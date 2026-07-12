Алуксненская больница купила новое оборудование. Чем обрадовали пациентов?

Кроме того, к каждому комплекту кровати прилагается тумба пациента с замком, обеспечивающая безопасное хранение личных вещей и доступ к ним на расстоянии вытянутой руки, что, как подчёркивает председатель правления, повышает общий эмоциональный комфорт и помогает поддерживать порядок в палате. Интегрированный в тумбу обеденный столик позволяет регулировать высоту как для пациента, отдыхающего полусидя, так и для того, кто уже может сидеть в кровати прямо.