Житель Техаса годами думал, что у него болит плечо из-за травмы. Оказалось - рак крови
Житель Хьюстона Эрик Диллон долго считал боль в плече обычной проблемой с мышцами или суставом. Он думал, что, возможно, повредил вращательную манжету плеча, ходил к ортопеду, занимался физиотерапией и растяжкой. На время становилось легче, поэтому боль не казалась ему признаком чего-то опасного. Но спустя примерно два года один резкий приступ изменил все.
По данным CBS News, в мае 2024 года Диллон работал во дворе своего дома в Хьюстоне, когда внезапно почувствовал очень сильную боль в плече. После этого он снова обратился к ортопеду. МРТ показала тревожные изменения, и мужчину направили к онкологу. Сам Диллон позже признался, что тогда даже не понял, что означает это направление.
На приеме врач объяснила ему, что она ортопедический онколог и занимается раком. Для Диллона это стало шоком. Дальнейшие обследования подтвердили диагноз: множественная миелома — вид рака крови, поражающий плазматические клетки. После этого жена Диллона быстро записала его в онкологический центр в Хьюстоне, где диагноз подтвердили и составили план лечения.
Множественная миелома развивается в костном мозге. При этом раковые плазматические клетки вытесняют здоровые клетки крови и вырабатывают неправильные белки, которые организм не может использовать. Заболевание может приводить к анемии, проблемам с почками, повышенному уровню кальция, а также к поражению костей, боли и повышенному риску переломов.
Именно поражение кости, как объяснили врачи, и вызывало боль в плече у Диллона. Онколог Херн Чо, главный медицинский директор Multiple Myeloma Research Foundation, который не лечил Диллона, объяснил CBS News, что миелому действительно бывает трудно распознать сразу. Боль в спине или плече часто сначала воспринимают как мышечную боль, артрит, растяжение или последствия нагрузки — потому что такие причины встречаются гораздо чаще.
После постановки диагноза Диллон начал лечение. По данным CBS News и People, он прошел восемь циклов терапии почти за год и участвовал в клиническом исследовании. Сам Диллон говорил, что участие в исследовании помогло ему почувствовать больше контроля над ситуацией и лучше понимать, что происходит.
Лечение не было простым. У мужчины возникали побочные эффекты, из-за которых врачам пришлось корректировать дозировку препаратов. После клинического исследования часть раковых клеток еще оставалась в кости плеча, поэтому Диллону провели несколько сеансов лучевой терапии. После этого боль в плече ушла.
Сейчас Эрик Диллон находится в ремиссии. Он продолжает наблюдаться у онколога и ежедневно принимает лекарство, чтобы снизить риск возвращения болезни. В будущем он может рассмотреть трансплантацию стволовых клеток, но пока, по его словам, сосредоточен на семье и жизни без боли.
Диллон решил рассказать свою историю не для того, чтобы напугать людей любой болью в плече. Большинство таких болей действительно связано с мышцами, суставами, нагрузкой или травмами. Но его случай показывает другое: если боль держится долго, возвращается, усиливается или не проходит после обычного лечения, ее не стоит годами списывать на «просто потянул». Лучше снова обратиться к врачу и пройти дополнительные обследования.
Сам Диллон теперь говорит, что множественная миелома — не тот диагноз, при котором нет вариантов лечения. Его история закончилась ремиссией, и он надеется, что она поможет другим людям внимательнее относиться к необычным и стойким симптомам.