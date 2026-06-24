Ученые выяснили, почему после 20:00 нас неудержимо тянет на сладкое
Знакомая картина: день прошел идеально, рацион был сбалансированным, но как только стрелки часов перешагивают за 20:00, ноги сами несут нас к холодильнику в поисках шоколадки, печенья или пирожного. Долгое время считалось, что это исключительно проблема слабой силы воли или привычки «заедать» вечерний стресс. Однако ученые-хронобиологи доказали: в вечерней тяге к сладкому виноваты наши древние биологические механизмы и циркадные ритмы.
Внутренние часы требуют калорий
Одно из ключевых исследований на эту тему провели ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU) совместно с исследователями из Гарварда. Результаты их работы, опубликованные в авторитетном журнале Obesity, показали, что наши внутренние циркадные ритмы (биологические часы) естественным образом запрограммированы так, чтобы усиливать чувство голода и тягу к сладкой, соленой и крахмалистой пище именно в вечернее время.
Участники эксперимента находились в строго контролируемых условиях, исключающих влияние внешних факторов (света, стресса от работы, режима сна). Выяснилось, что пик желания съесть что-то высококалорийное и углеводное стабильно приходится примерно на 20:00, вне зависимости от того, сколько человек поел днем.
Историческая справка: С точки зрения эволюции это идеальный механизм выживания. Наши предки не знали, удастся ли им поесть завтра утром, поэтому организм эволюционно научился накапливать запасы энергии (жира) перед долгим ночным периодом голодания во время сна.
Гормональный сбой: почему «выключается» сытость
Еще одна причина вечернего аппетита кроется в биохимических процессах, которые запускаются в организме после захода солнца. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса и клиники Маунт-Синай изучили, как меняется уровень гормонов сытости и голода в течение суток.
Оказалось, что ближе к ночи в организме происходят два параллельных процесса:
- Снижается уровень лептина — гормона, который отвечает за чувство сытости и сигнализирует мозгу, что энергии достаточно.
- Растет уровень грелина — гормона голода, который буквально заставляет нас искать самый быстрый источник «топлива».
А поскольку самым быстрым источником энергии для мозга являются простые углеводы (глюкоза), нас тянет не на брокколи или куриную грудку, а именно на сладкое.
Ловушка искусственного света и дефицита сна
Современный образ жизни усугубляет эти природные механизмы. Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, использование гаджетов и яркое освещение после 20:00 подавляют выработку мелатонина (гормона сна).
Когда мелатонина не хватает, организм испытывает мягкий стресс и начинает вырабатывать кортизол. Чтобы компенсировать стресс и искусственно взбодриться, мозг требует самого доступного дофаминового допинга — сахара.
Как перехитрить биологию?
Ученые сходятся во мнении: полностью победить эволюционную программу силой воли сложно, но её можно скорректировать. Вот несколько рекомендаций на основе исследований:
- Плотный белково-жировой обед: сдвиньте основные калории на первую половину дня. Полноценный обед с достаточным количеством белка и клетчатки стабилизирует уровень сахара в крови к вечеру.
- Правило «светового заката»: сриглушайте свет в доме после 21:00 и переводите гаджеты в ночной режим. Это поможет мелатонину выработаться вовремя, снижая тягу к сладкому «допингу».
- Полезный обман: если в 20:30 тяга к сладкому невыносима, замените конфеты продуктами, содержащими триптофан (например, горсть миндаля или чашка травяного чая с каплей меда). Это поможет выработке серотонина без резкого скачка инсулина.