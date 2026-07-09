После путешествия в Индию в мозге женщины поселились 38 паразитов: уникальная медицинская история

Восстановление заняло многие годы. Из-за длительного приема стероидов сильно изменилась внешность женщины, а психологическое состояние оставалось тяжелым. «Я больше не чувствовала себя самой собой. Я выглядела совсем иначе и даже не хотела выходить из дома». Постепенно ей удалось вернуться к нормальной жизни. Она окончила подготовительные курсы по искусству, затем получила образование в сфере дизайна интерьеров, а в 2022 году снова вышла на работу.