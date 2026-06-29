Детская близорукость прогрессирует все быстрее - как ее можно контролировать?
Количество случаев близорукости (миопии) у детей во всём мире стремительно растёт. Специалисты прогнозируют, что к 2050 году она может затронуть около 40 % детей и подростков. В Латвии эта проблема также становится всё более актуальной. Хорошая новость заключается в том, что сегодня существуют решения, которые помогают существенно замедлить прогрессирование миопии.
Что такое миопия?
Миопия, или близорукость, развивается тогда, когда глазное яблоко ребёнка растёт слишком быстро и становится длиннее, чем необходимо. В результате удалённые объекты выглядят размытыми и нечёткими. Чем раньше начинает развиваться близорукость, тем выше риск её прогрессирования до высокой степени миопии.
Важно понимать, что близорукость — это не просто снижение остроты зрения. Высокая степень миопии в будущем может повысить риск развития серьёзных заболеваний глаз, включая повреждения сетчатки, глаукому и другие нарушения зрения.
Почему у детей развивается близорукость?
На развитие миопии влияют как наследственность, так и образ жизни. Если близорукостью страдает один из родителей, риск её развития у ребёнка примерно в два раза выше. Если близоруки оба родителя, риск возрастает почти в пять раз.
Однако важную роль играют и повседневные привычки: недостаток времени на свежем воздухе, длительная зрительная нагрузка на близком расстоянии и частое использование цифровых устройств.
Stellest — инновационное решение для контроля детской близорукости
Линзы Stellest, разработанные мировым лидером в области заботы о зрении EssilorLuxottica, созданы специально для контроля прогрессирования близорукости у детей. Это первые и на сегодняшний день единственные очковые линзы такого типа, одобренные Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA).
В основе их действия лежит уникальная технология H.A.L.T., которая создаёт особый периферический миопический дефокус и помогает замедлять чрезмерный рост глазного яблока. Клинические исследования показывают, что за два года прогрессирование близорукости у детей может замедлиться в среднем до 71 %.
Сегодня доступны и линзы нового поколения Stellest 2.0., эффективность которых ещё выше. Исследования показали, что у детей, использовавших Stellest 2.0., увеличение длины глаза происходило почти в два раза медленнее по сравнению с детьми, носившими линзы первого поколения Stellest.
Одних линз недостаточно
Для достижения наилучших результатов важно соблюдать и здоровые зрительные привычки. Специалисты рекомендуют носить очки в течение всего дня, ежедневно проводить не менее двух часов на улице, ограничивать время, проведённое перед экранами, и регулярно проходить проверки зрения.
Не менее важен и правильный подбор оправы. Она должна быть лёгкой, устойчивой и соответствовать форме лица ребёнка, чтобы линзы работали максимально эффективно.
Не откладывайте проверку зрения
Если вашему ребёнку уже исполнилось 7 лет или он уже носит очки, в салонах оптики Fielmann можно пройти проверку зрения. Если ребёнок также жалуется на ухудшение зрения, не откладывайте визит до осени. Своевременное выявление близорукости и правильно подобранное решение могут существенно повлиять на здоровье глаз ребёнка в будущем. Посетите один из салонов оптики Fielmann и проконсультируйтесь со специалистами по вопросам контроля прогрессирования детской близорукости с помощью линз Stellest.