сдвиг, а 60 лет также дает значительный всплеск.
Доктор Стив Хоффманн, биолог из Лейбницкого института старения в Германии, прокомментировал это для Wall Street Journal:
"Эти исследования, вероятно, очень хорошо согласуются с тем опытом, который мы имеем сами или о котором слышали от других людей, заметивших внезапное снижение физиологической формы".
У людей в возрасте от 40 до 50 лет значительные изменения наблюдались в количестве молекул, связанных с метаболизмом алкоголя, кофеина и липидов, а также происходили сдвиги в маркерах, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, старением кожи и мышц. Подобная, но менее выраженная "волна" старения была отмечена в возрасте 60 лет. По словам доктора Снайдера, вполне возможно, что некоторые из этих изменений могут быть связаны с образом жизни или поведенческими факторами, которые концентрируются в данных возрастных группах.