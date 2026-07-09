Что делать, если дома внезапно начался сильный приступ аллергии: как быстро уменьшить симптомы
Вы сидите дома, и вдруг начинается бесконечное чихание, из носа буквально льется, глаза зудят, а нос закладывает все сильнее. Такая картина знакома миллионам людей с аллергическим ринитом. Хорошая новость в том, что во многих случаях облегчить состояние можно самостоятельно - без рецептурных препаратов и без срочного визита к врачу.
Первое правило - перестаньте получать новую "дозу" аллергена
Если причиной стала пыльца, закройте окна и балконную дверь. Если приступ возник после уборки - выйдите из помещения, где поднялась пыль, или хотя бы прекратите уборку.
Если дома есть домашние животные и вы знаете о своей аллергии на них, лучше временно перейти в другую комнату и тщательно вымыть руки после контакта. Даже несколько минут без постоянного воздействия аллергена могут уменьшить интенсивность реакции.
Умойтесь и смените одежду
Пыльца оседает не только на коже, но и на волосах, ресницах и одежде. Поэтому один из самых эффективных домашних способов - сразу:
- умыть лицо прохладной водой;
- промыть глаза;
- вымыть руки;
- при возможности принять душ;
- переодеться в чистую домашнюю одежду.
Если приступ начался после прогулки, эти простые действия действительно помогают снизить количество аллергенов, попадающих на слизистые.
Промойте нос солевым раствором
Это один из наиболее изученных и безопасных методов. Промывание помогает механически удалить пыльцу, домашнюю пыль и другие аллергены со слизистой носа. Для этого можно использовать готовый аптечный солевой раствор или стерильный физиологический раствор.
Многие отмечают облегчение уже через несколько минут после процедуры - уменьшается чихание, становится легче дышать и снижается количество выделений из носа.
Выпейте современный безрецептурный антигистаминный препарат
Если приступ выраженный, специалисты рекомендуют использовать антигистаминные препараты второго поколения, которые продаются без рецепта. Они уменьшают действие гистамина - вещества, которое и вызывает чихание, зуд и насморк. Такие препараты обычно начинают действовать в течение 30-120 минут, при этом значительно реже вызывают сонливость по сравнению со старыми средствами.
Если нос заложен уже несколько дней
При аллергическом рините одним из самых эффективных безрецептурных средств считаются назальные кортикостероидные спреи.
Однако важно понимать: они не работают мгновенно. Максимальный эффект развивается постепенно, поэтому они подходят для контроля аллергии, а не для экстренного снятия приступа.
Не открывайте окна проветриться
Многие делают это автоматически, хотя во время сезона цветения это только ухудшает ситуацию.
Если аллергию вызывает пыльца, лучше:
- держать окна закрытыми;
- использовать кондиционер, если он есть;
- включить очиститель воздуха с HEPA-фильтром.
Такие меры уменьшают концентрацию аллергенов в помещении.
Пейте больше жидкости
Вода не лечит аллергию, но помогает слизистым оставаться увлажненными и облегчает выведение густого секрета из носа. Особенно это актуально, если человек долго чихает и теряет много жидкости через слизистые.
Чего делать не стоит
Во время приступа специалисты не советуют:
- бесконтрольно использовать сосудосуживающие капли в нос дольше нескольких дней подряд - они могут вызвать медикаментозный ринит;
- надеяться только на народные средства вроде меда или эфирных масел - убедительных доказательств их эффективности нет, а некоторые из них сами способны усилить аллергию;
- продолжать контакт с аллергеном "в надежде, что организм привыкнет".
Когда нужна срочная медицинская помощь
Домашние меры подходят только при обычном аллергическом рините.
Немедленно вызывайте скорую помощь, если появились:
- затрудненное дыхание;
- свист при вдохе или выдохе;
- отек языка, губ или горла;
- ощущение, что становится трудно глотать;
- резкая слабость, головокружение или потеря сознания.
Такие симптомы могут указывать на тяжелую аллергическую реакцию - анафилаксию, которая требует экстренного лечения.