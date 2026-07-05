Житель Техаса годами думал, что у него болит плечо из-за травмы. Оказалось - рак крови

По данным CBS News, в мае 2024 года Диллон работал во дворе своего дома в Хьюстоне, когда внезапно почувствовал очень сильную боль в плече. После этого он снова обратился к ортопеду. МРТ показала тревожные изменения, и мужчину направили к онкологу. Сам Диллон позже признался, что тогда даже не понял, что означает это направление.