После путешествия в Индию в мозге женщины поселились 38 паразитов: уникальная медицинская история
42-летняя жительница валлийского города Кармартен Лори Денман решила рассказать свою историю, чтобы предупредить других об одном из самых редких паразитарных заболеваний в мире. После поездки в Индию женщина заразилась свиным цепнем, а спустя несколько лет врачи обнаружили в ее голове 38 паразитов.
Как сообщает BBC, все началось в 2007 году, когда Лори отправилась в трехмесячное путешествие по Индии. Перед поездкой она даже отказалась от мяса, рассчитывая снизить риск пищевого отравления. Однако, по мнению лечащего врача, инфекциониста и микробиолога доктора Брендана Хили, заражение произошло через пищу, загрязненную микроскопическими яйцами свиного цепня.
Первые признаки болезни появились лишь через три года. В 2010 году, зайдя в туалет ресторана, женщина испытала настоящий шок. Женщина увидела почти метровый фрагмент ленточного червя, но тогда просто смыла его в унитаз. «Это выглядело просто отвратительно — как широкая липкая лента с какими-то зубчиками», — вспоминает Лори.
После этого она обратилась к семейному врачу, однако анализы кала оказались нормальными. Поскольку никаких жалоб не было, жизнь продолжилась в привычном ритме. Однако спустя год все резко изменилось. Лори начали мучить сильнейшие головные боли, а затем произошел первый эпилептический приступ.
«Мне становилось все труднее произносить отдельные слова. Следующее, что я помню, — я проснулась в машине скорой помощи. Я не могла понять, что произошло и почему это случилось именно со мной».
Компьютерная томография и МРТ принесли неожиданную новость. «Врач посадил меня и сказал: "Мы изучили результаты обследования и обнаружили в вашем мозге 38 паразитов"». Женщина признается, что и она, и ее мать были в полном шоке. Сначала врачи предполагали, что речь идет о токсоплазмозе, однако мать пациентки вспомнила о ленточном черве, которого дочь обнаружила годом ранее. После дополнительных исследований медики поставили окончательный диагноз — нейроцистицеркоз.
По данным Всемирной организации здравоохранения, человек может заразиться, проглотив яйца свиного цепня с загрязненной пищей или водой, а также при несоблюдении правил гигиены. В Великобритании заболевание встречается крайне редко и чаще всего диагностируется у людей, приехавших из регионов, где эта инфекция широко распространена.
Лори провела в больнице две недели, получая противопаразитарные препараты и стероиды. Сначала лечение дало хороший результат, и несколько лет она чувствовала себя здоровой. Она путешествовала, занималась спортом, бегала полумарафоны и даже начала новую жизнь в Бристоле. Однако позже женщина неожиданно потеряла сознание прямо на работе. Новые обследования показали, что вокруг погибающих паразитов в мозге развился сильный воспалительный процесс.
После этого ее состояние резко ухудшилось. Появились онемение, нарушения чувствительности, а затем тяжелые психические осложнения. «Начались паранойя и психоз… Меня мучили сильная тревога и панические атаки». Лори провела шесть недель в нейропсихиатрической больнице, была вынуждена оставить работу и переехать к отцу.
Восстановление заняло многие годы. Из-за длительного приема стероидов сильно изменилась внешность женщины, а психологическое состояние оставалось тяжелым. «Я больше не чувствовала себя самой собой. Я выглядела совсем иначе и даже не хотела выходить из дома». Постепенно ей удалось вернуться к нормальной жизни. Она окончила подготовительные курсы по искусству, затем получила образование в сфере дизайна интерьеров, а в 2022 году снова вышла на работу.
По словам доктора Брендана Хили, случай Лори оказался уникальным даже для опытных специалистов. «Это единственный подобный случай, который я видел за всю свою практику». Он рассказал, что историю пациентки обсуждали ведущие специалисты Великобритании и США.
«Я не думаю, что когда-либо еще встречу подобный случай. Многие инфекционисты за всю свою карьеру никогда не увидят ничего подобного. Настолько редка эта болезнь».
Сегодня все паразиты в мозге Лори погибли и кальцифицировались. Хирургическое вмешательство не понадобилось. С 2017 года у женщины больше не было эпилептических приступов, хотя противосудорожные препараты ей придется принимать всю оставшуюся жизнь.
Сейчас Лори живет в Кардиффе и говорит, что хочет, чтобы ее тяжелый опыт помог другим людям. «Теперь я хочу рассказывать людям об этой болезни, чтобы повысить осведомленность и чтобы из всего пережитого получилось хоть что-то хорошее». И добавляет: «Никто не знает, что ждет его за следующим поворотом… Я счастлива, что жива, здорова и снова нахожусь в хорошей физической форме. И я никогда не воспринимаю это как должное».