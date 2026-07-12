Алуксненская больница купила новое оборудование. Чем обрадовали пациентов?
Алуксненская больница осуществила значительные инвестиции в благополучие пациентов и медицинского персонала. Приобретены новые комплекты электрически регулируемых пациентских коек и современный мобильный операционный стол.
Председатель правления Alūksnes slimnīca Анита Жукова рассказывает, что операционный блок больницы пополнился современным мобильным операционным столом Maquet Meera, предназначенным для ортопедических, травматологических и общих хирургических операций.
«Это универсальный и мобильный трансформируемый стол, подходящий для самых различных хирургических манипуляций. Он позволяет больнице эффективно планировать как короткие амбулаторные вмешательства, так и сложные стационарные операции. Стол разработан с учётом анатомически правильного позиционирования пациента во время операции. Специальные материалы снижают риск пролежней при длительных стационарных вмешательствах и обеспечивают стабильность пациентам с большой массой тела», — рассказала Жукова.
Одновременно больница приобрела 26 комплектов электрически регулируемых пациентских коек с функциональными матрасами и медицинскими тумбами. «Электросистема регулировки позволяет пациенту с помощью простого пульта самостоятельно менять положение кровати — поднимать спинку, изменять высоту или положение ног. Это дарит ощущение автономии без постоянного вызова персонала. В комплект включены функциональные матрасы, обеспечивающие правильное распределение веса, что критически важно для профилактики пролежней, особенно у длительно лежащих пациентов Терапевтического отделения. Бортики безопасности на кроватях защищают от случайного падения. Новые кровати облегчают и работу медперсонала, поскольку переворачивание, поднятие и уход за пациентами — физически тяжёлый труд», — говорит А. Жукова.
Кроме того, к каждому комплекту кровати прилагается тумба пациента с замком, обеспечивающая безопасное хранение личных вещей и доступ к ним на расстоянии вытянутой руки, что, как подчёркивает председатель правления, повышает общий эмоциональный комфорт и помогает поддерживать порядок в палате. Интегрированный в тумбу обеденный столик позволяет регулировать высоту как для пациента, отдыхающего полусидя, так и для того, кто уже может сидеть в кровати прямо.
Новые кровати размещены в Дневном стационаре, Терапевтическом отделении и Приёмном отделении.