Не вся зелень одинаково безобидна: почему врачи и ученые советуют не превращать салат в культ
Зелень принято считать символом здорового питания. Шпинат, рукола, капуста, петрушка, салаты, брокколи — все это обычно автоматически попадает в категорию «полезно». Чем больше зелени на тарелке, тем вроде бы лучше. Но в последние годы вокруг этого привычного убеждения становится все больше споров: действительно ли зеленые овощи и травы можно есть без ограничений? Или у «здоровой тарелки» тоже есть обратная сторона?
Ответ, как часто бывает в медицине и нутрициологии, не укладывается в простую формулу. Да, зелень содержит витамины, клетчатку, фолаты, минералы и биологически активные вещества. Но при этом растения — не пассивная еда. У них есть собственные химические механизмы защиты. И часть этих веществ, которые защищают растение от насекомых, грибков и животных, попадает к нам в организм вместе с листьями, стеблями и травами.
Эта мысль звучит неожиданно только на бытовом уровне. В научной литературе она давно известна. Растения действительно производят вторичные метаболиты — химические соединения, которые помогают им выживать: отпугивать вредителей, подавлять рост грибков, защищаться от повреждений. Среди таких веществ — глюкозинолаты, лектины, оксалаты, алкалоиды, сапонины, танины и другие соединения.
Один из самых часто цитируемых ученых в этой теме — американский биохимик Брюс Эймс. Еще в 1990 году он вместе с коллегами опубликовал работу, в которой утверждал, что подавляющая часть «пестицидов» в рационе человека — это не остатки промышленной химии, а натуральные вещества, которые растения сами вырабатывают для защиты. По оценке авторов, 99,99% таких соединений в американском рационе приходилось именно на природные растительные вещества.
Эта работа часто используется сторонниками идеи о том, что «натуральное» не всегда означает «безопасное». И в этом есть рациональное зерно. Капуста, брокколи, редис, хрен, руккола и другие растения семейства крестоцветных содержат глюкозинолаты. Пока ткань растения целая, эти соединения относительно стабильны. Но когда лист режут, жуют или повреждают, запускается химическая реакция: фермент мирозиназа вступает в контакт с глюкозинолатами, и образуются активные вещества, в том числе изотиоцианаты. Для растения это часть защитной системы. Для человека — сложная история: в малых количествах эти вещества могут быть связаны с полезными эффектами, но в отдельных ситуациях и при чрезмерном потреблении они могут быть проблемой.
Именно здесь начинается главное отличие науки от интернет-страшилок. Наличие защитных веществ в зелени не означает, что зелень «ядовита» в обычном смысле слова. Доза, способ приготовления, состояние здоровья человека и общий рацион имеют огромное значение. То, что насекомому мешает есть лист, не обязательно причинит вред взрослому человеку, который съел порцию салата. Но это также не означает, что зелень можно бездумно превращать в основу каждого приема пищи.
Один из самых реальных примеров — оксалаты. Их много в некоторых зеленых листьях: особенно в шпинате, мангольде, свекольной ботве, щавеле, амаранте, петрушке. У большинства людей умеренное количество таких продуктов не вызывает проблем. Но у тех, кто склонен к образованию камней в почках, высокооксалатная зелень может стать фактором риска. В медицинских рекомендациях таким пациентам обычно советуют обсуждать рацион с врачом, а не просто «есть больше зелени».
Еще одна спорная тема — нитраты в листовых овощах. Латук, шпинат, руккола и другая листовая зелень могут накапливать нитраты, особенно в зависимости от условий выращивания, света, сезона и хранения. Сами по себе нитраты не всегда однозначное зло: в организме они могут участвовать в процессах, связанных с сосудистым тонусом. Но при определенных условиях нитраты могут превращаться в нитриты и участвовать в образовании N-нитрозосоединений, которые рассматриваются как потенциально опасные. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов оценивало этот риск отдельно и пришло к осторожному выводу: возможные риски от нитратов в овощах нужно сопоставлять с доказанной пользой рациона, богатого овощами и фруктами.
Отдельный вопрос — щитовидная железа. Крестоцветные овощи, включая капусту, брокколи, брюссельскую капусту и кейл, содержат вещества, которые могут влиять на обмен йода. Такие соединения называют гойтрогенами. Для здорового человека с нормальным поступлением йода обычные порции капусты или брокколи, как правило, не считаются опасными. Но при дефиците йода, заболеваниях щитовидной железы или экстремальном употреблении сырой крестоцветной зелени ситуация может быть другой. Поэтому людям с гипотиреозом или проблемами щитовидной железы не стоит строить рацион на огромных количествах сырой капусты, кейла и смузи из крестоцветных без консультации врача.
Есть и более практичная, но очень важная тема — лекарства. Зеленые листовые овощи богаты витамином K. Для большинства людей это плюс: витамин K участвует в свертывании крови и других процессах. Но для пациентов, принимающих варфарин и некоторые другие антикоагулянты, резкие скачки потребления зелени могут влиять на действие препарата. Врачи обычно не требуют полностью исключать зелень, но подчеркивают: количество продуктов с витамином K должно быть стабильным, без внезапных «салатных марафонов».
Не стоит забывать и о банальной пищевой безопасности. Листовая зелень часто употребляется сырой, а значит, не проходит этап нагрева, который мог бы уничтожить часть бактерий. Нарезанные салаты, пакетированная зелень, готовые миксы и ростки особенно чувствительны к условиям хранения. Если такая продукция перевозится или хранится при неправильной температуре, риск размножения опасных микроорганизмов возрастает. Поэтому «полезный салат» в пластиковой упаковке — это не автоматически безопасная еда.
Есть еще одна группа веществ, о которой редко говорят в бытовых обсуждениях, — пирролизидиновые алкалоиды. Они могут встречаться в некоторых растениях и попадать в травяные чаи, настои, специи и растительные добавки из-за загрязнения сырья. Европейские эксперты рассматривали такие алкалоиды как возможную долгосрочную проблему для здоровья при регулярном высоком потреблении, особенно из-за потенциального риска для печени и канцерогенности. Это не повод бояться обычной петрушки в супе, но повод осторожнее относиться к бесконтрольному употреблению травяных сборов, «детокс»-чаев и растительных добавок.
Главная ошибка в этой теме — бросаться из одной крайности в другую. Первая крайность: считать, что вся зелень всегда полезна и чем больше, тем лучше. Вторая: объявить растения «токсичными» и отказаться от овощей. Научная позиция находится между этими полюсами.
Да, растения защищаются. Да, в зелени и овощах есть вещества, которые в определенных условиях могут быть нежелательными. Да, людям с камнями в почках, заболеваниями щитовидной железы, нарушениями свертывания крови, приемом антикоагулянтов, беременным, маленьким детям и людям с хроническими болезнями стоит внимательнее относиться к некоторым видам зелени и травяных добавок.
Но для большинства людей умеренное количество разнообразных овощей и зелени остается частью здорового питания. Всемирная организация здравоохранения по-прежнему рекомендует взрослым и детям старше 10 лет стремиться к потреблению не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Важно другое: эти 400 граммов не должны состоять только из сырого шпината, кейла, щавеля или пакетированных салатов. Рацион должен быть разнообразным.
Самый разумный подход — не превращать зелень в культ. Чередовать виды овощей. Не есть каждый день огромные порции одного и того же сырого листового продукта. Часть зелени употреблять в приготовленном виде. Тщательно мыть свежие листья. Не покупать увядшие и мокрые салатные смеси. Не злоупотреблять травяными чаями и добавками. А при хронических заболеваниях — обсуждать рацион с врачом.