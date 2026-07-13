Она отказалась от третьей операции и выбрала другой путь. История Инары Лисецки

Во-первых, убрать трансляторы напряжения и тревоги — это значит сократить или, лучше всего, вообще не использовать источники, где есть информация о войне, ужасах, наводнениях, катастрофах и так далее. В наши дни, когда вся информация со всего мира может транслироваться в режиме онлайн, наша психика не способна разграничить, что к нам это не относится, что это происходит за тысячи километров, а не в твоем дворе. Подсознание это фиксирует, в результате чего включается чувство страха, что это может произойти со мной, моей семьей и так далее. Такое постоянное поддержание страха и напряжения очень ослабляет как здоровье человека, так и его нервную систему, а также люди под влиянием страха принимают неадекватные решения, ими легко манипулировать. Если такая информация все же попала в поле твоего внимания и ты чувствуешь тревогу и напряжение, то делай то, что может повысить твою энергетическую частоту, например, используй молитву, чтобы ситуация для этих людей или для тебя разрешилась благополучно, или реально пожертвуй свое время и средства, чтобы что-то изменить, если в этом твое призвание. Не смотри и не слушай эти новости снова и снова. Сетования, плач, горе и страх только приумножают эту низкую частоту. Таким образом ты не помогаешь создать покой ни им, ни себе. И не принимай чью-то сторону. Не начинай мысленно воевать с теми, кто, по твоему мнению, виноват. Если ты кого-то осуждаешь, ты существенно понижаешь свою частоту, воюешь в своих мыслях и тем самым приумножаешь войну в мире. Твои мысли очень сильны и влияют на общее коллективное сознание.