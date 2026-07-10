"Ничего не болит" оказалось опасным заблуждением: в Латвии выявили тревожную тенденцию
Проходившие в рамках информационной кампании "Услышь свое сердце!" в июне и июле в Риге, Даугавпилсе, Валмиере и Лиепае дни бесплатных профилактических измерений показателей здоровья подтвердили, что у жителей есть большой интерес к возможности проверить свое здоровье и получить консультации специалистов, в то же время осветив важные вызовы в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
В рамках кампании сотни жителей воспользовались возможностью бесплатно измерить кровяное давление, пульс, уровень гликированного гемоглобина и глазное давление, а также получить консультации. Хотя в основном показатели здоровья были в пределах нормы, у части участников были выявлены повышенные показатели, что стало поводом для рекомендации обратиться к семейному врачу и пройти дополнительные обследования.
Особенно большой отклик был в первый день измерений на Агенскалнском рынке, где за три часа было проведено около 300 измерений показателей здоровья. И в прошедший позднее день профилактических измерений в Mēness aptieka в четырех городах Латвии десятки жителей воспользовались возможностью проверить показатели здоровья и обсудить вопросы профилактики с фармацевтами.
За дни измерений было зафиксировано несколько тревожных тенденций:
- многие до сих пор оценивают свое состояние здоровья главным образом по самочувствию, а не по объективным показателям здоровья.
- нередко и с констатированными отклонениями в показателях здоровья визит к врачу откладывается, так как "ничего не болит".
- специалисты сталкивались со случаями, когда лекарства, понижающие кровяное давление, принимались нерегулярно, только при плохом самочувствии или с самопроизвольным изменением назначенной врачом терапии.
- понимания правильного контроля повышенного кровяного давления в повседневной жизни недостаточно, у жителей много дополнительных вопросов.
Многие участники признаются, что в домашних условиях измеряют давление редко или не уверены в правильной технике измерения, поэтому в дни измерений активно использовали возможность получения практических советов по проведению измерений и регулярному наблюдению за здоровьем, а также получали образовательные информационные материалы для здоровья сердца.
"Дни профилактических измерений показателей здоровья еще раз подтвердили, что в обществе все еще царит представление, что если человек чувствует себя хорошо, то и здоровье хорошее. Однако сердечно-сосудистые заболевания часто протекают без выраженных симптомов, и первое проявление нередко может быть уже серьезным расстройством здоровья. Поэтому регулярный контроль кровяного давления и других показателей здоровья, а также соблюдение назначенной врачом терапии являются существенными вне зависимости от самочувствия. В дни измерений мы видели, насколько важны такие возможности. Они позволяют не только своевременно замечать риски, но и разъяснять людям значение профилактики и побуждать своевременно обращаться к врачу", - заключает кардиолог Veselības centru apvienība Альберт Берзиньш.
В дни измерений у жителей была возможность бесплатно измерить артериальное давление и пульс, определить уровень гликированного гемоглобина, проверить глазное давление и получить консультации специалистов.
Хотя большинство жителей связывают сердечно-сосудистые заболевания с повышенным давлением, инфарктом или инсультом, намного реже осознается связь этих заболеваний с другими проблемами со здоровьем, такими как сахарный диабет, нарушение работы почек, ухудшение зрения или ментальное здоровье. Это показал опрос жителей Латвии, проведенный в рамках социальной кампании "Услышь свое сердце!" исследовательским агентством Norstat. Только 18% жителей осознают, что все перечисленные проблемы со здоровьем могут быть связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.