Она отказалась от третьей операции и выбрала другой путь. История Инары Лисецки
После собственных проблем со здоровьем Инара Лисецка обратилась к энергетической медицине и сегодня консультирует людей, сочетая различные холистические методы. В интервью она рассказывает о своем пути, взглядах на здоровье и о том, как, по ее мнению, эмоции, мысли и образ жизни влияют на самочувствие.
Светлая, излучающая спокойствие и доброжелательно улыбающаяся - именно такое первое впечатление производит Инара Лисецка - единственный в Латвии сертифицированный преподаватель йоги энергетической медицины, специалист по энергетической кинезиологии, мастер техник эмоциональной свободы, коуч по здоровому и гармоничному образу жизни, а также инструктор по йоге и дыхательным практикам. Однако путь к этому был непростым - он проходил через боль, операции и поиски себя.
От маркетинга к энергетической медицине
Инара Лисецка проработала в сфере маркетинга 20 лет, не жалея себя, и со временем заметила закономерность: после завершения крупных проектов она серьезно заболевала. Напряжение накапливалось настолько сильно, что, когда наступало расслабление, организму требовалось длительное восстановление, которое врачи называли болезнью.
"Я работала, получала удовлетворение, но глубоко внутри понимала, что это не то, чем мне действительно хочется заниматься. Конечно, работа была связана со стрессом, высокой нагрузкой, началось эмоциональное выгорание. Когда появились боли в спине, протрузия межпозвоночных дисков, тревожность и нарушения сна, я поняла, что что-то идет не так и необходимо что-то менять.
Кроме того, у меня обнаружили новообразования, которые пришлось оперировать. Спустя некоторое время они появились снова, понадобилась вторая операция, а затем образования возникли еще раз..."
Перед третьей операцией она сказала себе: "Стоп", - и начала искать альтернативные методы лечения. Инара обращалась к целительнице, специалистам по нетрадиционной медицине, даже попробовала гирудотерапию. Когда альтернативные методы помогли, она пришла к выводу, что, вероятно, можно было обойтись и без первых двух операций.
"Ведь можно удалить образование хирургически, но оно будет расти снова, как сорняк, если не найти причину, почему оно появляется. Я стала внимательнее относиться к своему телу, задумываться, что оно пытается мне сказать и что хочет, чтобы я поняла. Постепенно начала заниматься йогой, стала инструктором, заинтересовалась холистическим подходом к здоровью, и мое состояние постепенно стало улучшаться".
Важный поворот произошел тогда, когда она решила уйти с постоянной работы. "У меня были накопления и поддержка мужа. Я начала думать, чем действительно хочу заниматься, что приносит мне радость, от чего загораются глаза, а не просто приносит деньги. Я понимала, что, уйдя с работы и преподавая йогу, не смогу сразу обеспечить себе достойный доход. Но я позволила себе заниматься тем, что мне интересно, потому что именно в такие моменты открываются новые возможности. Я бы посоветовала каждому делать то, от чего сияют глаза. Идите и пробуйте. По своему опыту и по опыту моих клиентов я знаю: там, где горят глаза, открываются новые дороги", - убеждена Инара.
Со временем она пришла к пониманию, что человек - это не только физическое тело, но и энергетическая система, которая поддерживает его.
"Так я познакомилась с энергетической медициной и энергетической кинезиологией", - вспоминает она.
По словам Инары, узнав об энергетической медицине, она с большим энтузиазмом стала изучать все, что с ней связано: как определить, какие продукты подходят человеку, а какие нет, как освобождать энергетические блоки.
"Я училась дистанционно, поскольку тогда был период пандемии COVID-19, и, как мне кажется, у лучших специалистов США. Продолжая глубже изучать себя и искать причины физических симптомов, я пришла к техникам эмоциональной свободы и исцеляющей энергии любви - тому самому божественному источнику силы, который находится внутри каждого из нас.
Это невозможно описать словами - вновь соединиться со своей истинной сущностью и почувствовать себя по-настоящему дома. По моим щекам текли слезы абсолютного счастья, любви и радости. Так начался новый этап моей жизни, который продолжается уже пять лет".
Там, где болит, заблокирована энергия
Освоив методы энергетической медицины, Инара, по ее словам, решила "копнуть еще глубже" и обратилась к более тонким аспектам - психоэмоциональному состоянию человека. Она стала мастером техник эмоциональной свободы и изучила так называемую "терапию Вселенной".
"Передо мной словно начали открываться новые двери. Постоянно приходила новая информация, хотелось узнавать все больше. И, конечно, делиться этими знаниями с другими. Многие жалуются на боль. Но почему возникает боль? Потому что физическое тело - это энергия. Там, где поток энергии затруднен или заблокирован, это проявляется в теле в виде боли. Меня заинтересовало, почему энергия блокируется и каковы причины этого. Я поняла, что стресс возникает из-за наших мыслей и убеждений. Сам по себе стресс не существует - это реакция на мысли, в которые мы поверили, например, что может случиться что-то плохое.
С точки зрения энергетики это можно увидеть и проверить с помощью кинезиологического мышечного теста. Если человек думает о чем-то позитивном, энергия течет свободно, а мышца остается сильной. Если же он думает, например, что он плохой человек, энергия ослабевает, мышца становится слабой и не выдерживает тестовую нагрузку".
На вопрос, означает ли это, что у людей, которые любят критиковать окружающих и постоянно находятся в оппозиции, слабая энергия, Инара отвечает: "Здесь все не так однозначно. Если человек осуждает, критикует другого или лжет, поток энергии действительно ослабевает и блокируется. Но если человек убежден в своей правоте и находится в контакте с истиной, его энергия будет сильной. Хуже всего человек чувствует себя тогда, когда думает одно, говорит другое, а поступает совсем иначе. Возникает внутренний конфликт, на который реагирует энергетическая система. Человек теряет силы, а со временем появляются усталость, бессилие, внутреннее напряжение и развиваются заболевания".
Освоила энергетическую и биохимическую кинезиологию
По словам Инары, энергетическая кинезиология направлена на восстановление баланса энергетической системы человека.
"Энергетическая кинезиология помогает восстановить баланс в меридианах, чакрах, ауре, перекрестных энергетических потоках, заземлении и других элементах энергетической системы. Благодаря этому организм быстрее восстанавливается и снижается риск развития заболеваний.
Биохимическая кинезиология, в свою очередь, позволяет улучшить работу желез, органов и систем организма с помощью питания, подобранного индивидуально для конкретного человека. Определяется, какие продукты, минералы, витамины, аминокислоты, микроэлементы и другие вещества подходят человеку, а какие, наоборот, следует исключить из рациона.
То, что мы едим, имеет огромное значение, хотя вокруг питания существует множество стереотипов. Я могу говорить только о том, что проверила на практике".
Как с помощью питания помочь организму восстановиться
По мнению Инары, одним из главных принципов является умеренность. "Мы едим слишком много и одновременно употребляем слишком разнообразную пищу. Организму нравится простое питание, которое легко переваривать. Например, за один прием пищи можно съесть гречку с салатом или мясо с салатом. Если же одновременно употреблять продукты, содержащие крахмал - картофель, хлеб, - вместе с белковой пищей - мясом, рыбой, яйцами, молочными продуктами и другими, - организму становится гораздо труднее их переваривать.На это уходит много энергии, пища дольше задерживается в желудке и кишечнике, из-за чего появляется сонливость и вялость.
Кроме того, основную функцию сортировки пищи в организме выполняет тонкий кишечник. Если он постоянно перегружен слишком большим разнообразием продуктов, избытком сахара или некачественной пищей, он быстрее устает, что, по словам Инары, может способствовать развитию воспалительных процессов, синдрома повышенной проницаемости кишечника и других нарушений.
Поэтому она не рекомендует даже столь популярные бутерброды с мясом или сыром.
"Да, организму необходимы разные питательные вещества, но не все сразу. Если в течение трех-четырех дней мы получаем белки, углеводы, минералы и другие необходимые вещества, этого вполне достаточно".
Однако, по словам Инары, однообразное питание также не приносит пользы. "Если каждое утро есть, например, только овсяную кашу, в долгосрочной перспективе это тоже не лучший вариант. Организму нравится получать разные вещества непосредственно из продуктов. Поэтому один день можно съесть овсянку, другой - фрукты, третий - чечевицу".
Она считает, что чаще всего проблемы организму создают продукты, содержащие глютен, сахар и молочные продукты. "Молочные продукты способствуют образованию слизи, вызывают вздутие живота, и организму их сложно перерабатывать. Мы - единственные млекопитающие, которые продолжают пить молоко во взрослом возрасте. В природе такого больше нигде нет".
По мнению Инары, кофе вовсе не полезный продукт - он создает кислую среду в организме.
"Такая среда благоприятна для различных патогенов и заболеваний. Она также подходит для развития раковых клеток. Кофе не дает организму энергию - он использует ресурсы надпочечников, постепенно их истощая. Это негативно влияет на всю гормональную систему. Кроме того, кофе обезвоживает организм. Если вы выпили чашку кофе, необходимо дополнительно выпить как минимум две чашки воды сверх обычной дневной нормы, чтобы сохранить водный баланс".
Инара убеждена, что настоящей пищей можно считать только продукты, сохранившие естественную жизненную энергию. "Сильно переработанные продукты, расфасованные в упаковки и способные храниться годами, с энергетической точки зрения практически бесполезны. Крекеры не растут на деревьях. Да, в них есть калории, но нет жизненной энергии. Поэтому важно как можно чаще употреблять натуральные продукты - с собственного огорода, с рынка. Пища должна быть максимально свежей. Лучше всего съесть морковь или огурец прямо с грядки. Если такой возможности нет, желательно, чтобы продукты были как можно свежее и выращены поблизости, в Латвии. Если готовите суп, не стоит варить большую кастрюлю на три-четыре дня вперед, потому что с каждым днем он, по моему мнению, теряет свою жизненную и энергетическую ценность".
Гнев и обида - это утечка энергии
Рассказывая о своей практике, Инара говорит: "Я помогаю людям найти причину проблем со здоровьем или самочувствием и предлагаю возможные решения. Кому-то необходимо освободить "застрявшую" энергию с помощью энергетической балансировки. У кого-то причина заключается в длительном неправильном питании. У других она скрывается в эмоциональном опыте, который человеку трудно принять и отпустить.
Каждая мысль отражается в энергетической системе человека. Если человек пережил травматический опыт, испытывает гнев, обиду, страх или другие сильные эмоции, то с энергетической точки зрения это можно представить как короткое замыкание или перегрузку. Такой дисбаланс отнимает энергию, потому что телу и психике приходится создавать обходные механизмы.
Я помогаю освободиться от этого наиболее подходящим для конкретного клиента способом. Какой именно метод использовать, я определяю, задавая вопросы телу клиента. Например, простукиваю определенные точки меридианов на голове, пока человек рассказывает о своем переживании. После этого энергетическое "короткое замыкание", по моему мнению, исчезает, а внутреннее напряжение уходит.
Иногда я помогаю человеку посмотреть на ситуацию под другим углом, встретиться с истиной и почувствовать поток любви внутри себя. Тогда он может воспринимать произошедшее спокойно, как жизненный опыт, а не как причиненную ему несправедливость. Наше тело хранит память о негативных событиях. Когда мы обращаемся к этим переживаниям, осознаем и принимаем их, энергия снова начинает свободно течь".
По словам Инары, многие привыкли при боли сразу принимать обезболивающие препараты. "Но боль - это сигнал организма о том, что что-то не в порядке и на это необходимо обратить внимание. Если же просто заглушить этот сигнал, мы так и не доберемся до настоящей причины проблемы. Боль, высокое артериальное давление и многие другие нарушения возникают не из-за недостатка лекарств в организме.
Многие люди не привыкли прикасаться к себе. Но через наши руки течет исцеляющая энергия, и каждый способен помогать себе самостоятельно. Если при прикосновении к какой-то области возникает боль, это означает, что поток энергии нарушен и проблема уже проявилась на физическом уровне.
Тогда можно мягко помассировать это место, слегка постучать по нему или просто положить на него руки и мысленно направить туда любовь. Можно также рисовать над этой областью знак бесконечности - касаясь тела или не касаясь его. Это помогает восстановить поток энергии. Какая именно методика лучше всего подойдет именно вам, можно узнать только попробовав.
Если у человека есть искреннее желание начать заботиться о своем здоровье, я с удовольствием делюсь своими знаниями и обучаю тому, как понимать свое тело и помогать себе".
"Когда мы здоровы, энергия движется по спирали, повторяя форму знака бесконечности. Когда мы болеем, поток энергии становится параллельным. Мы чувствуем усталость, потому что организм хочет, чтобы мы легли и дали ему возможность восстановиться в состоянии покоя. Помните: тело никогда не действует против нас - оно делает все возможное, чтобы помочь. Но если мы принимаем обезболивающие или жаропонижающие препараты и продолжаем работать, организму становится гораздо сложнее восстановить нас.
После COVID многие обращались с жалобами на нехватку энергии, потому что болезнь сильно повлияла на энергетическую систему, и ей было трудно восстановиться. Энергия продолжала течь параллельно. Мы работали над тем, чтобы вернуть перекрестный поток энергии. Энергетическая медицина является прекрасным дополнением к классической медицине, поскольку помогает человеку быстрее выздороветь. Ее также можно использовать как самостоятельный метод исцеления. Я всегда энергетически тестирую, действительно ли человеку необходима помощь современной медицины или же достаточно устранить энергетический застой, чтобы организм восстановился без дополнительного вмешательства".
Что помогает быстрее восстановиться
"Нужно пить достаточно воды. Не стоит заставлять себя сразу выпивать пол-литра. Лучше пить небольшими глотками в течение всего дня. Оптимальное количество воды для каждого индивидуально и зависит от массы тела и уровня физической активности. Обычно это от 1,6 до 2 литров в день. При недостатке воды нарушается здоровый поток энергии, ухудшается самочувствие, появляется усталость, становится труднее концентрироваться, жизненно важные органы работают менее эффективно, а восстановление организма замедляется. С водой выводятся токсины и другие ненужные организму вещества. Большое значение имеет и качество самой воды.
Важно уметь заземляться. Мы часто не заземлены, потому что ходим по искусственным покрытиям, носим обувь с резиновой подошвой, много времени проводим перед экранами и в помещениях, наполненных электроприборами и проводкой. Все это способствует концентрации энергии в верхней части тела. Очень хорошо помогают ходьба босиком по земле и пребывание на природе. Мы созданы для того, чтобы жить в контакте с природой, а не проводить все время в помещении за компьютером или телевизором. Если выйти на улицу невозможно, можно подержать в руках каштаны или посмотреть в окно на дерево, мысленно соединяясь с ним. Это помогает стабилизироваться. Делать это следует регулярно. Кроме того, находясь на природе, прикасаясь к деревьям, земле и натуральным материалам, мы укрепляем свое биополе, а вместе с ним - выносливость и здоровье.
Полезно направлять энергию руками вниз. Мы склонны концентрировать все в голове - думать, анализировать, искать решения, - но энергию необходимо опускать вниз. Для этого положите ладони на голову и медленно проведите ими вдоль тела до самых стоп, после чего слегка постучите ногами по полу. Так можно помочь выровнять поток энергии.
Еще один способ - использование ложки. Возьмите ложку из нержавеющей стали и проведите ею по стопам. В стопах, по мнению Инары, накапливается энергия, которая не может уйти в землю из-за искусственных материалов обуви и напольных покрытий. Такая процедура помогает освободить застоявшуюся энергию.
Полезны и перекрестные движения. Во время ходьбы касайтесь противоположной рукой противоположного колена. Либо правой ладонью проведите по диагонали от левого плеча к правой стороне таза, затем повторите то же самое другой рукой. Выполняйте упражнение несколько раз в день хотя бы по одной минуте - это, по словам Инары, помогает восстановить здоровый поток энергии в организме.
Не менее важно восстановление лимфотока. Лимфа - это наша канализационная система. Если канализация засорилась, в доме невозможно нормально жить. Поэтому нужно больше двигаться, ходить, выполнять упражнения, чтобы стимулировать лимфатическую систему. Если человек знает расположение нейролимфатических точек, их также полезно массировать.
Огромное значение имеют мысли и убеждения. Если человек плохо думает о себе или о других, он буквально погружает себя в болото негатива. Энергия уплотняется, перестает свободно течь, человек начинает чувствовать себя хуже, а со временем появляются заболевания, в том числе хронические. Когда мы осуждаем, обвиняем или боимся, тело отвечает неприятными ощущениями. И дело не в том, что делает или не делает другой человек, а в нашем отношении к происходящему. С детства нас учили оценивать, разделять и противопоставлять, но именно это, по мнению Инары, рождает неприятные эмоции и внутренний дискомфорт, поскольку противоречит нашей истинной, любящей природе.
Также важно научиться отпускать гнев, обиду, страх и тяжелый жизненный опыт. В этом могут помочь практика прощения, молитва и благодарность. Однако сделать это бывает непросто, и иногда без помощи специалиста почти невозможно. Часто люди не могут избавиться от обиды или гнева, потому что думают: "Он причинил мне боль, он заслуживает наказания". Но, как считает Инара, наказываем мы в итоге только самих себя. Когда во время сеанса человеку удается освободиться от этих эмоций, он осознает, какой тяжелый груз носил каждый день. Гнев и обида подобны утечке энергии - они забирают жизненные силы, отражаются на самочувствии и со временем приводят к болезням. Когда человек соприкасается с истиной, он освобождается от ненужного, и организм получает возможность восстановиться. Возвращаются внутренний покой, принятие, способность чувствовать любовь и радость.
Страх — это неправда
Может ли Инара определить проблему только по рассказу человека? «Есть психосоматические аспекты, курс можно разделить на такие большие группы, например: шея связана со страхами, спина, поясница — с финансами и грузом работы, головные боли — с непринятием, желудок или вздутие живота — с неспособностью "переварить" и принять происходящее в жизни. Я использую кинезиологический тест, чувствование и информацию, которую получаю из поля взаимодействия с клиентом, чтобы очень точно определить причины у конкретного человека — связаны ли они с текущей жизнью, родом или прошлыми жизнями, есть ли там какое-то воздействие, лояльность и так далее. Можно очень точно протестировать, с каким периодом времени это связано, в каком возрасте, какие люди или ситуации вовлечены. Тогда соответственно можно сравнительно быстро найти эту причину, даже если человек ее не помнит или ничего не знает о том, что произошло, например, в роду.
Клиенты обращаются ко мне и тогда, когда уже поставлен диагноз. Хочу внести ясность, что человеку очень важно понять в процессе выздоровления: диагноз и симптом — это не одно и то же. Диагноз необходим врачам, чтобы знать, какую терапию применять. К сожалению, люди часто пугаются диагноза, верят во все ужасное, что он прогнозирует, из-за чего запускается механизм страха, и в результате происходит то, чего человек боится. Симптом же предназначен для самого человека, это разговор тела с ним. Симптом хочет помочь человеку посмотреть на что-то важное в его жизни, понять и изменить. Можно ведь вырезать, убрать, но это не решает причин, не дает человеку столь необходимого понимания, зачем он пришел на землю и что ему нужно усвоить.
Телесные ощущения — это ответная реакция на наши мысли и убеждения. Если тело напрягается, чувствует себя плохо, это сигнал: я думаю о себе или о других неправдиво, я боюсь, а страх в своей глубочайшей сути — это неправда. Страх поддерживает разделённость, агрессию, бессилие, гнев, защиту, стыд, чувство вины, осуждение. Поддерживает дуальность и убеждение, что у нас есть враги, что есть хорошие и плохие, что мы все не едины. Но только увидев в другом такую же душу, которая ищет путь к любви, мы можем освободиться от страха. В свою очередь, на правду тело реагирует покоем, доверием, легкостью, чувством расслабления. Первое, чтобы преодолеть напряжение, — это понять, чего я боюсь. Есть инстинктивный страх, например, если на тебя едет машина, то адекватно отскочить с дороги. Но есть и такой страх, который коренится в наших убеждениях, опыте из собственной жизни, рода или из прошлых жизней. Например, есть люди, которые сами не понимают, откуда у них страх выступать, страх воды или пауков, страх замкнутых пространств и так далее. Тогда стоит заглянуть в причины и освободиться. Есть страхи, которые мы перенимаем от родителей или рода. Например, если в роду есть опыт ссылки, ареста или расстрела только за "неправильные" убеждения, остальные члены рода даже через несколько поколений могут бояться проявлять себя, выступать, высказывать свое мнение, потому что в них заложена информация, что это опасно для жизни. Пока мы находимся в страхе, мы видим мир в одних тонах. Освободившись от страха, мир можно увидеть гораздо более светлым и жизнерадостным.
Мы живем во время, когда в мире идет война, нестабильна экономическая ситуация, и люди становятся тревожными, нервными из-за неизвестности перед будущим. Как действовать?
Рекомендация, что делать, если из-за этого возникает тревога
Во-первых, убрать трансляторы напряжения и тревоги — это значит сократить или, лучше всего, вообще не использовать источники, где есть информация о войне, ужасах, наводнениях, катастрофах и так далее. В наши дни, когда вся информация со всего мира может транслироваться в режиме онлайн, наша психика не способна разграничить, что к нам это не относится, что это происходит за тысячи километров, а не в твоем дворе. Подсознание это фиксирует, в результате чего включается чувство страха, что это может произойти со мной, моей семьей и так далее. Такое постоянное поддержание страха и напряжения очень ослабляет как здоровье человека, так и его нервную систему, а также люди под влиянием страха принимают неадекватные решения, ими легко манипулировать. Если такая информация все же попала в поле твоего внимания и ты чувствуешь тревогу и напряжение, то делай то, что может повысить твою энергетическую частоту, например, используй молитву, чтобы ситуация для этих людей или для тебя разрешилась благополучно, или реально пожертвуй свое время и средства, чтобы что-то изменить, если в этом твое призвание. Не смотри и не слушай эти новости снова и снова. Сетования, плач, горе и страх только приумножают эту низкую частоту. Таким образом ты не помогаешь создать покой ни им, ни себе. И не принимай чью-то сторону. Не начинай мысленно воевать с теми, кто, по твоему мнению, виноват. Если ты кого-то осуждаешь, ты существенно понижаешь свою частоту, воюешь в своих мыслях и тем самым приумножаешь войну в мире. Твои мысли очень сильны и влияют на общее коллективное сознание.
Где твое внимание, туда утекает твоя энергия, поэтому переключи внимание на творческую активность, на то, что приносит радость и удовлетворение: иди на природу, пой, танцуй, твори, займись садовыми работами и так далее. Таким образом ты приумножаешь то, что миру действительно нужно — радость, легкость, покой, созидание. Ты приносишь эти чувства и более высокую частоту в общее мировое пространство.
Из-за одной мысли, услышанной фразы или увиденного события наша психика может создать множество жутких образов и ситуаций, в результате чего может возникнуть стресс. Если так случилось, есть много способов вернуть себе покой. Один из самых простых — следующий: положи одну ладонь на лоб, другую на живот, чтобы большой палец был на пупке, а остальная часть ладони — под ним. И начинай дышать, позволяя выдоху стать длиннее вдоха. Направляя весь фокус на дыхание, на вдохе позволяй животу округляться, на медленном выдохе приближай пупок ближе к позвоночнику. Таким образом ты начнешь дышать диафрагмой, и это поможет успокоить нервную систему. Если ты находишься в месте, где можно закрыть глаза, сделай это с закрытыми глазами. Мысленно, глубоко чувствуя, произнеси фразу: "Я признаю и принимаю это беспокойство и волнение в себе и даю ему место. Я признаю и принимаю этот страх в себе и даю ему место". Фразу можешь адаптировать под свою конкретную ситуацию. Если мы не боремся со страхом и волнением, а принимаем, что это уже происходит, волнение и страх начинают растворяться. Логическому уму это непонятно, но так это работает. Позволь себе побыть так хотя бы 2–3 минуты. Прекрасно, если можешь уделить 5, 10 или даже 15 минут. Если мысли улетают, возвращай их обратно к дыханию. И можешь повторять про себя: покой начинается во мне.
Напряжение, страх и тревога — это одна из основных тем, с освобождением от которых я работаю ежедневно. События, переживаемые людьми, в контексте которых проявляются эти состояния, самые разные — будь то отношения, дети, работа, война, финансы или здоровье. Страх — это перед чем-то конкретным, например, высотой, пауками, войной, голодом, смертью и так далее. Тревога возникает тогда, когда источник страха непонятен, его трудно идентифицировать. Это часто совокупность нескольких обстоятельств и ситуаций, которая зародилась в прошлых жизнях, идет из рода или базируется на опыте собственной жизни, вытесненном в подсознание, либо на страхе перед будущим. Стоит столкнуться с чем-то похожим, как тревога появляется "как будто" без причины. Я помогаю найти эту причину, высветить и освободить. Тогда исчезают и эти ощущения.
Решение всегда можно найти. Не верь мыслям, что ничего нельзя изменить. Изменения могут произойти быстро, иногда это может потребовать больше времени. Всегда есть возможность. Потому что жизнь — за тебя, а не против тебя!