Постоянно забываете имена и даты? Возможно, мозг подает важный сигнал

Когда вы запоминаете предмет (например, яблоко), мозг строит мощную ассоциативную сеть: вы помните его вкус, цвет, запах, форму. Имя человека или дата в календаре лишены таких естественных связей. Это просто набор букв или цифр. Исследование, опубликованное в журнале Memory, подтверждает: человеческий мозг устроен так, что ему гораздо проще запомнить лицо человека или его профессию (поскольку они вызывают визуальные и логические ассоциации), чем его имя. В когнитивной психологии это называется «эффектом блокировки», когда мозг знает о ком речь, но не может получить доступ к звуковому ярлыку.