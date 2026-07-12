Оказывается, сердце может разрушать мозг. И многие даже не подозревают об этом

Фармацевт Mēness aptieka Эвита Лармане напоминает, что регулярное употребление лекарств и сотрудничество с врачом являются одними из важнейших предпосылок для уменьшения возможных осложнений: «Если у человека уже диагностировано сердечно-сосудистое заболевание или неврологическое расстройство, очень важным становится точное соблюдение назначенной врачом терапии. На практике мы видим, что пациенты нередко перестают принимать медикаменты, как только самочувствие улучшается, или же пропускают дозы, так как не чувствуют сиюминутного эффекта. Однако такие медикаменты, как снижающие артериальное давление средства, препараты, снижающие уровень холестерина, и антитромботические медикаменты, действуют в долгосрочной перспективе, помогая снизить риск инсульта, инфаркта и других серьезных осложнений». Врач подчеркивает важность приема лекарств, причем именно по такой схеме, как это рекомендовал специалист: «Такие препараты, как, например, статины и разжижители крови, помогают регулировать уровень холестерина и снижают риск образования тромбов, что важно для профилактики инсульта. Бета-блокаторы, которые часто выписывают для регуляции сердечного ритма, также могут способствовать лучшему контролю кровяного давления и снижению нагрузки на сердечно-сосудистую систему». Именно в фазе, когда сердце отдыхает (в диастоле), сосуды сердца не сдавлены, и сердце питает само себя. Поэтому чем медленнее и ритмичнее будет сердцебиение, тем лучше будет питание сердца. Сарканабола-Берзиня также подчеркивает, что необходим медицинский надзор, чтобы обеспечить индивидуальную адаптацию любого лечения к профилю здоровья каждого пациента.