Обнаружен эффективный способ сжигания жира: найдена альтернатива трем тренировкам в неделю
Многие уверены, что для похудения нужно тренироваться минимум несколько раз в неделю. Однако новое исследование показало, что для уменьшения жира на животе иногда достаточно всего одной интенсивной тренировки — при соблюдении важного условия.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, одна интенсивная тренировка в неделю может давать такие же результаты в снижении веса и улучшении состояния сердечно-сосудистой системы, как и три тренировки в неделю, если общее время, затраченное на физические упражнения, остается одинаковым. По словам ученых, это хорошая новость для людей, которым из-за работы, учебы или семейных обязанностей не хватает времени на регулярные посещения спортзала.
Жир, накапливающийся в области живота, считается одним из наиболее опасных видов ожирения. Он связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями обмена веществ и повышенным риском преждевременной смерти.
Хотя физическая активность является одним из важнейших факторов в борьбе с жировыми отложениями в области живота, многим людям трудно придерживаться регулярного графика тренировок, особенно тем, кто уже страдает избыточным весом. Именно эту проблему и стремились решить ученые Гонконгского университета. Их исследование было посвящено так называемым интервальным тренировкам — упражнениям с переменной интенсивностью. При таком методе короткие периоды высокой нагрузки, например очень быстрая ходьба, чередуются с более медленной ходьбой или периодами отдыха. По словам исследователей, такие тренировки помогают эффективнее сжигать висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов, чем упражнения в равномерном темпе.
Руководитель исследования пояснил: «Существующие рекомендации обычно предполагают тренировки три раза в неделю. Однако наше исследование показывает, что если общий недельный объем тренировок остается одинаковым, более редкие, но качественные тренировки могут давать очень схожие результаты».
В исследовании, которое проводилось с сентября 2021 года по сентябрь 2024 года, приняли участие 315 взрослых жителей Гонконга с абдоминальным ожирением. Первая группа выполняла одну интервальную тренировку продолжительностью 75 минут в неделю. Вторая группа распределяла тот же объем нагрузки на три тренировки по 25 минут. Третья, контрольная группа, получала только консультации по вопросам здоровья и в тренировочной программе участия не принимала.
Через 16 недель были зафиксированы значительные результаты. Как у участников, тренировавшихся один раз в неделю, так и у тех, кто занимался трижды в неделю, в одинаковой степени уменьшились общий объем жира в организме, процент жировой ткани и окружность талии. У обеих групп также улучшились показатели работы сердца и легких.
Иными словами, более частые тренировки не дали существенных преимуществ, если общее время физических нагрузок в течение недели оставалось одинаковым.
По словам профессора Сюя, нехватка времени является одной из главных причин, по которой люди не занимаются физической активностью регулярно. «Для многих взрослых, которым приходится совмещать работу, учебу и семейную жизнь, именно нехватка времени становится главным препятствием. Наши результаты показывают, что одна тренировка в неделю может быть практичной и эффективной альтернативой для тех, кто не может найти время для занятий спортом несколько раз в неделю», — отметил он.
При этом ученые подчеркивают, что ключевым фактором остается интенсивность нагрузки. Единственная тренировка в неделю должна быть достаточно интенсивной, чтобы организм получил такой же эффект, как от нескольких более коротких занятий.
Исследование не означает, что ежедневная физическая активность больше не нужна. Однако оно показывает, что для получения пользы для здоровья важнее общий объем и качество физической нагрузки, а не количество тренировок в неделю.