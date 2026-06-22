Крем, флюид, пудра или спрей: фармацевт объясняет, как выбрать SPF-средство и не ошибиться

Также и SPF-карандаши в последние годы также стали очень популярными. Они имеют твердую форму, позволяющую точно и контролируемо обновлять защиту на чувствительных участках – на носу, губах, шрамах, татуировках или ушах. Такие карандаши компактны и безопасны при транспортировке, что особенно удобно в путешествиях, поскольку не приходится беспокоиться о протекании средства. Однако следует учитывать, что такой карандаш – не самое удобное решение для полноценного покрытия всего лица, так как он создает более плотный слой, а нанесение на большие участки может быть трудоемким и неравномерным.