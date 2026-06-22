Врач: "Нужно учиться красиво отмечать праздники, не налегая на пиво, шашлык и колбаски"
Фото: Otkrito.lv
Традиционный стол на Лиго может стать ударом по печени.
Мнения специалистов

Врач: "Нужно учиться красиво отмечать праздники, не налегая на пиво, шашлык и колбаски"

Отдел здоровья

Lsm.lv / Otkrito.lv

Пиво, шашлык и колбаски давно стали неотъемлемой частью Лиго, однако врачи предупреждают: именно такие праздничные привычки создают серьезную нагрузку на печень. Специалисты напоминают, что проблемы с этим органом могут годами развиваться незаметно, а лучшей профилактикой остается сбалансированное питание.

Если человек действительно хочет заботиться о здоровье печени, стоит пересмотреть не только повседневный рацион, но и праздничные привычки. Об этом в эфире Латвийского радио заявила эндокринолог Земгальского диабетического центра Сигита Пастаре.

По ее словам, многие люди весной и в начале лета начинают искать способы «очистить организм», однако само понятие детокса часто используется в рекламе различных добавок и чудо-средств, эффективность которых не доказана.

«Мы не грязные и нам не от чего очищаться. Нужно жить так, чтобы организм получал качественную и необходимую ему энергию», — подчеркнула врач.

Вместо дорогостоящих программ очищения Пастаре советует обратить внимание на содержимое собственного холодильника. По ее словам, основу питания должны составлять свежие овощи, которые содержат клетчатку и помогают естественным процессам очищения организма.

Специалист отметила, что проблемы начинаются не только из-за ежедневного неправильного питания, но и из-за того, как люди проводят выходные и праздники. Особенно это актуально летом, когда многие злоупотребляют алкоголем, жирным мясом и колбасными изделиями.

По мнению врача, стоит задуматься и о традиционном праздничном столе на Лиго, который часто состоит главным образом из пива, шашлыка и жирных закусок.

«Нужно учиться красиво отмечать праздники, не налегая постоянно на пиво, шашлык и колбаски», — считает Пастаре.

Она пояснила, что регулярное употребление полуфабрикатов, сильно зажаренного мяса, продуктов с высоким содержанием сахара и жиров, а также алкоголя создает дополнительную нагрузку на печень. Со временем это может привести к ожирению печени или развитию метаболической болезни печени.

По словам врача, последствия могут быть серьезными: жировая болезнь печени связана с повышенным риском сахарного диабета, инсулинорезистентности и других нарушений обмена веществ.

Инфектолог и гепатолог, доцент Рижского университета имени Страдиня Сниедзе Лайвацума напомнила, что заболевания печени часто долгое время никак себя не проявляют.

«Печень может быть достаточно серьезно повреждена, а человек при этом чувствовать себя хорошо», — отметила специалист.

Первые выраженные симптомы обычно появляются уже при остром гепатите. Одним из наиболее заметных признаков становится желтуха — пожелтение кожи и белков глаз. Также может возникать кожный зуд.

Если воспаление печени остается незамеченным и не лечится, оно способно привести к тяжелым последствиям, включая печеночную недостаточность, фиброз, цирроз и необходимость трансплантации органа.

Сертифицированный специалист по питанию Зане Тимпаре считает, что улучшать здоровье следует не краткосрочными «очищающими» курсами, а долгосрочными изменениями в рационе.

Она рекомендует уделять больше внимания продуктам, богатым антиоксидантами, клетчаткой и пребиотиками. Красное мясо, по ее словам, лучше употреблять вместе с овощами.

Специалист также выделила темные ягоды — чернику, ежевику и черную смородину, которые содержат антоцианы и обладают противовоспалительными свойствами. Кроме того, положительное влияние на здоровье печени оказывают свекла, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена.

По мнению Тимпаре, основой профилактики заболеваний печени должна быть противовоспалительная диета с преобладанием растительной пищи, которая при этом не исключает полностью мясо, молочные продукты и рыбу.

Темы

ЛигоЗдоровьеСахараLSM

Другие сейчас читают