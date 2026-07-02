Ученые нашли идеальное время для засыпания - результаты удивили даже врачей

Ученые сопоставили риски для здоровья и выявили пугающую закономерность. Самыми уязвимыми ожидали предсказуемо оказаться «полуночники». У тех, кто регулярно засыпает после полуночи, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает сразу на 25%. Однако даже небольшое опоздание имеет значение: отход ко сну в промежутке с 23:00 до полуночи повышает этот риск на 12%.