Крем, флюид, пудра или спрей: фармацевт объясняет, как выбрать SPF-средство и не ошибиться
SPF-средства давно перестали быть только плотным кремом для пляжа: сегодня защиту от солнца можно наносить в виде флюида, карандаша, пудры или спрея. Но удобная текстура не отменяет главного правила — средство должно защищать и от UVA-, и от UVB-лучей, а наносить его нужно правильно и регулярно.
Если еще сравнительно недавно основным солнцезащитным средством на полках магазинов был SPF-крем, то сейчас ассортимент стал значительно шире. SPF-флюиды, солнцезащитные карандаши, SPF-пудры и защитные спреи – в этом многообразии действительно легко растеряться. Поэтому сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka и лауреат премии Латвийского фармацевтического общества «Фармацевт года 2025» Вера Кейша объясняет, в чем заключаются основные различия между различными солнцезащитными средствами и что следует учитывать при выборе наиболее подходящего варианта.
«Сегодня людям в первую очередь важно, чтобы SPF-средства были легкими, удобными в использовании и практически незаметными на коже. Это побуждает производителей развивать инновационные технологии и создавать продукты с улучшенной консистенцией, не оставляющие жирного ощущения или белых следов, которые нередко были характерны для ранее доступных солнцезащитных средств. При этом важно, чтобы такие средства по-прежнему обеспечивали эффективную защиту от ультрафиолетовых лучей. Сейчас ассортимент намного шире и выбор гораздо больше – каждый может найти продукт, подходящий именно ему», – объясняет фармацевт Вера Кейша.
Она подчеркивает, что защита от солнца – это не только вопрос эстетики, и при выборе подходящего средства необходимо учитывать не только его консистенцию и текстуру, но и уровень обеспечиваемой защиты. Ультрафиолетовое излучение подразделяется на UVA- и UVB-лучи – UVB-излучение в основном вызывает солнечные ожоги кожи, тогда как UVA-лучи проникают глубже в кожу, способствуя преждевременному старению, образованию пигментных пятен и повышая риск развития опухолей кожи. Поэтому важно выбирать средства широкого спектра действия, защищающие от обоих типов излучения.
Фармацевт напоминает, что для кожи лица в весенне-летний сезон рекомендуется выбирать средство с более высоким SPF – не менее SPF 30, а предпочтительно SPF 50, особенно людям со светлой, чувствительной кожей или склонностью к пигментации.
SPF-флюиды являются одним из самых популярных современных видов солнцезащитных средств. Они отличаются особенно легкой жидкой текстурой, быстро впитываются и не создают ощущения тяжести. Часто в их состав входят и различные активные вещества, например витамин C или гиалуроновая кислота, которые обеспечивают коже дополнительную пользу и увлажнение. Флюиды обеспечивают равномерную защиту кожи, не закупоривают поры и отлично подходят для ежедневного использования под декоративную косметику.
«Единственный минус – флюид нужно наносить руками, и его не слишком удобно обновлять в течение дня, когда уже нанесен макияж. В таком случае для обновления защиты потребуется альтернативное средство», – добавляет фармацевт.
Также и SPF-карандаши в последние годы также стали очень популярными. Они имеют твердую форму, позволяющую точно и контролируемо обновлять защиту на чувствительных участках – на носу, губах, шрамах, татуировках или ушах. Такие карандаши компактны и безопасны при транспортировке, что особенно удобно в путешествиях, поскольку не приходится беспокоиться о протекании средства. Однако следует учитывать, что такой карандаш – не самое удобное решение для полноценного покрытия всего лица, так как он создает более плотный слой, а нанесение на большие участки может быть трудоемким и неравномерным.
SPF-пудра – отличное дополнение к вашему ежедневному уходу за собой. Она не только помогает защитить кожу от солнечного излучения, но и фиксирует макияж, уменьшает блеск кожи и контролирует ее жирность. Пудра удобна в использовании и ее легко носить с собой, что позволяет в течение дня освежать как макияж, так и защиту от солнца.
«Однако следует учитывать, что дерматологи рекомендуют использовать SPF-пудру как дополнение к базовому солнцезащитному средству – одной только пудры недостаточно для полноценной защиты. Сначала необходимо нанести крем с SPF, а в течение дня защиту можно обновлять с помощью пудры», – рекомендует фармацевт.
SPF-защитный спрей – это легкое распыляемое солнцезащитное средство с особенно тонкой текстурой. Оно образует на коже тонкий защитный слой и особенно удобно для быстрого нанесения или повторного использования в течение дня, в том числе поверх декоративной косметики. Спреи содержат те же UV-фильтры, что и кремы, и обеспечивают защиту от UVA- и UVB-излучения. Они особенно подходят для активного образа жизни, занятий спортом и жарких летних дней.
Однако важно помнить, что при использовании спрея может быть сложнее контролировать количество нанесенного средства, а покрытие не всегда получается полностью равномерным. По этой причине рекомендуется распылять средство на лицо в несколько слоев.
Фармацевт напоминает, что независимо от выбранного типа продукта самым важным остается его правильное использование. Солнцезащитное средство необходимо наносить в достаточном количестве (примерно 2 мг на квадратный сантиметр кожи, что для области лица соответствует примерно половине чайной ложки) и обновлять каждые два-три часа, а также после сильного потоотделения, купания или вытирания лица. «Сегодня солнцезащитные средства предназначены уже не только для похода на пляж – они являются важной частью ежедневного ухода за кожей. В период повышенной солнечной активности регулярное использование SPF – уже не просто рекомендация, а необходимость, поскольку кожа лица постоянно подвергается вредному воздействию солнца, пока мы находимся вне помещений. Регулярное использование SPF помогает предотвратить не только ожоги, но и долговременные повреждения – преждевременное старение, пигментацию и проблемы со здоровьем кожи. Именно небольшие, но постоянные ежедневные привычки в долгосрочной перспективе становятся значительным вкладом в здоровье, красоту и молодость кожи», – подчеркивает сертифицированный фармацевт Apotheka Вера Кейша.