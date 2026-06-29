Детская близорукость прогрессирует все быстрее - как ее можно контролировать?

Если вашему ребёнку уже исполнилось 7 лет или он уже носит очки, в салонах оптики Fielmann можно пройти проверку зрения. Если ребёнок также жалуется на ухудшение зрения, не откладывайте визит до осени. Своевременное выявление близорукости и правильно подобранное решение могут существенно повлиять на здоровье глаз ребёнка в будущем. Посетите один из салонов оптики Fielmann и проконсультируйтесь со специалистами по вопросам контроля прогрессирования детской близорукости с помощью линз Stellest.