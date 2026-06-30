10-секундный тест с мизинцем может помочь предсказать риск деменции и даже снизить его
Простой тест с мизинцем может многое рассказать о состоянии вашего мозга. По словам специалистов, упражнения для пальцев способны не только помочь вовремя заметить первые признаки снижения когнитивных функций, но и поддерживать работу мозга, улучшая координацию и нейропластичность.
Хорошо известно, что физическая активность, особенно если начать заниматься ею в молодом возрасте, снижает риск развития деменции. Упражнения улучшают кровоснабжение мозга, уменьшают воспаление и помогают предотвратить образование токсичных белковых бляшек, которые разрушают нервные клетки. Научные исследования показывают, что аэробные нагрузки, такие как плавание и бег трусцой, а также силовые тренировки и йога способны уменьшить вероятность развития деменции.
Однако в социальных сетях набирает популярность необычное упражнение, которое, по мнению некоторых блогеров и специалистов, может способствовать поддержанию здоровья мозга. Оно получило название «время мизинца» (pinky time), пишет Daily Mail.
Для выполнения упражнения нужно вытянуть перед собой обе руки ладонями друг к другу. Затем на каждой руке положить средний палец поверх указательного, словно вы скрещиваете пальцы «на удачу». После этого соединить безымянный палец с большим, а мизинцами выполнять движения вверх и вниз в течение нескольких секунд.
Cпециалист по здоровому образу жизни Ана Лучич утверждает, что всего 7–10 секунд такого упражнения в день могут помочь защититься от болезни Альцгеймера и улучшить нейропластичность мозга. По ее словам, если мизинец двигается легко и свободно, это может быть признаком хорошего состояния мозга, поскольку ухудшение тонкой моторики нередко сопровождает снижение когнитивных функций.
Популярность этого тренда растет на фоне того, что миллионы людей живут с деменцией, а число таких пациентов, по прогнозам, будет увеличиваться. Поэтому многие ищут простые способы выявить возможные проблемы как можно раньше.
При этом специалисты подчеркивают: само упражнение «pinky time» научно пока не изучалось, однако существуют данные, что похожие движения пальцами действительно положительно влияют на работу мозга.
Невролог и специалист по лечению боли доктор Шахин Лахан объясняет:
«Кисти рук занимают непропорционально большую область двигательной и сенсорной коры головного мозга. Любые действия, требующие ловкости, координации, точности и обучения новым движениям, способны одновременно задействовать сразу несколько нейронных сетей».
Двигательная кора, расположенная в лобной доле мозга, отвечает за планирование и выполнение произвольных движений, включая движения рук. Сенсорная кора обрабатывает информацию, поступающую от органов чувств: прикосновения, зрения, слуха и других ощущений.
Стимуляция этих областей способствует нейропластичности — способности нервной системы перестраиваться, обучаться новому, адаптироваться к изменениям и частично компенсировать последствия повреждений.
Почему движения мизинцем могут быть полезны
Даже простые упражнения для пальцев и кистей способны помочь людям с болезнью Альцгеймера и другими формами когнитивных нарушений. Такие движения:
- активируют двигательную кору мозга;
- улучшают кровоснабжение мозга;
- поддерживают тонкую моторику;
- помогают сохранять активность нейронных связей.
Несколько простых упражнений
Подъем мизинца. Положите ладонь на стол и медленно поднимайте только мизинец. Задержитесь на 2–3 секунды и опустите. Выполните по 10 повторений каждой рукой.
Касание большого пальца. Поочередно касайтесь мизинцем большого пальца, затем возвращайтесь в исходное положение. Повторите упражнение и с другими пальцами, уделяя мизинцу немного больше повторений.
Ритмичные движения под музыку. Включите простую мелодию и постукивайте мизинцем в такт. Такое упражнение одновременно задействует память, координацию движений и обработку звуковой информации.
Подобные упражнения также помогают сохранять навыки, необходимые в повседневной жизни: застегивать пуговицы, держать столовые приборы, писать и выполнять другие точные движения.
Доктор Мишель ДиБлази, руководитель отделения стационарной психиатрии Медицинского центра Тафтса в Бостоне, отмечает:
«Во время упражнения "pinky time" приходится выполнять сложные движения пальцами обеих рук одновременно. Это помогает обоим полушариям мозга лучше взаимодействовать друг с другом и укрепляет связи между ними».
Кроме того, сосредоточенность на выполнении упражнения помогает успокоить нервную систему и снизить уровень гормона стресса кортизола, который при хроническом повышении может повреждать клетки мозга, отвечающие за память и исполнительные функции.
Хотя исследований именно по «pinky time» пока нет, отдельные научные работы указывают на возможную пользу упражнений для пальцев.
Так, исследование 2025 года, проведенное Школой сестринского дела Пенсильванского университета, показало, что регулярное выполнение упражнений для пальцев может улучшать когнитивные функции благодаря развитию координации между руками и мозгом.
Кроме того, исследование, опубликованное в 2026 году в журнале BMC Geriatrics, в котором приняли участие 47 пожилых людей, проживающих в домах престарелых, показало, что упражнения для кистей улучшают двигательную функцию у людей с легкими когнитивными нарушениями — состоянием, которое считается предвестником деменции.
Тем не менее доктор ДиБлази подчеркивает: «На сегодняшний день у нас недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что "pinky time" способен предотвратить болезнь Альцгеймера. Однако сам по себе этот тренд полезен, потому что напоминает людям: существуют способы поддерживать здоровье мозга и снижать риск когнитивного снижения».