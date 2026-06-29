"Само пройдет": 5 симптомов, с которыми не стоит откладывать визит к ЛОР-врачу

Сам по себе храп не всегда говорит о заболевании. Его могут усиливать заложенность носа, сон на спине, употребление алкоголя, усталость или лишний вес. Однако не стоит считать храп лишь неприятным звуком, если к нему присоединяются паузы в дыхании, беспокойный сон, утренние головные боли, выраженная сонливость днём или ощущение, что сон не приносит отдыха.