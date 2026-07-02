Ученые нашли идеальное время для засыпания - результаты удивили даже врачей
Вопрос о том, сколько часов нужно спать для здоровой жизни, обсуждается годами. Однако масштабное исследование британских ученых доказало: время, когда вы ложитесь спать, имеет едва ли не большее значение, чем продолжительность сна.
Проанализировав биоритмы и показатели здоровья тысяч добровольцев, исследователи вычислили «золотой час» для засыпания. Результаты заставили кардиологов и сомнологов по-новому взглянуть на циркадные ритмы человека.
«Золотой час»: идеальное время найдено
Согласно результатам исследования, опубликованного в авторитетном медицинском журнале European Heart Journal, идеальное время для отхода ко сну — промежуток между 22:00 и 23:00.
У людей, которые засыпают в этот хронологический отрезок, зафиксирован самый низкий уровень развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Почему это удивило врачей?
Долгое время считалось, что организму все равно, в какие часы отдыхать, главное — добирать положенную норму в 7–8 часов. Новая статистика это опровергает: «полуночники» и «ранние птички» оказались в зоне риска, даже если они спали достаточно долго.
Что происходит, если ложиться раньше или позже?
Ученые сопоставили риски для здоровья и выявили пугающую закономерность. Самыми уязвимыми ожидали предсказуемо оказаться «полуночники». У тех, кто регулярно засыпает после полуночи, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает сразу на 25%. Однако даже небольшое опоздание имеет значение: отход ко сну в промежутке с 23:00 до полуночи повышает этот риск на 12%.
Удивительно, но слишком ранний отбой вредит организму почти так же сильно, как и хроническое полуночничество. У людей, которые засыпают до 22:00, вероятность заработать проблемы с сердцем увеличивается на 24%.
Почему вредно спать после полуночи?
Главный виновник — солнечный свет. Засыпая глубокой ночью, человек, скорее всего, проспит первые утренние лучи. Это сбивает внутренние биологические часы (циркадные ритмы), нарушает выработку гормона сна мелатонина и приводит к скрытому стрессу для сосудов и сердца.
Почему опасно ложиться слишком рано?
Засыпание до 22:00, как ни странно, тоже показало высокую корреляцию с сердечными недугами. Врачи предполагают, что слишком ранний уход в сон часто сигнализирует о уже имеющейся скрытой усталости, депрессивных состояниях или нарушениях обмена веществ.
Мнение экспертов: как подстроить свой график
Сомнологи подчеркивают: человеческий организм за миллионы лет эволюции привык ориентироваться на световой день. Переход ко сну в районе 22:00–23:00 позволяет застать пик выработки мелатонина и фазы глубокого сна, во время которых мозг «очищается» от токсинов, а клетки регенерируют.
3 простых шага к «золотому часу» от сомнологов:
- Убирайте экраны за час до сна. Синий свет смартфонов обманывает мозг, заставляя его думать, что сейчас день, и сдвигает засыпание ближе к опасной полуночи.
- Соблюдайте ритуал. Если вы привыкли ложиться в час ночи, не пытайтесь сразу уснуть в 22:00. Сдвигайте время постепенно — на 15 минут каждые 3–4 дня.
- Стабильность в выходные. Разница во времени засыпания между буднями и выходными не должна превышать 1 час, иначе вы спровоцируете так называемый «социальный джетлаг».