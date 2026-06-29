"Само пройдет": 5 симптомов, с которыми не стоит откладывать визит к ЛОР-врачу
Оториноларинголог, доктор медицинских наук Рудольф Янис Виксне объясняет, какие жалобы со стороны уха, горла и носа не стоит списывать на простуду, усталость или надеяться, что всё пройдёт само.
Люди часто считают, что к ЛОР-врачу нужно обращаться только тогда, когда ситуация уже стала серьёзной. Заложенный нос в течение нескольких недель, повторяющиеся боли в ушах у ребёнка или храп, который мешает окружающим, нередко воспринимаются как небольшие неудобства, с которыми просто нужно смириться.
Однако именно такие распространённые в повседневной жизни жалобы могут быть сигналом о проблемах, требующих более точной диагностики. Чем раньше удаётся выяснить причину, тем понятнее становится дальнейший план действий – наблюдение, медикаментозное лечение, дополнительные обследования или, в отдельных случаях, хирургическое лечение.
Оперирующий оториноларинголог, руководитель клиники LORENT, доктор медицинских наук Рудольф Янис Виксне в своей практике часто встречает пациентов, которые после консультации признаются: «Нужно было прийти раньше». Он называет пять ситуаций, в которых консультацию ЛОР-специалиста не стоит откладывать.
1. Нос заложен дольше нескольких недель
Если нос долго остаётся заложенным и это не связано только с обычной простудой, стоит выяснить причину. Заложенность носа может быть связана с аллергическим воспалением, хроническим отёком слизистой, искривлением носовой перегородки, увеличением носовых раковин или полипами носа.
Главное – не пользоваться сосудосуживающими каплями месяцами или годами и не привыкать к затруднённому дыханию, а разобраться в причине проблемы. ЛОР-врач может провести эндоскопическое обследование носа и носоглотки, оценить состояние слизистой и анатомию носа, а при необходимости назначить дополнительные обследования.
«Люди очень часто привыкают к заложенному носу и начинают воспринимать это как норму. Однако носовое дыхание влияет на сон, физическую активность, концентрацию внимания и общее самочувствие. Чем точнее удаётся определить причину, тем более эффективно можно помочь пациенту», – объясняет д-р мед. наук Рудольф Янис Виксне.
2. У ребёнка повторяются воспаления среднего уха или ухудшается слух
Если у ребёнка повторяются воспаления среднего уха, часто скапливается жидкость за барабанной перепонкой или родители замечают, что ребёнок стал хуже слышать, эти жалобы не стоит оставлять без внимания.
Одной из наиболее частых причин являются аденоиды, то есть увеличенная глоточная миндалина, которая может нарушать нормальную вентиляцию среднего уха. В результате за барабанной перепонкой скапливается жидкость, что может ухудшать слух даже тогда, когда у ребёнка нет боли или других выраженных жалоб.
Слух в раннем возрасте тесно связан с развитием речи и языка. Поэтому такие признаки важно не оставлять без внимания. Ребёнок может чаще переспрашивать, смотреть мультфильмы громче обычного, казаться невнимательным или говорить меньше, чем можно было бы ожидать в его возрасте.
В клинике LORENT детям доступны консультации оториноларинголога, эндоскопия носа и носоглотки, проверки слуха, а при необходимости – консультация аудиологопеда. Главная задача – своевременно установить причину жалоб и предложить родителям понятный план дальнейших действий.
3. Храп сопровождается усталостью или остановками дыхания во сне
Сам по себе храп не всегда говорит о заболевании. Его могут усиливать заложенность носа, сон на спине, употребление алкоголя, усталость или лишний вес. Однако не стоит считать храп лишь неприятным звуком, если к нему присоединяются паузы в дыхании, беспокойный сон, утренние головные боли, выраженная сонливость днём или ощущение, что сон не приносит отдыха.
В таких ситуациях необходимо выяснить, нет ли нарушений дыхания во сне, в том числе обструктивного апноэ сна. ЛОР-врач помогает определить, связаны ли нарушения дыхания с носом, носоглоткой, глоткой или другими отделами верхних дыхательных путей. При необходимости назначается домашняя полиграфия – обследование, которое пациент выполняет в привычной домашней обстановке.
«Люди часто говорят: все ведь храпят. Но есть существенная разница между нерегулярным храпом и ситуацией, когда во сне дыхание многократно останавливается или значительно затрудняется. Это можно объективно оценить», – подчёркивает д-р Виксне.
4. Внезапно ухудшается слух или начинается сильное головокружение
Внезапное ухудшение слуха, особенно в одном ухе, – это не та ситуация, в которой стоит несколько дней ждать, надеясь, что всё пройдёт само. Чем раньше удаётся выяснить причину и начать лечение, тем выше вероятность сохранить слух.
Головокружение также может быть связано с нарушениями работы внутреннего уха и системы равновесия. Если головокружение повторяется, связано с движениями головы или сопровождается нарушением равновесия, тошнотой, шумом в ушах или изменением слуха, необходима консультация специалиста.
Консультация нейроотоларинголога и обследование вестибулярной системы помогают определить, связаны ли жалобы с заболеваниями внутреннего уха или требуется консультация другого специалиста.
Если к внезапному головокружению присоединяются нарушения речи, асимметрия лица, слабость в одной половине тела, нарушения зрения или сознания, необходимо немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью.
5. Охриплость сохраняется более двух недель
Охриплость после простуды, перегрузки голоса или интенсивной речи часто проходит в течение нескольких дней. Однако если охриплость сохраняется более двух недель, рекомендуется обратиться к ЛОР-врачу.
Затянувшиеся изменения голоса могут быть связаны с перегрузкой голосовых связок, узелками, полипами, раздражением из-за рефлюкса или другими заболеваниями гортани. ЛОР-врач может провести эндоскопический осмотр гортани, чтобы оценить состояние голосовых связок и определить наиболее подходящую тактику лечения.
В одних случаях достаточно соблюдать голосовой режим, в других требуется медикаментозное лечение, помощь аудиологопеда или другие методы лечения.
Особенно внимательными стоит быть людям, чья работа ежедневно связана с голосом, – педагогам, лекторам, певцам, руководителям и специалистам по обслуживанию клиентов. Голос – это рабочий инструмент, и длительную охриплость не стоит просто терпеть.
Один визит может дать ясность
Многие ЛОР-заболевания начинаются незаметно – с заложенного носа, повторяющихся воспалений, храпа, головокружения или незначительного ухудшения слуха. Но именно своевременная диагностика позволяет понять, идёт ли речь о временной проблеме или о состоянии, которое требует лечения.
Нередко именно одна консультация помогает получить ответы, которые человек искал месяцами, а иногда и годами.
В клинике LORENT в Межапарке вопросы здоровья уха, горла и носа решаются комплексно – от консультации и эндоскопического обследования до проверок слуха, вестибулометрии, домашней полиграфии, консультаций аудиологопеда и хирургического лечения, если оно необходимо.
Клиникой руководит оперирующий оториноларинголог, доктор медицинских наук Рудольф Янис Виксне. В основе подхода LORENT – точная диагностика, понятные объяснения и чёткий план дальнейших действий после консультации.
Для детей в клинике обеспечивается бережный, адаптированный к возрасту подход – в спокойной атмосфере, с понятными объяснениями и по принципу «рассказать, показать, сделать».
LORENT – клиника уха, горла и носа
Кокнесес проспект, 18A, Рига, Межапарк
Телефон: +371 64 317 515
Код медицинского учреждения: 001000433
LORENT. Услышать. Понять. Дать ясный план.