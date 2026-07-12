Оказывается, сердце может разрушать мозг. И многие даже не подозревают об этом
Думая о здоровье сердца, можно представить себе необходимые упражнения, необходимость следить за уровнем холестерина и кровяным давлением, но знали ли вы, что здоровье сердца и сосудов напрямую связано с работой мозга?
Понимание сложной связи между неврологическими состояниями и здоровьем сердца с первого взгляда воспринять не так-то просто. «Чтобы эту связь заметить, нужно для начала вспомнить, что сердце качает около 20% кровоснабжения вашего тела в мозг. Эта кровь доставляет кислород и важные питательные вещества, необходимые для когнитивных функций, например памяти, способности к концентрации и решения проблем», — поясняет невролог Veselības centru apvienība Даце Сарканабола-Берзиня. То есть мозгу нужно стабильное, здоровое кровоснабжение, чтобы он работал наилучшим образом.
Когда сердце влияет на мозг и нервы
Неизбежно возникает вопрос: что происходит в организме и конкретно в нервной системе при возникновении нарушений кровообращения?
Специалист называет некоторые тяжелые неврологические состояния и заболевания, если кровообращение мозга нарушено: «Во-первых, следует упомянуть инсульт, который, как известно, вызывает прерванный поток крови в мозг, зачастую из-за тромба (сгустка крови) или разорванного сосуда. В свою очередь, деменция, которую из-за старения общества мы называем эпидемией XXI века, — это хроническое поражение сосудов мозга, влияющее на память и принятие решений. Наконец, нужно обязательно назвать временные ишемические приступы, которые являются временными нарушениями кровообращения и могут служить предупреждением о дальнейшем инсульте». Иногда при таких приступах могут возникать микроинсульты, если таких уже образуется несколько, развиваются когнитивные расстройства.
Посмотрим с другой стороны!
Затрагивается ли сердце, если возник какой-то неврологический недуг? Ответ Сарканаболы-Берзини утвердительный: «Неврологические расстройства охватывают широкий спектр состояний, влияющих на мозг, спинной мозг и нервную систему. Хотя эти расстройства в основном связаны с моторными, сенсорными и когнитивными нарушениями, ряд неврологических заболеваний оказывает существенное влияние на здоровье сердца. Таким образом, сложная связь между неврологическими расстройствами и сердечными осложнениями все больше признается».
Специалист поясняет, что такие неврологические заболевания, как первичные мышечные заболевания, дисфункции вегетативной нервной системы, тесно связаны с функцией сердца. Эти заболевания могут влиять на сердце с помощью различных механизмов, например, дисфункции автономной нервной системы, системного воспаления и общих генетических предрасположенностей.
Стратегии хорошего врача
Невролог признает, что основой основ является всеобъемлющий уход за пациентами. То есть это принцип, которого она тоже старается придерживаться в своей практике — признавая влияние неврологических расстройств на сердце, врач может предоставить полноценный уход, обратившись как к неврологическим, так и к сердечным аспектам состояния пациента. «Знание о влиянии неврологических расстройств на функцию сердца помогает выработать целенаправленные подходы, также очень важно объяснить пациенту эту тесную связь обеих систем органов». Еще одним важным аспектом врач называет осознание и предотвращение рисков: «Определение осложнений сердца, связанных с неврологическими расстройствами, позволяет мне как врачу заблаговременно предупреждать пациентов в соответствии с риском нарушения их сердечной деятельности и побуждать проводить ежедневную оценку кровяного давления и сердечного ритма и фиксировать данные в дневнике, с имеющейся информацией дополнительно посещать кардиолога или семейного врача».
Фармацевт Mēness aptieka Эвита Лармане напоминает, что регулярное употребление лекарств и сотрудничество с врачом являются одними из важнейших предпосылок для уменьшения возможных осложнений: «Если у человека уже диагностировано сердечно-сосудистое заболевание или неврологическое расстройство, очень важным становится точное соблюдение назначенной врачом терапии. На практике мы видим, что пациенты нередко перестают принимать медикаменты, как только самочувствие улучшается, или же пропускают дозы, так как не чувствуют сиюминутного эффекта. Однако такие медикаменты, как снижающие артериальное давление средства, препараты, снижающие уровень холестерина, и антитромботические медикаменты, действуют в долгосрочной перспективе, помогая снизить риск инсульта, инфаркта и других серьезных осложнений». Врач подчеркивает важность приема лекарств, причем именно по такой схеме, как это рекомендовал специалист: «Такие препараты, как, например, статины и разжижители крови, помогают регулировать уровень холестерина и снижают риск образования тромбов, что важно для профилактики инсульта. Бета-блокаторы, которые часто выписывают для регуляции сердечного ритма, также могут способствовать лучшему контролю кровяного давления и снижению нагрузки на сердечно-сосудистую систему». Именно в фазе, когда сердце отдыхает (в диастоле), сосуды сердца не сдавлены, и сердце питает само себя. Поэтому чем медленнее и ритмичнее будет сердцебиение, тем лучше будет питание сердца. Сарканабола-Берзиня также подчеркивает, что необходим медицинский надзор, чтобы обеспечить индивидуальную адаптацию любого лечения к профилю здоровья каждого пациента.
«Фармацевт в аптеке может помочь понять правильное применение лекарств, обратить внимание на возможное взаимодействие лекарств, а также напомнить о регулярном контроле кровяного давления, пульса и других показателей здоровья. Не менее важно информировать фармацевта и врача обо всех используемых пищевых добавках и безрецептурных препаратах, поскольку они тоже могут повлиять на эффективность назначенной терапии», — напоминает фармацевт.
Шаг № 1 — небольшие корректировки образа жизни
Небольшие, но последовательные изменения образа жизни могут существенно повлиять на здоровье как сердца, так и мозга.
1. Обратите внимание на средиземноморскую и противовоспалительную диету, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и постными белками. Такие продукты питания, как лосось, листовая зелень и грецкие орехи, поддерживают работу как сердца, так и мозга.
2. Поставьте цель умеренной физической нагрузки — для начала достаточно 30 минут (например, прогулок, плавания) пять дней в неделю. Упражнения улучшают кровообращение и помогают управлять такими факторами риска, как повышенное давление и уровень холестерина. В своей практике у невролога был случай, когда регулярная физическая нагрузка в течение 2 часов 5 раз в неделю существенно снизила уровень холестерина в сыворотке крови.
3. Хронический стресс может нагрузить не только нервную систему, но и сердце и повысить давление. Такие практики, как медитация или йога, могут снять стресс и принести пользу мозгу.
4. Качественный, достаточный сон очень важен как для сердечно-сосудистого, так и для неврологического здоровья. Взрослым нужно спать 7-9 часов ночью.
5. Регулярные проверки кровяного давления, холестерина и уровня сахара в крови могут выявить проблемы на ранней стадии. Обсудите личные факторы риска со своим врачом, сделайте необходимые анализы!