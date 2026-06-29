Что такое "синдром мертвых ягодиц" и что грозит всем, кто много сидит
Название звучит забавно, но последствия могут быть серьезными. Врачи предупреждают: многочасовая работа за компьютером способна привести к "синдрому мертвых ягодиц", который вызывает боли в спине, коленях и проблемы с походкой.
Синдром «мертвых ягодиц», или ягодичная амнезия, — это неофициальное название состояния, при котором ягодичные мышцы постепенно теряют активность из-за длительного сидения. Несмотря на необычное название, специалисты предупреждают: проблема вполне реальна и может привести к хроническим болям и повышенному риску травм.
По словам врача-эндокринолога, доктора медицинских наук Зухры Павловой, при многочасовой работе за компьютером ягодичные мышцы практически не задействуются. «Когда мы часами сидим за компьютером, ягодичные мышцы почти не работают. Со временем мозг просто перестает их задействовать», — объясняет специалист.
Большая ягодичная мышца — одна из самых крупных и сильных мышц человеческого тела. Она стабилизирует таз, помогает сохранять правильную осанку, участвует в ходьбе, беге, подъеме по лестнице и многих других движениях. Однако если человек ежедневно проводит по несколько часов подряд сидя — в офисе, автомобиле или дома, — нервная система постепенно снижает активность этих мышц. Со временем организм начинает «перекладывать» нагрузку на поясницу, бедра и коленные суставы.
Как отмечают специалисты по реабилитации, даже регулярные вечерние тренировки не всегда способны полностью компенсировать последствия сидячего образа жизни.
Как распознать синдром
На ранних стадиях человек может не замечать проблемы. Однако постепенно появляются характерные симптомы:
- ощущение онемения или покалывания в области ягодиц после долгого сидения;
- трудности при первых шагах после подъема;
- боли в пояснице;
- боли в коленях, бедрах или голеностопных суставах;
- ухудшение равновесия и изменение походки;
- быстрая утомляемость при ходьбе.
При этом сами ягодицы нередко вообще не болят, из-за чего человек не связывает неприятные ощущения с причиной проблемы.
Чем это опасно
Если ягодичные мышцы работают недостаточно эффективно, нагрузка распределяется неправильно. Это приводит к перенапряжению других мышц и суставов. В краткосрочной перспективе это может вызвать боли в спине, коленях и стопах.
Если проблему игнорировать длительное время, повышается риск повреждения коленных и тазобедренных суставов, травм сухожилий, хронических болей в пояснице и нарушений осанки. В тяжелых случаях последствия могут потребовать длительного лечения или даже хирургического вмешательства.
Как избежать синдрома
Врачи отмечают, что профилактика значительно проще лечения.
Основные рекомендации:
- вставать со стула не реже одного раза в час и хотя бы несколько минут двигаться;
- регулярно делать небольшую разминку в течение рабочего дня;
- ходить во время телефонных разговоров;
- чаще пользоваться лестницей вместо лифта;
- следить за правильной посадкой за рабочим столом — держать спину прямо, не скрещивать ноги, а стопы полностью ставить на пол;
- по возможности использовать рабочее место, позволяющее часть времени работать стоя;
- периодически сознательно напрягать ягодичные мышцы даже во время сидения.
Кому стоит обратить особое внимание
По словам специалистов, в зоне риска находятся практически все люди с сидячей работой. Даже если человек регулярно занимается спортом вечером, но ежедневно проводит за компьютером по восемь и более часов, признаки ягодичной амнезии могут постепенно развиваться.
Именно поэтому врачи советуют не рассчитывать только на тренировки после работы. Куда важнее регулярно прерывать длительное сидение и больше двигаться в течение всего дня. Это позволяет поддерживать нормальную работу мышц и снижает риск развития хронических болей и заболеваний опорно-двигательного аппарата.