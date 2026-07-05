Так отвратительно и так притягательно: почему видео с выдавливанием прыщей собирают миллионы просмотров

В психологии известен эффект Зейгарник, который объясняет, почему незавершенные дела привлекают наше внимание гораздо сильнее, чем завершенные. Когда человек замечает прыщ, в мозге возникает небольшое напряжение, а в момент его выдавливания наступает облегчение. Это ощущение дополняет так называемый эффект gross but satisfying — одновременно немного противно и удивительно приятно наблюдать, как «проблема» исчезает. Для некоторых людей такие видео даже оказывают успокаивающее действие, поскольку повторяющиеся движения и предсказуемый результат создают почти медитативный эффект, похожий на так называемый ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response — приятное ощущение покалывания и расслабления, возникающее под воздействием определенных звуков или визуальных стимулов). Поэтому в интернете ролики с выдавливанием прыщей нередко смотрят перед сном. Как можно прочитать в комментариях под такими видео, некоторые люди даже засыпают во время просмотра.