В Восточной больнице впервые вылечили 13-летнего подростка с редкой опухолью кости без большой операции

Остеоид-остеома - сравнительно редкая доброкачественная опухоль кости, которую в мире ежегодно диагностируют примерно у трех-пяти человек на миллион жителей. В Латвии локализацию такой опухоли в шейке бедренной кости выявляют только в одном-двух случаях в год. Хотя опухоль не является злокачественной, она может вызывать сильные и длительные боли, существенно ухудшая качество жизни. У детей и подростков такие боли могут мешать полноценно заниматься спортом, участвовать в физических активностях, регулярно посещать школу и вести активную повседневную жизнь.