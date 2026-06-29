Что такое "синдром мертвых ягодиц" и что грозит всем, кто много сидит

Большая ягодичная мышца — одна из самых крупных и сильных мышц человеческого тела. Она стабилизирует таз, помогает сохранять правильную осанку, участвует в ходьбе, беге, подъеме по лестнице и многих других движениях. Однако если человек ежедневно проводит по несколько часов подряд сидя — в офисе, автомобиле или дома, — нервная система постепенно снижает активность этих мышц. Со временем организм начинает «перекладывать» нагрузку на поясницу, бедра и коленные суставы.