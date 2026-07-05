Так отвратительно и так притягательно: почему видео с выдавливанием прыщей собирают миллионы просмотров
Миллионы людей добровольно смотрят видео с выдавливанием прыщей, хотя многим они кажутся отвратительными. Психологи объяснили, почему мозг получает от этого удовольствие и когда безобидная привычка может стать расстройством.
Выдавливание прыщей — одна из тех привычек, о которой многие не любят говорить вслух, но признаются: удержаться очень трудно. Еще удивительнее то, что миллионы людей в интернете с увлечением смотрят видео, в которых выдавливают прыщи, черные точки или даже кисты. Хотя со стороны это может показаться отвратительным, психологи объясняют, что такой интерес не случаен — за ним скрывается сразу несколько естественных механизмов работы мозга.
Одной из главных причин является особенность нашего мозга — стремление увидеть решенную проблему. Прыщ воспринимается как несовершенство, которое можно устранить, а его выдавливание создает отчетливо заметный эффект «до и после». Такое действие и его результат приносят удовлетворение и активируют систему вознаграждения мозга, вызывая небольшое выделение дофамина. Свою роль играет и эволюция — у людей, как и у других приматов, сохранился инстинкт ухода за собой и друг за другом (grooming). Он проявляется как естественное стремление очистить кожу от всего «лишнего», то есть того, что кажется «не на своем месте». Поэтому акне, прыщи, черные точки и другие несовершенства кожи буквально словно посылают мозгу сигнал: «Исправь меня!»
Этим же объясняется и огромная популярность видеороликов с выдавливанием прыщей. Да, интернет буквально переполнен такими видео, а на YouTube существуют целые каналы, регулярно публикующие крупные планы процедур, проводимых дерматологами или косметологами. И люди их смотрят. Например, дерматолог Сандра Ли, более известная как Dr. Pimple Popper, привлекла внимание всего мира к этому феномену, поскольку ее видеоролики и даже телевизионное шоу собрали миллионы зрителей. И она далеко не единственная.
В психологии известен эффект Зейгарник, который объясняет, почему незавершенные дела привлекают наше внимание гораздо сильнее, чем завершенные. Когда человек замечает прыщ, в мозге возникает небольшое напряжение, а в момент его выдавливания наступает облегчение. Это ощущение дополняет так называемый эффект gross but satisfying — одновременно немного противно и удивительно приятно наблюдать, как «проблема» исчезает. Для некоторых людей такие видео даже оказывают успокаивающее действие, поскольку повторяющиеся движения и предсказуемый результат создают почти медитативный эффект, похожий на так называемый ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response — приятное ощущение покалывания и расслабления, возникающее под воздействием определенных звуков или визуальных стимулов). Поэтому в интернете ролики с выдавливанием прыщей нередко смотрят перед сном. Как можно прочитать в комментариях под такими видео, некоторые люди даже засыпают во время просмотра.
Именно поэтому выдавливание прыщей нередко превращается в трудно преодолимую привычку. Все начинается совершенно безобидно — человек подходит к зеркалу, замечает один прыщ и решает его выдавить. Однако, рассматривая лицо вблизи, мозг автоматически начинает искать все новые несовершенства. Формируется цикл вознаграждения: замечается проблема, совершается действие, сразу виден результат, появляется чувство удовлетворения. Стресс, скука или тревожность могут еще сильнее усиливать этот цикл, поскольку выдавливание прыщей на некоторое время помогает отвлечься и снижает внутреннее напряжение. Дерматологи отмечают, что увеличительные зеркала нередко становятся одной из главных причин чрезмерного увлечения выдавливанием прыщей — чем ближе мы рассматриваем кожу, тем больше несовершенств замечает наш мозг.
Интересно, что исследования показывают: людям, которым нравятся подобные видео, зачастую свойственна более низкая чувствительность к отвращению и больший интерес к медицине, биологии или устройству человеческого организма. Психолог Пол Розин объясняет этот феномен понятием benign masochism («безопасный мазохизм») — людям нравится в безопасной, полностью контролируемой обстановке испытывать ощущения, которые в иных обстоятельствах показались бы неприятными. К таким ощущениям относятся, например, фильмы ужасов, очень острая пища или те же видеоролики с выдавливанием прыщей.
В то же время, если желание выдавливать прыщи становится неконтролируемым и приводит к появлению ран или рубцов, это может свидетельствовать об экскориационном расстройстве (Excoriation disorder) — компульсивном расчесывании или ковырянии кожи. Это психологическое расстройство, относящееся к спектру обсессивно-компульсивных нарушений.
Хотя интерес к подобным видео считается совершенно нормальным, дерматологи по-прежнему рекомендуют не выдавливать прыщи самостоятельно и при необходимости доверять их лечение специалистам.