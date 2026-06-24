Ученые выяснили, почему после 20:00 нас неудержимо тянет на сладкое

Одно из ключевых исследований на эту тему провели ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU) совместно с исследователями из Гарварда. Результаты их работы, опубликованные в авторитетном журнале Obesity, показали, что наши внутренние циркадные ритмы (биологические часы) естественным образом запрограммированы так, чтобы усиливать чувство голода и тягу к сладкой, соленой и крахмалистой пище именно в вечернее время.