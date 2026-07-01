Не вся зелень одинаково безобидна: почему врачи и ученые советуют не превращать салат в культ

Эта работа часто используется сторонниками идеи о том, что «натуральное» не всегда означает «безопасное». И в этом есть рациональное зерно. Капуста, брокколи, редис, хрен, руккола и другие растения семейства крестоцветных содержат глюкозинолаты. Пока ткань растения целая, эти соединения относительно стабильны. Но когда лист режут, жуют или повреждают, запускается химическая реакция: фермент мирозиназа вступает в контакт с глюкозинолатами, и образуются активные вещества, в том числе изотиоцианаты. Для растения это часть защитной системы. Для человека — сложная история: в малых количествах эти вещества могут быть связаны с полезными эффектами, но в отдельных ситуациях и при чрезмерном потреблении они могут быть проблемой.