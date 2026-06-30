10-секундный тест с мизинцем может помочь предсказать риск деменции и даже снизить его

Для выполнения упражнения нужно вытянуть перед собой обе руки ладонями друг к другу. Затем на каждой руке положить средний палец поверх указательного, словно вы скрещиваете пальцы «на удачу». После этого соединить безымянный палец с большим, а мизинцами выполнять движения вверх и вниз в течение нескольких секунд.