Незнакомец в самолете спас жизнь ребенку: мать даже не понимала, что что-то не так

На протяжении всей поездки у девочки почти не было сил — она чувствовала себя очень слабой и страдала от сильной жажды. Хотя она пила много воды, жажда не проходила, а во время полета ей пришлось посетить туалет самолета около десяти раз. Поскольку Нили была активным ребенком и занималась спортивными танцами, родители тогда подумали, что девочка просто слишком много тренировалась и потому переутомилась.