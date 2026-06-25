Обнаружен эффективный способ сжигания жира: найдена альтернатива трем тренировкам в неделю

По словам профессора Сюя, нехватка времени является одной из главных причин, по которой люди не занимаются физической активностью регулярно. «Для многих взрослых, которым приходится совмещать работу, учебу и семейную жизнь, именно нехватка времени становится главным препятствием. Наши результаты показывают, что одна тренировка в неделю может быть практичной и эффективной альтернативой для тех, кто не может найти время для занятий спортом несколько раз в неделю», — отметил он.