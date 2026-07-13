Незнакомец в самолете спас жизнь ребенку: мать даже не понимала, что что-то не так
22-летняя Кейтлин Нили из Форт-Лодердейла (американский штат Флорида) уже 11 лет живет с сахарным диабетом 1-го типа. В детстве диагноз ей поставили благодаря незнакомцу, которого она встретила в самолете и который заметил опасные для жизни симптомы.
"Когда мне было 11 лет, я вместе с мамой летела в гости к бабушке с дедушкой на каникулы по случаю Дня благодарения, — рассказывает Нили. — Сейчас, оглядываясь на то время, я понимаю, что у меня было несколько классических симптомов сахарного диабета 1-го типа, но тогда мы не понимали, что происходит".
На протяжении всей поездки у девочки почти не было сил — она чувствовала себя очень слабой и страдала от сильной жажды. Хотя она пила много воды, жажда не проходила, а во время полета ей пришлось посетить туалет самолета около десяти раз. Поскольку Нили была активным ребенком и занималась спортивными танцами, родители тогда подумали, что девочка просто слишком много тренировалась и потому переутомилась.
Судьбоносная встреча в самолете
Во время долгой праздничной поездки у семьи было два перелета с одной пересадкой. Во время второго полета пожилой мужчина, сидевший рядом с Нили и ее матерью, завязал разговор. Постепенно тема зашла о сахарном диабете 1-го типа. Мужчина рассказал, что из-за этой болезни потерял и жену, и дочь.
Выслушав, как девочка чувствовала себя в тот день — уставшей, слабой и с постоянной жаждой, — мужчина посоветовал ее матери проверить здоровье дочери. "В тот момент это казалось случайным разговором. Теперь, оглядываясь на случившееся, это кажется невероятным", — вспомнила Нили в интервью изданию Newsweek.
Поставить диагноз помогла и реакция бабушки с дедушкой. "Когда мы наконец приехали к бабушке и дедушке, они сразу заметили, что я выгляжу меньше и худее, чем во время нашей предыдущей встречи. Их беспокойство и слова мужчины, встреченного в самолете, заставили мою маму стать гораздо бдительнее", — рассказывает Нили.
Когда в ту ночь с 11-летней девочкой произошло то, что было ей совершенно несвойственно — ночной энурез, который является еще одним симптомом сахарного диабета 1-го типа, — мать решила действовать незамедлительно.
На следующее утро, в День благодарения, она отвезла дочь в больницу, откуда девочку направили в отделение неотложной помощи. Уровень глюкозы в ее крови составлял около 500 мг/дл, и врачи поставили диагноз — сахарный диабет 1-го типа.
Пожизненная болезнь, требующая ежедневного ухода
Согласно информации Кливлендской клиники (Cleveland Clinic), сахарный диабет 1-го типа — это хроническое аутоиммунное заболевание, из-за которого организм не вырабатывает достаточное количество инсулина. В результате глюкоза накапливается в крови, и без лечения это может привести к серьезным проблемам со здоровьем или даже угрожать жизни.
Симптомами болезни являются выраженная жажда, усталость, потеря веса, нечеткость зрения, ночной энурез, частое мочеиспускание, грибковые инфекции, повышенный голод, а также медленное заживление ран и царапин.
Для лечения сахарного диабета 1-го типа требуются ежедневные инъекции инсулина и регулярный контроль уровня глюкозы. Длительное повышение уровня глюкозы в крови может привести к проблемам со здоровьем глаз, стоп и полости рта, а также к заболеваниям сердца и почек, повреждению нервов и повышению риска инсульта.
"Это не вызвано чрезмерным употреблением сахара, нездоровым образом жизни или какой-то ошибкой родителей, как многие до сих пор думают, — подчеркнула Нили. — Сахарным диабетом 1-го типа могут заболеть как дети, так и взрослые".
История, которая призывает быть более внимательными
Сегодня Нили делится своей историей на платформе TikTok (@caitneelley_), где она получила широкий отклик. Она благодарна, что ее опыт вызвал дискуссии о сахарном диабете 1-го типа и напомнил о том, как важно прислушиваться к другим, если кажется, что что-то не так.
По словам Нили, многие люди назвали их встречу в самолете перстом судьбы, и она понимает почему. Люди также спрашивали, почему семья не заметила симптомы болезни раньше и почему она развилась в таком раннем возрасте. Именно эти вопросы побуждают ее рассказывать о своем опыте.
Молодая женщина до сих пор часто вспоминает своего неизвестного спасителя. "Я часто думаю об этом незнакомце. Мы так и не узнали его имени и больше никогда его не встречали. У меня нет возможности узнать, осознавал ли он, в какой степени повлиял на мою жизнь, но его смелость высказать свои опасения, возможно, спасла мне жизнь", — добавила Нили.