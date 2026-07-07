В Восточной больнице впервые вылечили 13-летнего подростка с редкой опухолью кости без большой операции
Команда инвазивных радиологов отделения инвазивной радиологии Радиологического центра Рижской Восточной клинической университетской больницы совместно с медиками Клиники травматологии и ортопедии и Клиники анестезиологии впервые в больнице успешно провела лечение 13-летнего подростка с остеоид-остеомой - доброкачественной опухолью кости, расположенной в шейке бедренной кости.
Проведенная под контролем высокоточной компьютерной томографии перкутанная криоабляция позволила уничтожить опухоль через небольшой прокол в коже, избежав обширной хирургической операции и обеспечив пациенту значительно более быстрое восстановление.
Председатель правления Восточной больницы Вадим Белюнс подчеркнул:
«Такие случаи ярко подтверждают значение университетской больницы в системе здравоохранения Латвии. В лечении сложных и редких заболеваний решающую роль играют сотрудничество медиков разных специальностей, современные технологии и накопленный опыт. Наша цель - обеспечить, чтобы пациенты даже в самых сложных случаях могли получать лечение высочайшего уровня здесь, в Латвии, не отправляясь в зарубежные клиники».
Остеоид-остеома - сравнительно редкая доброкачественная опухоль кости, которую в мире ежегодно диагностируют примерно у трех-пяти человек на миллион жителей. В Латвии локализацию такой опухоли в шейке бедренной кости выявляют только в одном-двух случаях в год. Хотя опухоль не является злокачественной, она может вызывать сильные и длительные боли, существенно ухудшая качество жизни. У детей и подростков такие боли могут мешать полноценно заниматься спортом, участвовать в физических активностях, регулярно посещать школу и вести активную повседневную жизнь.
У 13-летнего пациента длительные боли, несмотря на медикаментозное лечение, также значительно ограничивали повседневную жизнь. Поэтому консилиум врачей принял решение провести перкутанную криоабляцию. Во время процедуры под контролем компьютерной томографии очаг опухоли был точно достигнут через небольшой прокол в коже и уничтожен с помощью криоабляционной иглы.
Инвазивный радиолог отделения инвазивной радиологии Радиологического центра Восточной больницы Артур Шилов подчеркнул: «Перкутанная криоабляция позволяет очень точно уничтожить очаг опухоли, максимально щадя окружающие ткани. Для пациента это означает меньший объем операции, более короткий период восстановления и возможность быстрее вернуться к привычной жизни. Для детей и подростков это особенно важно, поскольку позволяет как можно скорее возобновить учебу, занятия спортом и вернуться к повседневным активностям без боли».