Врач: "Нужно учиться красиво отмечать праздники, не налегая на пиво, шашлык и колбаски"
Пиво, шашлык и колбаски давно стали неотъемлемой частью Лиго, однако врачи предупреждают: именно такие праздничные привычки создают серьезную нагрузку на печень. Специалисты напоминают, что проблемы с этим органом могут годами развиваться незаметно, а лучшей профилактикой остается сбалансированное питание.
Если человек действительно хочет заботиться о здоровье печени, стоит пересмотреть не только повседневный рацион, но и праздничные привычки. Об этом в эфире Латвийского радио заявила эндокринолог Земгальского диабетического центра Сигита Пастаре.
По ее словам, многие люди весной и в начале лета начинают искать способы «очистить организм», однако само понятие детокса часто используется в рекламе различных добавок и чудо-средств, эффективность которых не доказана.
«Мы не грязные и нам не от чего очищаться. Нужно жить так, чтобы организм получал качественную и необходимую ему энергию», — подчеркнула врач.
Вместо дорогостоящих программ очищения Пастаре советует обратить внимание на содержимое собственного холодильника. По ее словам, основу питания должны составлять свежие овощи, которые содержат клетчатку и помогают естественным процессам очищения организма.
Специалист отметила, что проблемы начинаются не только из-за ежедневного неправильного питания, но и из-за того, как люди проводят выходные и праздники. Особенно это актуально летом, когда многие злоупотребляют алкоголем, жирным мясом и колбасными изделиями.
По мнению врача, стоит задуматься и о традиционном праздничном столе на Лиго, который часто состоит главным образом из пива, шашлыка и жирных закусок.
«Нужно учиться красиво отмечать праздники, не налегая постоянно на пиво, шашлык и колбаски», — считает Пастаре.
Она пояснила, что регулярное употребление полуфабрикатов, сильно зажаренного мяса, продуктов с высоким содержанием сахара и жиров, а также алкоголя создает дополнительную нагрузку на печень. Со временем это может привести к ожирению печени или развитию метаболической болезни печени.
По словам врача, последствия могут быть серьезными: жировая болезнь печени связана с повышенным риском сахарного диабета, инсулинорезистентности и других нарушений обмена веществ.
Инфектолог и гепатолог, доцент Рижского университета имени Страдиня Сниедзе Лайвацума напомнила, что заболевания печени часто долгое время никак себя не проявляют.
«Печень может быть достаточно серьезно повреждена, а человек при этом чувствовать себя хорошо», — отметила специалист.
Первые выраженные симптомы обычно появляются уже при остром гепатите. Одним из наиболее заметных признаков становится желтуха — пожелтение кожи и белков глаз. Также может возникать кожный зуд.
Если воспаление печени остается незамеченным и не лечится, оно способно привести к тяжелым последствиям, включая печеночную недостаточность, фиброз, цирроз и необходимость трансплантации органа.
Сертифицированный специалист по питанию Зане Тимпаре считает, что улучшать здоровье следует не краткосрочными «очищающими» курсами, а долгосрочными изменениями в рационе.
Она рекомендует уделять больше внимания продуктам, богатым антиоксидантами, клетчаткой и пребиотиками. Красное мясо, по ее словам, лучше употреблять вместе с овощами.
Специалист также выделила темные ягоды — чернику, ежевику и черную смородину, которые содержат антоцианы и обладают противовоспалительными свойствами. Кроме того, положительное влияние на здоровье печени оказывают свекла, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена.
По мнению Тимпаре, основой профилактики заболеваний печени должна быть противовоспалительная диета с преобладанием растительной пищи, которая при этом не исключает полностью мясо, молочные продукты и рыбу.