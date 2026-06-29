До 70% клещей могут быть заражены: латвийский ученый приблизился к вакцине от болезни Лайма

На данный момент дальше всех в разработке продвинулись компании Pfizer и Valneva, однако Брангулис нашел более простое и потенциально более эффективное решение. За более чем десять лет работы он со своей командой исследователей изучил сотни белков боррелий, чтобы найти тот, который будет хорошо распознаваться иммунной системой. В ходе длительного отбора на передний план вышел CspZ - характерный для боррелий белок, который показал очень высокий уровень защиты в исследовании на мышах. Теоретически это может позволить создать более простую вакцину, которая охватывала бы более широкий спектр боррелий и требовала бы меньшего количества доз.