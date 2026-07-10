"Ничего не болит" оказалось опасным заблуждением: в Латвии выявили тревожную тенденцию

"Дни профилактических измерений показателей здоровья еще раз подтвердили, что в обществе все еще царит представление, что если человек чувствует себя хорошо, то и здоровье хорошее. Однако сердечно-сосудистые заболевания часто протекают без выраженных симптомов, и первое проявление нередко может быть уже серьезным расстройством здоровья. Поэтому регулярный контроль кровяного давления и других показателей здоровья, а также соблюдение назначенной врачом терапии являются существенными вне зависимости от самочувствия. В дни измерений мы видели, насколько важны такие возможности. Они позволяют не только своевременно замечать риски, но и разъяснять людям значение профилактики и побуждать своевременно обращаться к врачу", - заключает кардиолог Veselības centru apvienība Альберт Берзиньш.